Drum13 Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.02.2013 Сообщений: 3,559 Благодарностей: 638 УГ: 4 КП: 0.142 подарки

Германия душит граждан налоговой нагрузкой



Когда идёт спор о том, что в той стране получают денег больше, а вот в той меньше, и на основании этого делаются странные выводы о том, где же всё-таки живётся лучше, никто не вспоминает про то, что нужно смотреть на проблему куда как шире. И опираться в споре нужно, хотя бы на такие данные, как покупательская способность. И формируется эта самая покупательская способность многими величинами, одна из них - это налогообложение.



Германия является ведущей экономикой Европы и третьей экономикой мира. Уже глядя на это можно говорить, что в Германии рай земной для простого труженика. Или всё же не совсем?



Стоит знать, что согласно последним исследованиям, Германия занимает первые места по налоговой нагрузке, среди 35 стран, которые являются промышленно развитыми. Опираясь на опубликованную статистику от международной Организации экономического сотрудничества и развития, сокращённо OECD, можно узнать, что среднестатистический германец, проживающий один, и не имеющий детей, в прошлом году заплатил государству, в виде различных налоговых отчислений 49,4 процента от своего дохода. Теперь стоит сравнить со средним показателем налоговой нагрузки среди наиболее развитых и промышленных стран мира, 36 процентов.



В прошлом году Германия заняла твёрдое второе место в мире по уровню налоговых отчислений, уступив первое место Бельгии, но это ненадолго. Кстати говоря, меньше всего налоговых отчислений делают граждане Республики Чили, всего семь процентов. Из всех стран, что находятся на территории Европы, наименьшая налоговая нагрузка на гражданина, зафиксирована в Швейцарии - 21,8 процента.



Следует сказать, что практически все категории налогоплательщиков Германии, не зависимо от того, проживает ли гражданин один, имеет ли семью, или детей, отчисляют в бюджет государства налоговых выплат больше, чем в других странах мира. Столь высокая налоговая нагрузка связана, в первую очередь, с очень высоким уровнем социальных платежей - 17,3 процента. К примеру, если взять среднестатистического шведа, то он отдаёт социальных отчислений в фонды всего 5,3 процента от своих доходов.



Ниже таблица стран с уровнем налоговой нагрузки на население.









Специально для mmgp.ru Когда идёт спор о том, что в той стране получают денег больше, а вот в той меньше, и на основании этого делаются странные выводы о том, где же всё-таки живётся лучше, никто не вспоминает про то, что нужно смотреть на проблему куда как шире. И опираться в споре нужно, хотя бы на такие данные, как покупательская способность. И формируется эта самая покупательская способность многими величинами, одна из них - это налогообложение.Германия является ведущей экономикой Европы и третьей экономикой мира. Уже глядя на это можно говорить, что в Германии рай земной для простого труженика. Или всё же не совсем?Стоит знать, что согласно последним исследованиям, Германия занимает первые места по налоговой нагрузке, среди 35 стран, которые являются промышленно развитыми. Опираясь на опубликованную статистику от международной Организации экономического сотрудничества и развития, сокращённо OECD, можно узнать, что среднестатистический германец, проживающий один, и не имеющий детей, в прошлом году заплатил государству, в виде различных налоговых отчислений 49,4 процента от своего дохода. Теперь стоит сравнить со средним показателем налоговой нагрузки среди наиболее развитых и промышленных стран мира, 36 процентов.В прошлом году Германия заняла твёрдое второе место в мире по уровню налоговых отчислений, уступив первое место Бельгии, но это ненадолго. Кстати говоря, меньше всего налоговых отчислений делают граждане Республики Чили, всего семь процентов. Из всех стран, что находятся на территории Европы, наименьшая налоговая нагрузка на гражданина, зафиксирована в Швейцарии - 21,8 процента.Следует сказать, что практически все категории налогоплательщиков Германии, не зависимо от того, проживает ли гражданин один, имеет ли семью, или детей, отчисляют в бюджет государства налоговых выплат больше, чем в других странах мира. Столь высокая налоговая нагрузка связана, в первую очередь, с очень высоким уровнем социальных платежей - 17,3 процента. К примеру, если взять среднестатистического шведа, то он отдаёт социальных отчислений в фонды всего 5,3 процента от своих доходов.Ниже таблица стран с уровнем налоговой нагрузки на население.

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