Денежные переводы в WatsApp

Популярный мессенджер WatsApp уже во всю готовится к запуску нового функционала, благодаря которому будет возможен перевод денежных средств посредством p2p. Первой страной, в которой эта услуга заработает на полную, станет Индия – она является крупнейшим для приложения рынком, где у мессенджера уже более 200 миллионов пользователей. Еще в феврале основатель компании Брайан Эктон посетил страну и встретился с министром коммуникаций и информационных технологий. Он признал, что в данный момент рассматривает возможность интегрирования платежных услуг для WatsApp. Если говорить о планах, то новый сервис должен начать работать на территории Индии в течение полугода. При этом за обработку платежей будет отвечать правительственная платежная система UPI.
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