ФАС штрафует Google на 438 миллиона рублей, а Yandex подорожал на 100 рублей за акцию

Итогами соглашения ФАС и Google стало подорожание Яндекса на 7,9%
В России Федеральная Антимонопольная служба РФ и компания Google пришли к мировой. Американская компания обязалась заплатить штраф 438 000 000 рублей и по миллиону за каждое предписание которое они не выполнили.
На фоне этих штрафов и соглашения между ФАС и Google, акции русского поисковика Яндекс выросли в цене чуть более 6 %. Торги на Московской Торговой Бирже в понедельник показали регулярный рост ценных бумаг Яндекса.
До двух часов дня акции колебались в пределах от минимальной цены в 1267 рубля за акцию Яндекс до 1279 рубля. Однако переломным моментом стало решение ФАС и ровно в 14:30 ценные бумаги Яндекса шли только верх в своей цене. Самый большой скачок произошел в 16:30 когда акции выросли сразу на 43 рубля. А далее уже более плавно но все же продолжили свой рост в цене.
Начался день с ценой в 1266,5 рубля за акцию Яндекс
Закончился день торгов на Московской бирже ценой акций Яндекса в 1367,5 рубля
ФАС и Google так же договорились о предоставлении продвижения поискового гиганта Рунета "Яндекс" в интернет брузере Google Chrome. На этом был завершен главный спор о монопольном размещении Google сервисов на Анроид-Устройствах
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По материалам Банки.ру