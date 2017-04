Aisller Главный модератор

ФАС и Google объявят итоги переговоров о мировом соглашении ФАС) России и американская корпорация Google планируют 17 апреля объявить итоги переговоров о мировом соглашении по делу о злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке магазинов мобильных приложений на операционной системе Android (принадлежит Google).



В сентябре 2015 г. ФАС признала корпорацию Google - Google Inc. и Google Ireland Ltd. - нарушившей закон о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10 закона) по жалобе "Яндекса". По мнению ФАС, нарушения Google заключаются в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений, в том числе в соглашениях с производителями смартфонов.



ФАС выдала Google предписание устранить нарушения, однако американская корпорация до сих пор не выполнила полностью эти требования. Уже больше года Google пытается оспорить решение антимонопольного ведомства, но в конце февраля 2017 г. корпорация обратилась в ФАС с предложением заключить мировое соглашение.



17 апреля Арбитражный суд Московского округа вновь рассмотрит это дело. После суда запланирована пресс-конференция, на которой будут подведены итоги переговоров ФАС и Google о мировом соглашении.



В конце марта 2017 года замглавы ФАС Анатолий Голомолзин говорил, что американская корпорация согласна с предложенными ведомством базовыми принципами мирового соглашения (исполнение компанией решения и предписания ФАС, а также принятие мер для устранения нарушения и его последствий). Детали мирового соглашения тогда обсуждались. Представители Google, в свою очередь, отмечали, что сотрудничают с ФАС и "Яндексом", "чтобы найти решение, которое оставит право выбора пользователю на каждом уровне взаимодействия с экосистемой Android".

Наказание за доминирование



За сам факт нарушения российского законодательства антимонопольное ведомство оштрафовало Google на 438 млн руб. (9% от оборота на российском рынке за 2014 г. плюс инфляция). Этот штраф Google также пытается оспорить в суде. Кроме того, ФАС назначила Google Inc. и Google Ireland Ltd. штрафы по 500 тыс. руб. каждый за неисполнение предписания ведомства полностью и в срок, которые Google также пытается оспорить, но до сих пор безуспешно.



Ранее глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что ведомство может отказать Google в снижении штрафа при заключении мирового соглашения из-за длительного неисполнения предписания. Однако шансы на смягчение наказания у американской корпорации все же есть, хотя в любом случае ФАС будет настаивать на выполнении предписания компанией.



Помимо штрафов для Google в случае дальнейшего невыполнения требований ФАС могут быть предусмотрены и другие меры. В декабре 2016 года ФАС подала иск в суд о принудительном исполнении решения по делу об Android. Таким образом, дело перешло из области административного права в область уголовного права, отмечал ранее Артемьев. Позднее, комментируя это дело, он говорил, что если Google и дальше не будет выполнять решения российских судов (которые единогласно подтверждали правоту ФАС в этом споре), то американскую корпорацию ждет "много неприятных сюрпризов".



