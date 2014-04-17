Яндекс.Деньги дополнительно защитят банковские карты

Пользователи теперь могут самостоятельно настроить дополнительную защиту пластиковых карт Яндекс.Денег — по региону и типу операции.
Отправляясь в путешествие, они смогут предупредить об этом сервис — так платежи с карточки в другой стране не вызовут подозрений. Кроме того, чтобы застраховаться от нежелательных действий с картой, можно в любой момент включить ограничения для оплаты покупок, снятия наличных и других операций в офлайне.
Перед поездкой за границу больше не придется звонить в службу поддержки Яндекс.Денег, чтобы сказать, где будет использоваться карта. Теперь это можно указать на сайте сервиса в разделе «Банковские карты».
Пользователь может сообщить о путешествии за четыре месяца, выбрав, на сколько и куда он отправится. Для одной поездки можно указать до 20 стран из 251. Установка особого географического положения для платежей вне России подсказывает Яндекс.Деньгам, что внезапная оплата картой в Испании или, например, Вьетнаме — это нормально, потому что человек поехал туда отдыхать. Но если в эти же дни карту попробуют использовать в любой другой стране, это вызовет у сервиса разумное подозрение. Тем, кто постоянно живёт за пределами России, сообщать об этом не нужно — сервис сам определит регион проживания.
По данным за 2016 год, 50% владельцев именных пластиковых карт Яндекс.Денег хотя бы раз выезжали за границу. Каждый пользователь путешествовал в среднем два раза в год.
Помимо выбора страны путешествия, Яндекс.Деньги добавили возможность ограничивать некоторые операции — платежи в интернете или офлайн-магазинах, снятие наличных сверх установленного лимита, денежные переводы. Это позволит дополнительно защититься от нежелательных операций — например, если карточку украдут или ее данные кто-то подсмотрит при оплате в кафе или магазине.
Карты Яндекс.Денег имеют защиту 3D-Secure — платежи с ее использованием подтверждаются кодом CVC2 и одноразовым паролем из смс. Сервис работает в соответствии с международным стандартом PCI DSS и стандартом Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы страны.
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