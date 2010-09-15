Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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rapida - rapida.company

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:40
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Дублин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 240
Благодарностей: 13
УГ: 5
КП: 0.000
rapida - rapida.company
Не админ

Новый парт, с лимитом. Почти фаст


Цитата:

План:
10%
выплата раз в 5 д
минимум: 2$
максимум: 50$


Принимает: АдвКэш, Биток, Пайер


Цитата:
Инфо:
Рефка 5%
Выплаты ручные
Мой вклад:
Цитата:
Transaction ID:
aa83b6ea-7b2b-48ea-946d-82fb04e8007c
Кому:
rapida.company@gmail.com
Снято:
-50.00 USD


П.С. За рефой в ЛС, для депа вначале бабло на баланс закидывайте.
__________________
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MarsGood вне форума  
Старый Сегодня, 14:42
#2
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 258
Благодарностей: 67
УГ: 95
КП: 0.000
Re: rapida - rapida.company
Странное название инвестплана. "VK" - это хайп для вконтакте? Не думаю что это партизан. 2% в день прибыли получается. Скорее, админ хочет чтобы вкладчики думали что он партизанит.
__________________
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Старый Сегодня, 14:46
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine-Dnepr.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 5,705
Благодарностей: 4,687
УГ: 11
КП: 0.058
Re: rapida - rapida.company
Цитата:
Сообщение от MarsGood Посмотреть сообщение
План:
10%
выплата раз в 5 д
минимум: 2$
максимум: 50$
Цитата:
Сообщение от MarsGood Посмотреть сообщение
rapida.company@gmail.com
Цитата:
Сообщение от MarsGood Посмотреть сообщение
П.С. За рефой в ЛС, для депа вначале бабло на баланс закидывайте.
Вы серьёзно?
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Старый Сегодня, 14:56
#4
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 3,568
Благодарностей: 1,162
УГ: 3
КП: 0.159
подарки
Re: rapida - rapida.company
Цитата:
Сообщение от MarsGood Посмотреть сообщение
минимум: 2$
На сайте минимальный вклад 2.5$
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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