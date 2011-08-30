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Германия душит граждан налоговой нагрузкой

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Старый Сегодня, 13:40
#1
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Германия душит граждан налоговой нагрузкой


Когда идёт спор о том, что в той стране получают денег больше, а вот в той меньше, и на основании этого делаются странные выводы о том, где же всё-таки живётся лучше, никто не вспоминает про то, что нужно смотреть на проблему куда как шире. И опираться в споре нужно, хотя бы на такие данные, как покупательская способность. И формируется эта самая покупательская способность многими величинами, одна из них - это налогообложение.

Германия является ведущей экономикой Европы и третьей экономикой мира. Уже глядя на это можно говорить, что в Германии рай земной для простого труженика. Или всё же не совсем?

Стоит знать, что согласно последним исследованиям, Германия занимает первые места по налоговой нагрузке, среди 35 стран, которые являются промышленно развитыми. Опираясь на опубликованную статистику от международной Организации экономического сотрудничества и развития, сокращённо OECD, можно узнать, что среднестатистический германец, проживающий один, и не имеющий детей, в прошлом году заплатил государству, в виде различных налоговых отчислений 49,4 процента от своего дохода. Теперь стоит сравнить со средним показателем налоговой нагрузки среди наиболее развитых и промышленных стран мира, 36 процентов.

В прошлом году Германия заняла твёрдое второе место в мире по уровню налоговых отчислений, уступив первое место Бельгии, но это ненадолго. Кстати говоря, меньше всего налоговых отчислений делают граждане Республики Чили, всего семь процентов. Из всех стран, что находятся на территории Европы, наименьшая налоговая нагрузка на гражданина, зафиксирована в Швейцарии - 21,8 процента.

Следует сказать, что практически все категории налогоплательщиков Германии, не зависимо от того, проживает ли гражданин один, имеет ли семью, или детей, отчисляют в бюджет государства налоговых выплат больше, чем в других странах мира. Столь высокая налоговая нагрузка связана, в первую очередь, с очень высоким уровнем социальных платежей - 17,3 процента. К примеру, если взять среднестатистического шведа, то он отдаёт социальных отчислений в фонды всего 5,3 процента от своих доходов.

Ниже таблица стран с уровнем налоговой нагрузки на население.




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Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 14:28
#2
Специалист
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.03.2015
Сообщений: 3,000
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КП: 0.040
Re: Германия душит граждан налоговой нагрузкой
Чтобы жить хорошо, нужно и казну наполнять соответствующе. Так что не удивительно. У них же нет нефтяной бомбы как у саудитов.
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Zycyjl вне форума  
Старый Сегодня, 15:02
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,559
Благодарностей: 638
УГ: 4
КП: 0.142
подарки
Автор темы Re: Германия душит граждан налоговой нагрузкой
Цитата:
Сообщение от Zycyjl Посмотреть сообщение
Чтобы жить хорошо, нужно и казну наполнять соответствующе.
Казну можно пополнять, к примеру, за счёт налогов с бизнеса. А не душить налогами обычных граждан.
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