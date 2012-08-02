ArtAdvisor приобретает Artsy

Некоммерческая ассоциация профессионального искусства ArtAdvisor, расположенная в Мюнхене (Бавария), приобретает компанию Artsy, интернет платформу современного искусства. Сумма сделки к сожалению, не была раскрыта.
Основанная в 1980 году под руководством Уго Лю (сейчас главный научный сотрудник), ArtAdvisor является организацией, которая состоит из ведущих независимых арт консультантов, кураторов и менеджеров корпоративного искусства для приобретения и представления элементов искусства.
Artsy основал Картер Кливленд (сейчас генеральный директор) совместно с Себастианом Квилич (президент и главный операционный директор), платформа для изучения искусства в сети интернет (галереи, музеи, художественные выставки, аукционные дома).
На сегодняшний день, на Artsy представлены более 300 тысяч работ, предоставляемые галереями, музеями и различными учреждениями со всего мира. Такие работы стоят $100 до $ 1 млн и добавляются пользователями каждый день. Artsy не берет комиссию от продажи картин и сотрудничает с мировыми выставками Art Basel, Frieze, The Armory Show, NADA, ArtRio, а также Zona MACO.
За 8л лет работы, Artsy привлек более $ 52 млн инвестиций, закрыв 7 раундов финансирования, для разработки и раскрутки своей платформы.
Специально для MMGP.RU