Николай7777 Профессионал

Имя: Николай Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 10.12.2014 Сообщений: 1,723 Благодарностей: 268 УГ: 1 КП: 0.128 подарки

Что замыслила Венесуэла в преддверии заседания ОПЭК?

Новости, которые приходят из Венесуэлы, последние пару лет, наполнены темами коррупции, провала деятельности политического руководства - дефициты во сферах деятельности государства, прогрессирующий уровень бедности, подавление оппозиции и последние события, которые еще больше приблизили режим Николаса Мадуро к диктаторству.



Но, не взирая на все эти обстоятельства, ОПЭК все таки ждет, что Венесуэла, которой повезло обладать огромными резервами нефти, будет играть решающую роль в деятельности картеля по уменьшению мирового предложения нефти. Согласно ноябрьскому соглашению картеля, на Венесуэлу приходится около десяти процентов от общего объема сокращений, касающихся добычи нефти.



На сегодняшний день, когда ОПЭК ведет обсуждение мер по продлению этого соглашения, частично с целью противодействия возможному наплыву сланцевой нефти из США, значение Венесуэлы, на мировых рынках нефти, возрастает. Это непростая задача, убеждать экономически истощенное государство, с фактически диктаторским режимом, и дальше понижать объемы добычи нефти, так как это сырье сейчас главный финансовый актив для страны. Но все таки картелю необходимо это каким-то образом сделать, чтобы рынки почувствовали понижение объемов добываемой нефти.



В ближайшем будущем нефтяные котировки будут довольно чувствительно отзываться на шаги руководства Венесуэлы. Существует два, самых вероятных, варианта будущего развития событий, причем ни один из этих вариантов не вписывается в установленные ОПЭК цели, касательно этой страны. Первый вариант подразумевает, так как страна ставит на первое

место обслуживание своего долга, то, что президент попытается найти способы для увеличения добычи, но картель, при этом, лишится необходимой ему 8-ми процентной доли участия страны в сделке. По второму сценарию возможно обострение нынешнего кризиса в стране, что, в свою очередь, поставит под вопрос возможность импорта легких сортов сырой нефти для добавления к тяжелому сырью. В таком случае, добыча нефти в Венесуэле понизится более, чем ожидает ОПЭК,что неизбежно приведет к неожиданному толчку процесса устранения излишнего сырья с мировых рынков. Оба этих варианта развития событий повлекут за собой абсолютно разные последствия, каждый из них желательно учесть при анализе дальнейших событий, связанных с действиями картели.



Первый вариант: Бурить, только бурить!



В тот момент, когда международные кредиторы продолжают душить финансовую артерию государства, президент Мадуро ищет решение для следующего хода этой шахматной партии. Но пока, единственным действенным решением может быть увеличение добычи нефти, так как возможность объявления дефолта президент наотрез отрицает. Буквально недавно, госкомпания PDVSA смогла погасить часть своей задолженности по облигациям, на сумму 2,1 миллиарда долларов, это немного понизило

уровень страхов по поводу возможного дефолта.



Кроме, насущной необходимости обслуживания госдолга, добыча нефти в стране находится в зависимости от договора с КНР. Согласно этого договора, страна получает кредиты, в обмен на поставки нефти. При этом, по данным Reuters, у Венесуэлы уже накопилась немалая задолженность, по условиям этой сделки.



Но и долговые проблемы, еще не все, что мешает идти на понижение добычи. Различные социальные программы также полностью зависят от нефтяной прибыли государства. Слишком долгий период низких нефтяных котировок заключает в себе два основных риска для госрасходов - это падение расходов по причине уменьшения прибыли от продажи нефти и

значительный уровень рентабельности добычи в нефтяном поясе реки Ориноко, что подтолкнет президента к понижению лицензионных платежей, для привлечения новых проектов.



Легко догадаться, что это будет означать для Венесуэлы. В том случае, если государство будет продолжать обслуживать свой долг, о чем Мадуро заявляет в каждом своем выступлении, и будет удерживать текущий уровень расходов, то другого варианта, кроме поддержки текущих объемов добычи и даже их наращивания, не может быть.



А вот это уже угроза бычьим настроениям на нефтяном рынке и понижает вероятность того, что картель сможет рассчитывать на участие Венесуэлы в пролонгации сделки. В таком случае, ОПЭК потребуется добиваться уменьшения добычи на дополнительные восемь процентов в другой стране-участнике, а это еще больше осложнит переговоры.



Второй вариант: Не спеши, Мадуро!



Но разрешение финансовых затруднений Венесуэлы заключается не только в повышении объемов добычи нефти. По факту, операционные и системные затруднения достаточно сильно ограничивают добычу нефти, примерно так же, как потребности обслуживать госдолг ограничивают тот объем добычи, который государство способно позволить себе ограничить. Текущие операционные и финансовые затруднения способны повлечь за собой более масштабное сокращение добычи, чем ожидают от Венесуэлы. Последние десять лет просроченные выплаты и политические трудности привели к тому, что многие операторы просто покинули страну. Не зачем инвестировать в государство, в котором получение оплаты подобно игре в казино.



По причине неблагоприятного инвестиционного климата количество активных буровых установок в Венесуэле, в конце прошлого года, упало до 51, годом ранее было 70. Поэтому ситуация с бурением, уже сама по себе, завязана на неопределенности, а как следствие, при составлении прогнозов на мировые поставки нефти, страну стали считать "темной лошадкой". Уровень добычи в стране уже пострадал от низких нефтяных котировок и невысокой привлекательности для инвесторов - с 2010 по 2015 год объемы добычи упали на 253 тысячи барр/сутки. Дальнейшее ухудшение инвестиционной среды продолжает отпугивать иностранных операторов от проблемного государства.



Резервы Венесуэлы, состоящие из тяжелых сортов нефти, чрезвычайно чувствительны к текущим низким котировкам. При этом, такие запасы не только малопривлекательны для освоения месторождений, по сравнению с другими вариантами для инвестирования, но также требуют значительных трат на импорт более легких сортов.



Ясно, что ничего не ясно



Если брать краткосрочную перспективу, то Венесуэла еще может удивить рынки нефти и разрушить планы ОПЭК, не взирая на то, понизится добыча или же президент этой страны найдет способы заинтересовать компании в активизации бурения, для того чтобы увеличить госдоходы. Ситуация, которая сейчас разворачивается в государстве, приблизится к критическому моменту, когда подойдет время очередного платежа, и участники нефтяных торгов будут внимательно следить за уровнями добычи нефти в стране.



История, очередной раз, показывает, что политические режимы, которые пренебрегают благополучием собственных граждан, по итогу, терпят поражение. Да, могут пройти месяцы, годы, десятилетия, но в конце концов это неизбежно. Но пока этого не произошло, проблемы в политике продолжают осложнять переговоры, которые ведет ОПЭК, и усиливают неопределенность на мировых рынках. По этой причине, достаточно проблематично составить хоть какой-то прогноз относительно дальнейшего развития ситуации с добычей в этой стране и ее участия в инициативах картеля.



Специально для форума mmgp.ru



Новости, которые приходят из Венесуэлы, последние пару лет, наполнены темами коррупции, провала деятельности политического руководства - дефициты во сферах деятельности государства, прогрессирующий уровень бедности, подавление оппозиции и последние события, которые еще больше приблизили режим Николаса Мадуро к диктаторству.Но, не взирая на все эти обстоятельства, ОПЭК все таки ждет, что Венесуэла, которой повезло обладать огромными резервами нефти, будет играть решающую роль в деятельности картеля по уменьшению мирового предложения нефти. Согласно ноябрьскому соглашению картеля, на Венесуэлу приходится около десяти процентов от общего объема сокращений, касающихся добычи нефти.На сегодняшний день, когда ОПЭК ведет обсуждение мер по продлению этого соглашения, частично с целью противодействия возможному наплыву сланцевой нефти из США, значение Венесуэлы, на мировых рынках нефти, возрастает. Это непростая задача, убеждать экономически истощенное государство, с фактически диктаторским режимом, и дальше понижать объемы добычи нефти, так как это сырье сейчас главный финансовый актив для страны. Но все таки картелю необходимо это каким-то образом сделать, чтобы рынки почувствовали понижение объемов добываемой нефти.В ближайшем будущем нефтяные котировки будут довольно чувствительно отзываться на шаги руководства Венесуэлы. Существует два, самых вероятных, варианта будущего развития событий, причем ни один из этих вариантов не вписывается в установленные ОПЭК цели, касательно этой страны. Первый вариант подразумевает, так как страна ставит на первоеместо обслуживание своего долга, то, что президент попытается найти способы для увеличения добычи, но картель, при этом, лишится необходимой ему 8-ми процентной доли участия страны в сделке. По второму сценарию возможно обострение нынешнего кризиса в стране, что, в свою очередь, поставит под вопрос возможность импорта легких сортов сырой нефти для добавления к тяжелому сырью. В таком случае, добыча нефти в Венесуэле понизится более, чем ожидает ОПЭК,что неизбежно приведет к неожиданному толчку процесса устранения излишнего сырья с мировых рынков. Оба этих варианта развития событий повлекут за собой абсолютно разные последствия, каждый из них желательно учесть при анализе дальнейших событий, связанных с действиями картели.В тот момент, когда международные кредиторы продолжают душить финансовую артерию государства, президент Мадуро ищет решение для следующего хода этой шахматной партии. Но пока, единственным действенным решением может быть увеличение добычи нефти, так как возможность объявления дефолта президент наотрез отрицает. Буквально недавно, госкомпания PDVSA смогла погасить часть своей задолженности по облигациям, на сумму 2,1 миллиарда долларов, это немного понизилоуровень страхов по поводу возможного дефолта.Кроме, насущной необходимости обслуживания госдолга, добыча нефти в стране находится в зависимости от договора с КНР. Согласно этого договора, страна получает кредиты, в обмен на поставки нефти. При этом, по данным Reuters, у Венесуэлы уже накопилась немалая задолженность, по условиям этой сделки.Но и долговые проблемы, еще не все, что мешает идти на понижение добычи. Различные социальные программы также полностью зависят от нефтяной прибыли государства. Слишком долгий период низких нефтяных котировок заключает в себе два основных риска для госрасходов - это падение расходов по причине уменьшения прибыли от продажи нефти изначительный уровень рентабельности добычи в нефтяном поясе реки Ориноко, что подтолкнет президента к понижению лицензионных платежей, для привлечения новых проектов.Легко догадаться, что это будет означать для Венесуэлы. В том случае, если государство будет продолжать обслуживать свой долг, о чем Мадуро заявляет в каждом своем выступлении, и будет удерживать текущий уровень расходов, то другого варианта, кроме поддержки текущих объемов добычи и даже их наращивания, не может быть.А вот это уже угроза бычьим настроениям на нефтяном рынке и понижает вероятность того, что картель сможет рассчитывать на участие Венесуэлы в пролонгации сделки. В таком случае, ОПЭК потребуется добиваться уменьшения добычи на дополнительные восемь процентов в другой стране-участнике, а это еще больше осложнит переговоры.Но разрешение финансовых затруднений Венесуэлы заключается не только в повышении объемов добычи нефти. По факту, операционные и системные затруднения достаточно сильно ограничивают добычу нефти, примерно так же, как потребности обслуживать госдолг ограничивают тот объем добычи, который государство способно позволить себе ограничить. Текущие операционные и финансовые затруднения способны повлечь за собой более масштабное сокращение добычи, чем ожидают от Венесуэлы. Последние десять лет просроченные выплаты и политические трудности привели к тому, что многие операторы просто покинули страну. Не зачем инвестировать в государство, в котором получение оплаты подобно игре в казино.По причине неблагоприятного инвестиционного климата количество активных буровых установок в Венесуэле, в конце прошлого года, упало до 51, годом ранее было 70. Поэтому ситуация с бурением, уже сама по себе, завязана на неопределенности, а как следствие, при составлении прогнозов на мировые поставки нефти, страну стали считать "темной лошадкой". Уровень добычи в стране уже пострадал от низких нефтяных котировок и невысокой привлекательности для инвесторов - с 2010 по 2015 год объемы добычи упали на 253 тысячи барр/сутки. Дальнейшее ухудшение инвестиционной среды продолжает отпугивать иностранных операторов от проблемного государства.Резервы Венесуэлы, состоящие из тяжелых сортов нефти, чрезвычайно чувствительны к текущим низким котировкам. При этом, такие запасы не только малопривлекательны для освоения месторождений, по сравнению с другими вариантами для инвестирования, но также требуют значительных трат на импорт более легких сортов.Если брать краткосрочную перспективу, то Венесуэла еще может удивить рынки нефти и разрушить планы ОПЭК, не взирая на то, понизится добыча или же президент этой страны найдет способы заинтересовать компании в активизации бурения, для того чтобы увеличить госдоходы. Ситуация, которая сейчас разворачивается в государстве, приблизится к критическому моменту, когда подойдет время очередного платежа, и участники нефтяных торгов будут внимательно следить за уровнями добычи нефти в стране.История, очередной раз, показывает, что политические режимы, которые пренебрегают благополучием собственных граждан, по итогу, терпят поражение. Да, могут пройти месяцы, годы, десятилетия, но в конце концов это неизбежно. Но пока этого не произошло, проблемы в политике продолжают осложнять переговоры, которые ведет ОПЭК, и усиливают неопределенность на мировых рынках. По этой причине, достаточно проблематично составить хоть какой-то прогноз относительно дальнейшего развития ситуации с добычей в этой стране и ее участия в инициативах картеля.

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