Тойота инвестирует 1.3 миллиарда долларов в завод в Кентукки

Крупнейший японский авто производитель Тойота Моторс сообщил, что инвестирует 1.33 миллиарда долларов в свой завод в штате Кентукки. Всего планируется инвестировать в производство машин в США за 5 лет 10 миллиардов долларов.
Инвестиции в крупнейший завод Тойоты в США происходят на фоне неопределенности в торговой политике президента США Дональда Трампа, который может повлиять на планы некоторых японских фирм по размерам их капитальных вложений в экономику США.
Трамп подверг критике авто производителя в начале этого года и сказал, что он введет большие заградительные пошлины, если они свою Короллу, предназначенную для рынка США, будут создавать на заводах в Мексике. Тойота присоединилась к множеству авто производителей, в том числе Фиат-Крайслер, Хонда мотор Co и "Даймлер АГ", которые объявили об инвестировании в производство в США, когда Трамп выиграл выборы.
Даже американские производители автомобилей Форд моторс ко и Дженерал Моторс объявили о планах увеличения инвестиций внутри страны.
"Решение компании Тойота инвестировать в свой завод в штате Кентукки 1,3 млрд долларов является еще одним свидетельством того, что сейчас производители уверены, что экономическая ситуация значительно улучшилась при моей администрации", сказал Трамп сказал в заявлении, опубликованном компанией Тойота.
Тойота заявила, что инвестиции помогли бы создать новый процесс производства, что позволило бы развивать новые рабочие места, создавая лучшие автомобили и быстрее реагируя на потребности потребителей.
На заводе в Кентукки работают около 8200 рабочих и Тойота планирует ввести новые 700 рабочих мест перед запуском в производство новой версии Камри.
Для справки. Тойота является крупнейшим мировым производителем автомобилей, который по версии Fortune Global 500 по выручке в 2016 году занял 9 место (выручка 256.5 миллиардов долларов) среди всех мировых компаний и первое место по выручке в Японии. Среди авто производителей по объему выручки Тойота уступает только Фольксвагену с выручкой за 2016 год 261.5 миллиардов долларов.
Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.reuters.com/article/us-to...pe=companyNews
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fortun...D0.BE.D0.B4.D0
.
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/58f4933e5ea78