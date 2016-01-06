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Тойота инвестирует 1.3 миллиарда долларов в завод в Кентукки

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#1
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Тойота инвестирует 1.3 миллиарда долларов в завод в Кентукки


Крупнейший японский авто производитель Тойота Моторс сообщил, что инвестирует 1.33 миллиарда долларов в свой завод в штате Кентукки. Всего планируется инвестировать в производство машин в США за 5 лет 10 миллиардов долларов.

Инвестиции в крупнейший завод Тойоты в США происходят на фоне неопределенности в торговой политике президента США Дональда Трампа, который может повлиять на планы некоторых японских фирм по размерам их капитальных вложений в экономику США.

Трамп подверг критике авто производителя в начале этого года и сказал, что он введет большие заградительные пошлины, если они свою Короллу, предназначенную для рынка США, будут создавать на заводах в Мексике. Тойота присоединилась к множеству авто производителей, в том числе Фиат-Крайслер, Хонда мотор Co и "Даймлер АГ", которые объявили об инвестировании в производство в США, когда Трамп выиграл выборы.

Даже американские производители автомобилей Форд моторс ко и Дженерал Моторс объявили о планах увеличения инвестиций внутри страны.

"Решение компании Тойота инвестировать в свой завод в штате Кентукки 1,3 млрд долларов является еще одним свидетельством того, что сейчас производители уверены, что экономическая ситуация значительно улучшилась при моей администрации", сказал Трамп сказал в заявлении, опубликованном компанией Тойота.

Тойота заявила, что инвестиции помогли бы создать новый процесс производства, что позволило бы развивать новые рабочие места, создавая лучшие автомобили и быстрее реагируя на потребности потребителей.

На заводе в Кентукки работают около 8200 рабочих и Тойота планирует ввести новые 700 рабочих мест перед запуском в производство новой версии Камри.

Для справки. Тойота является крупнейшим мировым производителем автомобилей, который по версии Fortune Global 500 по выручке в 2016 году занял 9 место (выручка 256.5 миллиардов долларов) среди всех мировых компаний и первое место по выручке в Японии. Среди авто производителей по объему выручки Тойота уступает только Фольксвагену с выручкой за 2016 год 261.5 миллиардов долларов.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.reuters.com/article/us-to...pe=companyNews
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fortun...D0.BE.D0.B4.D0.

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/58f4933e5ea78
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veranika55 вне форума  
Старый Сегодня, 14:15
#2
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Re: Тойота инвестирует 1.3 миллиарда долларов в завод в Кентукки
Ну ясно, что ничего не ясно. Инвестируют во что? Просто в производство. Лучше бы работали над созданием электрокаров.
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Akella BEST вне форума  
Старый Сегодня, 14:34
#3
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,035
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Автор темы Re: Тойота инвестирует 1.3 миллиарда долларов в завод в Кентукки
Цитата:
Сообщение от Akella BEST Посмотреть сообщение
Ну ясно, что ничего не ясно. Инвестируют во что? Просто в производство. Лучше бы работали над созданием электрокаров.
В новые рабочие места, в разработку новой Камри. В экономику США. Главный посыл статьи, что Тойота не хочет иметь проблем с правительством США, поэтому вместо того чтобы строить заводы с развивающихся странах с дешевой рабочей силой, вкладывает в уже существующие предприятия США. Японцы хитрые. По выручке Тойота занимает 9 место в мире вреди всех корпораций, из автопроизводителей уступая только Фольсваген. А американский рынок они очень не хотят терять, так как это очень богатый рынок.
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