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Потеря трети прибыли QIWI из-за запуска карт «Совесть»

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#1
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Имя: Сергей
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Адрес: Томск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.04.2017
Сообщений: 27
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Потеря трети прибыли QIWI из-за запуска карт «Совесть»

Еще в ноябре 2016 года QIWI начала выпуск беспроцентных карт рассрочки под названием «Совесть». Запуск продукта обошелся довольно дорого, и прибыль компании может сократиться на треть. По прогнозам, в 2017 году рост чистого прихода составит 2-5%, а вот рост чистой прибыли сократится на целых 25-35%, в отличие от прошлого года (плюс14%). В настоящее время QIWI выдает «Совесть» только в пределах Москвы – всероссийское распространение намечено на вторую часть 2017 года, как заявляют представители компании. Что же до количества выданных карт, то эту информацию пока не раскрывают. Если говорить об увеличении выручки за счет такого хода в перспективе, то положительная динамика намечается на 2018 год. Сегодня падение чистой прибыли связано с тратами на маркетинг для нового продукта.
К 2020 году QIWI планирует расширить базу держателей данных карт до 2 миллионов. Ожидается, что к этому времени суммарный объем транзакций должен достигнуть 35-40 миллиардов рублей в год, а чистая выручка от кредитного бизнеса составит 15-20 миллиардов. В перспективе, когда проект «Совесть» наберет обороты, половина выручки компании будет приходиться именно на него.
Данный проект открывает новые возможности для компании, ведь долгое время QIWI была привязана к приемам платежей через терминалы и электронный счет. Однако в настоящее время в этом сегменте множество проблем. Именно поэтому компания хочет создать еще один источник доходов.

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