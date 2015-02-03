Доброго времени суток.
Уважаемый представитель биржи. Вы в новостях
пишете о 3-4 эмитентах. А есть ли информация по остальным?
В соответствующих ветках тишина, за исключением пары-тройки
эмитентов, которые продолжают вести дела с инвесторами...
А ведь эмитентов без малого 4 десятка...
Спасибо за ответ.
Я так думаю, что ответа не будет, а "выступления" представителей биржи готовит инвесторов к плохому финалу. По другому скупое наличие скудных новостей не назовешь. И потом, выкуп долей это здорово, но кто даст гарантию на возможность вывода средств инвесторами?