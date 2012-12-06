Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Бизнес-идея: HYIP-генератор 👍

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Старый Вчера, 22:13
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.01.2016
Сообщений: 39
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Бизнес-идея: HYIP-генератор 👍
Идея заключается в том, чтобы сделать "юкоз" для хайпов. Преимущества очевидны, все, что нужно админу хайпа - поделиться деньгами. Сервис на себя берет заботы хостинга, защиты и программный код.
Нечто вроде H-Script или GC только по модели SAAS. Дискасс.
__________________
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Alex Balatsky вне форума  
Старый Вчера, 23:36
#2
Любитель
 
Регистрация: 13.06.2015
Сообщений: 261
Благодарностей: 154
УГ: 5
КП: 0.285
Re: Бизнес-идея: HYIP-генератор 👍
Под залог вашей квартиры в Питере интересно
__________________
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VasyaBlogger вне форума  
Старый Сегодня, 00:30
#3
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.01.2016
Сообщений: 39
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Бизнес-идея: HYIP-генератор 👍
Цитата:
Сообщение от VasyaBlogger Посмотреть сообщение
Под залог вашей квартиры в Питере интересно
Здесь обсуждают идеи/проекты, я не привлекаю инвестиции 😀
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Alex Balatsky вне форума  
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