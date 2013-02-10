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Китайские промышленники получают заказы на строительство поездов для США

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Старый Сегодня, 14:06
#1
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Китайские промышленники получают заказы на строительство поездов для США


После удачного завершения проекта строительства подземного метро в городе Бостон, США, китайская корпорация CRRC Corporation Limited вновь получила от американских властей большой заказ на свою продукцию. Как стало известно журналистам из анонимных источников, китайская корпорация CRRC подписала контракт с государственной компанией США "Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority", по поставке оборудования для проектов красной и фиолетовой линий метро. Стоимость контракта оценивается на сумму 647 млн долларов.

Как указывают источники, в рамках проекта, китайская корпорация поставит американскому покупателю 64 поезда для метро, модели HR 4000. Из них 30 уйдут на замену устаревшего подвижного состава на фиолетовой и красной линиях. Оставшиеся 34 поезда для метро будут запущены на участке метрополитена от Мид-Уилшир до Беверли-Хиллз, на фиолетовой ветке. Протяжённость данного маршрута составляет четыре мили. Как заявляют официальные источники, новый проект фиолетовой ветки метро будет сдан в эксплуатацию не позднее 2023 года. Таким образом, благодаря новой ветке метро, поезда смогут доставлять пассажиров сразу в Голливуд.

Новый проект метрополитена в Лос-Анджелесе, потребует от китайской корпорации колоссальных инвестиций в своё производство, ведь придётся вводить новейшие американские стандарты качества. К слову, стоит сказать, что по новым стандартам качества США, срок эксплуатации вагонов метро должен составлять не менее 40 лет. А максимальная скорость поезда-метро должна составлять не менее 120 км/ч. По сути, новые стандарты качества в американском метрополитене - это ввод высокоскоростных рельсовых транспортных средств.

Китайская корпорация CRRC Corporation Limited впервые попала на рынки США в 2014 году, выиграв тендер на поставку оборудования для метрополитена города Бостон. Не прошло и трёх лет, как китайская компания смогла пробиться на рынки таких крупных городов США, как Бостон, Чикаго, Лос-Анджелес и другие. Более того, корпорация CRRC Corporation Limited создала дочернюю машиностроительную компанию с офисом в Нью-Йорке ради того, чтобы расширить своё присутствие на рынках США, Канады и Мексики.

Для успешной реализации проекта в Лос-Анджелесе, компания CRRC Corporation Limited привлекла для совместной работы три ключевые государственные машиностроительные корпорации Китая, с общим объёмом инвестиций, в новые производственные линии, около 38 млрд долларов США.

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Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 14:25
#2
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Re: Китайские промышленники получают заказы на строительство поездов для США
А говорил Трампушка что перенесет производство. Врет же гад
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Zycyjl вне форума  
Старый Сегодня, 15:01
#3
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Инвестирую в: Форекс
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Автор темы Re: Китайские промышленники получают заказы на строительство поездов для США
Цитата:
Сообщение от Zycyjl Посмотреть сообщение
А говорил Трампушка что перенесет производство.
Переносить уже нечего. Местная промышленность уже деградировала до такой степени, что не способна производить из того, что могла производить какие-то 25-30 лет назад.
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Drum13 на форуме  
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