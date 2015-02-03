Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Эмитенты

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Старый Сегодня, 21:29
#1
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 40
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 36
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.000
Эмитенты
Доброго времени суток.
Уважаемый представитель биржи. Вы в новостях
пишете о 3-4 эмитентах. А есть ли информация по остальным?
В соответствующих ветках тишина, за исключением пары-тройки
эмитентов, которые продолжают вести дела с инвесторами...
А ведь эмитентов без малого 4 десятка...
Спасибо за ответ.
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Prospero2005 вне форума  
Старый Сегодня, 21:50
#2
Интересующийся
 
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 13.09.2015
Сообщений: 39
Благодарностей: 8
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Эмитенты
Я так думаю, что ответа не будет, а "выступления" представителей биржи готовит инвесторов к плохому финалу. По другому скупое наличие скудных новостей не назовешь. И потом, выкуп долей это здорово, но кто даст гарантию на возможность вывода средств инвесторами?
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алексис64 вне форума  
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