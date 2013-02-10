Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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В ФРС заговорили о "перегретости" фондовых рынков

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Старый Сегодня, 14:57
#1
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В ФРС заговорили о "перегретости" фондовых рынков
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