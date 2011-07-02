OPLOTT



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Нигерийский доносчик "стукнул" на подозрительную квартиру и заработал $2 млн



Канадская телекоммуникационная компания



Здесь нужно сразу отдельно сказать, что в самой Нигерии, в настоящее время официально работает государственная комиссия, которая разбирается с экономическими и финансовыми преступлениями. И именно в эту комиссию и обратился секретный информатор, по сведениям которого в этой квартире лагосского района Osborn-Towers велась какое-то подозрительная деятельность.



Внимание информатора привлекло то, что в эту квартиру, за которой официально не значилось никаких жильцов, всё равно кто-то постоянно входил и выходил, причём не с пустыми руками, а во внутрь заносились тяжелые сумки, поверх которых виднелась одежда. Переговорив с охраной жилого комплекса, информатор выяснил, что верно: - эта квартира официально сейчас пустует, но там периодически появлялась плохо одетая женщина, которое впрочем не привлекала их особого внимания.





Но у членов вышеназванной комиссии эта информация вызвала определенные подозрения и получив разрешение суда, спецотряд вскрыл дверные замки этой "нехорошей" квартиры и войдя во внутрь силовики увидели 3 несгораемых шкафа буквально набитых доверху новыми пачками долларов. После продолжительного подсчета силовики установили, что в квартире хранилось 43 млн долл. США, 27 000 фунтов стерлингов и 23 млн нигерийских найр. Такой "улов" им встретился в первый раз.



И это только первые результаты особой программы объявленной правительством Нигерии 4 месяца тому назад - это программа стимулирует (в том числе и финансово) граждан Нигерии "стучать" о потенциальных коррупционных преступлениях через защищенный портал в Интернете. На этом сайте так прямо и сказано, что, если вы поможете правоохранительным органам реально предотвратить планируемое финансовое преступление, то получите за это от 2,5 до 5% изъятой суммы. Расследование этого дела пока продолжается, но как только будет установлено, это действительно нелегальные деньги, то информатор может рассчитывать на очень приличные деньги - до 2 млн долларов в виде поощрения за сделанную им работу.



Ранее министр информации этой страны г-н Лай Мохаммед в интервью для СМИ уже заявлял, что по состоянию на февраль этого года, информаторы уже "насообщали" о нелегальных деньгах на сумму в размере 160 млн. долл. США. Видимо нигерийцы "распробовали вкус" этого занятия и закатали рукава повыше, чтобы хоть таким способом начать грести деньги лопатой.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58f49998d4094 Канадская телекоммуникационная компания Bell Media на своем сайте сообщила новость о "сверхбогатом улове" полицейского спецподразделения из Нигерии, которое борется в этой стране с коррупцией. Буквально на днях, сотрудники этого подразделения действуя "по наводке" тайного информатора, вскрыли в столице Нигерии городе Лагосе дверь одной неприметной квартиры в обычном жилом доме и не поверили своим глазам - оказывается в ней было оборудовано хранилище денег, где лежало не менее 43 млн долларов США.Здесь нужно сразу отдельно сказать, что в самой Нигерии, в настоящее время официально работает государственная комиссия, которая разбирается с экономическими и финансовыми преступлениями. И именно в эту комиссию и обратился секретный информатор, по сведениям которого в этой квартире лагосского района Osborn-Towers велась какое-то подозрительная деятельность.Внимание информатора привлекло то, что в эту квартиру, за которой официально не значилось никаких жильцов, всё равно кто-то постоянно входил и выходил, причём не с пустыми руками, а во внутрь заносились тяжелые сумки, поверх которых виднелась одежда. Переговорив с охраной жилого комплекса, информатор выяснил, что верно: - эта квартира официально сейчас пустует, но там периодически появлялась плохо одетая женщина, которое впрочем не привлекала их особого внимания.Но у членов вышеназванной комиссии эта информация вызвала определенные подозрения и получив разрешение суда, спецотряд вскрыл дверные замки этой "нехорошей" квартиры и войдя во внутрь силовики увидели 3 несгораемых шкафа буквально набитых доверху новыми пачками долларов. После продолжительного подсчета силовики установили, что в квартире хранилось 43 млн долл. США, 27 000 фунтов стерлингов и 23 млн нигерийских найр. Такой "улов" им встретился в первый раз.И это только первые результаты особой программы объявленной правительством Нигерии 4 месяца тому назад - это программа стимулирует (в том числе и финансово) граждан Нигерии "стучать" о потенциальных коррупционных преступлениях через защищенный портал в Интернете. На этом сайте так прямо и сказано, что, если вы поможете правоохранительным органам реально предотвратить планируемое финансовое преступление, то получите за это от 2,5 до 5% изъятой суммы. Расследование этого дела пока продолжается, но как только будет установлено, это действительно нелегальные деньги, то информатор может рассчитывать на очень приличные деньги - до 2 млн долларов в виде поощрения за сделанную им работу.Ранее министр информации этой страны г-н Лай Мохаммед в интервью для СМИ уже заявлял, что по состоянию на февраль этого года, информаторы уже "насообщали" о нелегальных деньгах на сумму в размере 160 млн. долл. США. Видимо нигерийцы "распробовали вкус" этого занятия и закатали рукава повыше, чтобы хоть таким способом начать грести деньги лопатой.Специально для mmgp.ru

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