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Выходит монета из серии "Легенды Камелота", посвященная Гиневре

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Выходит монета из серии "Легенды Камелота", посвященная Гиневре

В настоящее время Choice Mint выпускает монеты сразу в двух сериях и старается в каждой из них изобразить как можно более ярких героев. Первая серия называется "Легенды Асгарда" и третья монета в этой серии, посвященная великану Имиру, появится в середине этого года. Вторая серия относится к легендам о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Как и Асгард, Камелот - это богатый источник новых персонажей и в ближайшие несколько лет, несомненно, мы увидим отличные релизы.

Вслед за первой монетой, посвященной королю Артуру, выходит вторая монета серии, на которой изображена его жена королева Гиневра. На реверсе монеты Гиневра изображена сидящей с цветком в руке, а на заднем плане виднеется Камелот. Фрукты на деревьях, ресницы, складки на одежде и щит, прислоненный к стволу дерева, - все это примеры высокой детализации, которой зачастую не уделяется высокого внимания. На реверсе монеты из надписей присутствуют только имя самой королевы и год выпуска монеты, что позволяет не отвлекаться на эти детали и уделять внимание самой композиции.


Аверс сделан как и на предыдущей монете и остается одним из лучших в своем роде. Изображенные рыцари сидят вокруг круглого стола, причем каждый из них немного отличается от другого. Портрет королевы Елизаветы II хорошо вписан в общий вид и не портит общей картины. Монета сделана из двух унций чистого серебра, с уникальной отделкой, которая придает монете глубину. Всего будет отчеканено 999 экземпляров монеты, они будут красиво упакованы и снабжены сертификатом подлинности.


Данная монета является еще одной прекрасной работой молодого монетного двора, причем она успешно конкурирует по цене с другими производителями. Для заказа она доступна уже начиная с сегодняшнего дня на сайтах Powercoin, First Coin Company и Coins Boutique. Ориентировочная цена монеты составляет около 150 евро.

Номинал монеты: 10 долларов Островов Кука
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 62,2 грамма
Качество: пруф/матовый/полировка
Тираж: 999 экземпляров.

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Метки
король артур, монеты, пруф, серебро
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