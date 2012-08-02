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ArtAdvisor приобретает Artsy

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Старый Сегодня, 22:02
#1
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Имя: Станислав
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ArtAdvisor приобретает Artsy



Некоммерческая ассоциация профессионального искусства ArtAdvisor, расположенная в Мюнхене (Бавария), приобретает компанию Artsy, интернет платформу современного искусства. Сумма сделки к сожалению, не была раскрыта.
Основанная в 1980 году под руководством Уго Лю (сейчас главный научный сотрудник), ArtAdvisor является организацией, которая состоит из ведущих независимых арт консультантов, кураторов и менеджеров корпоративного искусства для приобретения и представления элементов искусства.


Artsy основал Картер Кливленд (сейчас генеральный директор) совместно с Себастианом Квилич (президент и главный операционный директор), платформа для изучения искусства в сети интернет (галереи, музеи, художественные выставки, аукционные дома).

На сегодняшний день, на Artsy представлены более 300 тысяч работ, предоставляемые галереями, музеями и различными учреждениями со всего мира. Такие работы стоят $100 до $ 1 млн и добавляются пользователями каждый день. Artsy не берет комиссию от продажи картин и сотрудничает с мировыми выставками Art Basel, Frieze, The Armory Show, NADA, ArtRio, а также Zona MACO.

За 8л лет работы, Artsy привлек более $ 52 млн инвестиций, закрыв 7 раундов финансирования, для разработки и раскрутки своей платформы.


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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 22:12
#2
Специалист
 
Имя: Александр
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Инвестирую в: Другое
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Re: ArtAdvisor приобретает Artsy
Хорошая покупка, и опять ИИ. Сегодня читал интересную статью где-то в бурже, в ней аналитик утверждал, что если в стартапе есть упоминание "машинного обучения или ИИ", стоимость компании вырастет в х2, х3, х3 раза, а то и больше)
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Метки
искусство, новости, привлечение инвестиций, финансы
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