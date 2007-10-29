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8 фильмов и сериалов, посмотрев которые вы станете умнее

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#1
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8 фильмов и сериалов, посмотрев которые вы станете умнее

Если вы в последнее время поняли, что вам необходимо “прокачать” свой мозг, вы можете: начать читать познавательные книги; избавиться от всех “грузов” в своей жизни, заменив их на образованных и интересных вам людей; всерьез заняться своим физическим здоровьем, уделяя больше времени тренировкам, и, что более важно, следить за своим сном – спите не менее семи часов в сутки! Вы также можете улучшить свой интеллект, смотря время от времени различные фильмы и сериалы.
Конечно, вы должны уметь различать познавательный контент от того, который делает вас тупее. Документальные фильмы и каналы с научной тематикой (по типу Discovery Science, National Geographic) являются лучшим решением в данном случае, но, к сожалению, часто действительно хорошие западные каналы просто-напросто не проводят трансляции в странах СНГ.

Вот тут-то мы вспоминаем о фильмах и сериалах, доступ к которым намного проще получить, да и в некоторых случаях информацию из них воспринимать проще, чем информацию из телеканалов. Вот 8 фильмов и сериалов, которые (по моему мнению) могут заставить вас думать об необыденных вещах, а так же будут доносить до вас ценную новую информацию.

1. “Головоломка” (2015)


Да-да, мультфильмы также входят в мой список… Кратко этот мультфильм можно описать так: “Эта история о подростке по имени Райли, которая переезжает с семьей в другой город и пытается привыкнуть к своей новой жизни. Основные эмоции (радость, печаль, брезгливость, гнев, страх, которые по совместительству являются главными героями) девочки непосредственно меняют ее жизнь, и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону… Эмоции вытесняют друг друга по мере взросления девочки. Интересно, каковой же будет жизнь девочки Райли в итоге?” Фильм так же поднимает тему специфики взаимодействия различных эмоций личности между собой.

По мере взросления девочка каждый раз встречается с новыми испытаниями, вот эмоциям и предстоит решать, как вести себя в той или иной ситуации. Много внимания в мультфильме уделяется воспоминаниям каждого человека, а так же нельзя не упомянуть то, что режиссер хотел донести до нас такую мысль: “с течением времени воспоминания могут изменяться, потому порой человек сам себя вводит в глубокое заблуждение”.

Не смотря на то, что мультфильм был рассчитан на детскую аудиторию, он привлек довольно много и взрослой аудитории, ведь подымаемые в нем темы на самом деле актуальны и для взрослых людей.

2. “Игра в имитацию” (2014)


Сюжет данного фильма был написан, основываясь на реальной истории одного великого математика - Алена Тьюринга, создавшего абстрактную вычислительную машину под названием “Машина Тьюринга”, которая считается про-родителем всех современных компьютеров.
Действия фильма проходят во времена второй мировой войны. Британское правительство дает Тьюрингу задание экстренной важности – взломать немецкую шифровальную машину “Enigma”. Важным нюансом является то, что Ален Тьюринг – гей, который очень долгое время скрывал ото всех свою ориентацию. Следует, и актера нужно было подобрать профессионального уровня, чтобы он смог справиться с такой непростой ролью.

В качестве главного героя создатели фильма выбрали Бенедикта Камбербэтча и они не прогадали! У фильма были очень большие кассовые сборы, следует, многие зрители задумались о дискриминации гомосексуалистов, ведь, не будь Алена Тьюринга, вы бы сейчас вряд ли читали эту статью.

Все в этой жизни не так просто, потому, вам не стоит предвзято относиться ко всем гомосексуалистам. Так же фильм “Игра в имитацию” поднимает такие важные темы, как целеустремленность и выбор приоритетов в этой жизни.

3. “Вселенная Стивена Хокинга” (2014)


Чего вы хотите достичь в этой жизни? Знаменитости, богатства и общего признания? Хорошо. А какой будет ваша цель в жизни, если вы - гениальный физик-теоретик, которому в 21 год врачи поставили диагноз “быстропрогрессирующий боковой амиотрофический склероз” и сказали, что вам осталось жить не более двух лет? Да, ответить непросто…

Именно такая история у величайшего ученого нашего времени – Стивена Хокинга. Не обращая внимания на свою болезнь, он продолжал жить, делал феноменальные открытия в сфере ядерной физике и смог завести семью. Хоть от него потом отвернулась жена и они развелись, он затем повторно женился.

Человек любит жизнь не смотря на любые проблемы. Он, инвалид, сделал для человечества больше, чем многие здоровые люди. Стивен нашел смысл своей жизни в познании вселенной, что и помогло ему продолжать жить нормальной жизнью.

Учитесь ставить себе действительно “годные” цели в жизни и идти к ним, не смотря на все препятствия, которые попадутся вам на пути!

4. “Пи” (1998)


Сюжет этого сюрреалистично-психологического триллера был создан Дарреном Аронофским (сценарист и режиссер). Фильм повествует нам об истории безработного математика-теоретика Макса, который страдает от кластерных головных болей, паранойи, галлюцинаций и социально тревожного расстройства. Адская смесь. Фильм примечателен тем, что он затрагивает такие темы, как религия, мистика и отношение математики ко всей Вселенной. Макс становится одержим этими темами, ведь он нашел ключ к окружающему его хаосу, который можно использовать в целях прогнозирования чего угодно, например, фондового рынка.

Если погрузиться в данный фильм с головой, вы обнаружите, что главная идея фильма – это опасность поиска чего-то, чего может и не быть. Независимо от того, насколько вы умны, вы никогда не сможете предсказать, что случится далее…

5. “Шерлок” (2010 – 2017)


Всем хорошо известный частный детектив Шерлок Холмс вместе со своим верным другом доктором Ватсоном развязывают самые сложные и экстраординарные дела. Стоит отметить то, что действия сериала проходят в наше время, а не в 19 веке. Конечно, есть одна серия, которая имеет каноничный характер, ведь наши герои переносятся в 1895 год! Но не все так просто…

Роль Шерлока и Ватсона исполняют Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман, соответственно. Так что, в качестве актерской игры можете даже не сомневаться. Сериал поднимает такие важные темы, как отношение индивидов к обществу, взаимоотношения между детьми и родителями, истинная ценность гениальности (почему гением быть не всегда хорошо).

К тому же, в сериале упоминаются такие реальные психологические методики, как дедукция и чертоги разума. Верить вам в то, что быть таким же смышленым, как Шерлок Холмс возможно, или нет – ваше дело, но лично я нашел правду в материале данного сериала. Уже сейчас снято 4 сезона сериала, потому можно предположить, что если сериал и в дальнейшем будут снимать, то он скатится, но это уже вопрос другого характера…

Всегда стремитесь к саморазвитию, при этом не ведите себя высокомерно, а так же умейте ценить окружающих вас людей.

6. “Детонатор” (2004)


Шейн Каррут – сценарист, режиссер и исполнитель роли главного героя, потому, можно назвать его одним из главных создателей этого фильма. Он человек не глупый, так как имеет высшее образование по математике и ранее долгое время работал инженером. “Детонатор” – это научно-фантастическая драма о двух инженерах, которые случайным образом узнают, как путешествовать во времени. Фильм имеет сложную структуру, часто исследует философское значения путешествия во времени и упоминает о множестве реальных теорий в физике и других науках. Например, эффект Мейснера и диаграммы Фейнмана.

Этот фильм похож на кубик Рубика, ведь часто, пересматривая картину, вы каждый раз будете понимать сюжет картины по-другому. И это будет продолжаться до тех пор, пока вы не сложите весь пазл и не увидите полную картину всего происходящего.

7. “Теория большого взрыва” (2007 - 2017)


Этот сериал уникален в моем списке. Все потому, что хоть в нем и рассказывается об отношениях гениальных ученых, которые по совместительству являются лучшими друзьями, вы не сможете достать много полезной информации из данного сериала. В “Теории большого взрыва” имеется множество отсылок к теориям физики и математики, отсылки к миру гик индустрии и т.п. Но суть в том, что это просто отсылки. Человек, который ничего не понимает в физике и комиксах, не будет обращать внимания на подобные, неизвестные ему ранее вещи, ведь в сериале никаких объяснений им не дается.

Сериал уже имеет 10 сезонов, что довольно удивительно… Подобный материал имеет расслабляющий характер, а это тоже должно иметь место в нашей жизни. Потому, я считаю, что данный сериал подойдет для незамысловатого вечернего “кинопросмотра”.

8. “Темный рыцарь” (2008)


Это один из моих самых любимых фильмов о супергероях. Мрачность картины, мастерство актеров, хорошие спецэффекты и необычная сюжетная линия помогают вам полностью погрузиться во мрак Готэма. Но даже в этом мраке, в этой дыре имеется человек, который готов защищать свой город – Бэтмен.

Следует отметить Хита Леджера, который просто невероятно хорошо сыграл главного злодея – Джокера. Со временем вы будете задаваться вопросом: “А злодей ли Джокер вообще?” Да-да, это похоже на бред, но существует множество правдоподобных теорий, которые гласят, что Джокер – истинный герой Готэма.

Ценить свою жизнь, уметь здраво мыслить, осознавать ценность жизни каждого окружающего вас человека, не сдаваться ни при каких условиях – вот чему нас учит этот невероятный фильм…

Заключение


Каждый фильм по-своему уникален. На каждый фильм можно посмотреть с разных сторон так, чтобы его сюжет казался другим. Как воспринимать фильм – это уже только ваш выбор.
Пытайтесь делать в своей жизни только правильный выбор. Удачи!

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Автор: Kaneki
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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жизнь, окружение, опыт, совершенствование
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