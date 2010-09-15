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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
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Сегодня, 15:17
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Сегодня, 14:40
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#1
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Любитель
Пол: Мужской
Адрес: Дублин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 240
Благодарностей: 13
УГ: 5
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rapida - rapida.company
Не админ
Новый парт, с лимитом. Почти фаст
Цитата:
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План:
10%
выплата раз в 5 д
минимум: 2$
максимум: 50$
Принимает: АдвКэш, Биток, Пайер
Цитата:
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Инфо:
Рефка 5%
Выплаты ручные
Мой вклад:
П.С. За рефой в ЛС, для депа вначале бабло на баланс закидывайте.
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Сегодня, 14:42
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#2
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worldofhyips.com
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 258
Благодарностей: 67
УГ: 95
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Re: rapida - rapida.company
Странное название инвестплана. "VK" - это хайп для вконтакте? Не думаю что это партизан. 2% в день прибыли получается. Скорее, админ хочет чтобы вкладчики думали что он партизанит.
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Сегодня, 14:46
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#3
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Топ Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine-Dnepr.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 5,705
Благодарностей: 4,687
УГ: 11
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Re: rapida - rapida.company
Цитата:
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Сообщение от MarsGood
План:
10%
выплата раз в 5 д
минимум: 2$
максимум: 50$
Цитата:
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Сообщение от MarsGood
rapida.company@gmail.com
Цитата:
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Сообщение от MarsGood
П.С. За рефой в ЛС, для депа вначале бабло на баланс закидывайте.
Вы серьёзно?
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Сегодня, 14:56
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#4
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Профессионал
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 3,568
Благодарностей: 1,162
УГ: 3
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Re: rapida - rapida.company
Цитата:
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Сообщение от MarsGood
минимум: 2$
На сайте минимальный вклад 2.5$
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Сегодня, 15:17
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