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Имя: Наталья Пол: Женский Адрес: Россия Инвестирую в: Форекс Регистрация: 22.01.2010 Сообщений: 9,025 Благодарностей: 6,606 УГ: 14 Записей в FX-блоге: 1083 Подписок: 9 КП: 0.259 подарки награды

Работать не хочется нигде



Офисные сотрудники не могут выбрать между домом, open space и кабинетом.



Более половины (52%) российских сотрудников пожаловались на неудобство от замкнутых пространств на работе. Еще большая часть (84%) недовольна и работой в открытом общем пространстве. Для повышения комфорта своих сотрудников более трети (39%) российских компаний готовы перевести их на частично удаленную работу, однако занятость из дома чревата конфликтами с членами семьи и снижением продуктивности.



Большинство российских сотрудников сталкиваются с некомфортными условиями работы в компании и дома. Такие выводы можно сделать из исследования компании "Регус" на базе 600 опросов офисных служащих Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. По их данным, 52% офисных работников в России испытывают симптомы клаустрофобии, оттого что весь рабочий день находятся в замкнутом пространстве.



В то же время, по данным исследования рекрутингового агентства Superjob, работать в открытом офисном пространстве (open space) нравится всего 16% работников — остальные как раз предпочли бы работать в кабинете. 18% опрошенных отметили, что им все равно, как организовано пространство офиса. При этом за open space чаще высказывались мужчины, чем женщины (19% и 13% соответственно). Сторонников открытого пространства также становится меньше с возрастом: если среди молодежи до 24 лет таковых 20%, то среди 45-летних — только 14%.



У кабинетной же системы больше поклонников в возрастной группе от 35 до 44 лет и среди россиян с доходом более 45 тыс. руб. в месяц (по 63%). При этом, по данным агентства "Анкор", статистически все больше российских компаний продолжают переводить сотрудников в офисные open space. Так, например, оба московских офиса компании Qiwi отличает полное отсутствие закрытых рабочих зон для сотрудников, включая топ-менеджеров, что, по мнению компании, позволяет создать "условия для реализации творческого потенциала и нестандартных решений сотрудников".



Еще один тренд, способный, на первый взгляд, сделать работу офисных сотрудников более комфортной,— создание компаниями систем удаленной работы. По оценке рекрутеров из Headhunter, почти в 40% компаний отмечают, что неоднократно задумывались о том, чтобы отказаться от офиса полностью. В среднем только около 20% компаний содержат офис для работы с клиентами и только 16% не могут предложить сотрудникам удаленную работу из-за специфики своей деятельности. Одна из мотиваций для перевода сотрудников на "удаленку" — экономия: большинство компаний (52%) тратят на содержание офиса от 6% до 20% своей прибыли, каждой четвертой компании офис обходится в 1-5% прибыли, в то время как 14% компаний тратят на офис до половины всех заработанных средств. В будущем году, следует из данных "Регуса", более трети (39%) руководителей бизнес-подразделений и директоров компаний в России планируют разрешить своим подчиненным работать в удаленном режиме один или два дня в неделю, еще 10% не против удаленной работы сотрудников в течение всей рабочей недели.



Впрочем, для многих сотрудников удаленная работа может принести новые раздражители. Как показывают исследования, проведенные Высшей школой экономики, для фрилансеров, уже сейчас нередко работающих из дома, отвлекающим фактором становится семья. "Удаленка" нередко расценивается сожителями работающего как отсутствие занятости и ведет к попыткам привлечь фрилансера к другим делам, что в итоге способствует конфликтам как дома, так и на работе.



источник Офисные сотрудники не могут выбрать между домом, open space и кабинетом.Более половины (52%) российских сотрудников пожаловались на неудобство от замкнутых пространств на работе. Еще большая часть (84%) недовольна и работой в открытом общем пространстве. Для повышения комфорта своих сотрудников более трети (39%) российских компаний готовы перевести их на частично удаленную работу, однако занятость из дома чревата конфликтами с членами семьи и снижением продуктивности.Большинство российских сотрудников сталкиваются с некомфортными условиями работы в компании и дома. Такие выводы можно сделать из исследования компании "Регус" на базе 600 опросов офисных служащих Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. По их данным, 52% офисных работников в России испытывают симптомы клаустрофобии, оттого что весь рабочий день находятся в замкнутом пространстве.В то же время, по данным исследования рекрутингового агентства Superjob, работать в открытом офисном пространстве (open space) нравится всего 16% работников — остальные как раз предпочли бы работать в кабинете. 18% опрошенных отметили, что им все равно, как организовано пространство офиса. При этом за open space чаще высказывались мужчины, чем женщины (19% и 13% соответственно). Сторонников открытого пространства также становится меньше с возрастом: если среди молодежи до 24 лет таковых 20%, то среди 45-летних — только 14%.У кабинетной же системы больше поклонников в возрастной группе от 35 до 44 лет и среди россиян с доходом более 45 тыс. руб. в месяц (по 63%). При этом, по данным агентства "Анкор", статистически все больше российских компаний продолжают переводить сотрудников в офисные open space. Так, например, оба московских офиса компании Qiwi отличает полное отсутствие закрытых рабочих зон для сотрудников, включая топ-менеджеров, что, по мнению компании, позволяет создать "условия для реализации творческого потенциала и нестандартных решений сотрудников".Еще один тренд, способный, на первый взгляд, сделать работу офисных сотрудников более комфортной,— создание компаниями систем удаленной работы. По оценке рекрутеров из Headhunter, почти в 40% компаний отмечают, что неоднократно задумывались о том, чтобы отказаться от офиса полностью. В среднем только около 20% компаний содержат офис для работы с клиентами и только 16% не могут предложить сотрудникам удаленную работу из-за специфики своей деятельности. Одна из мотиваций для перевода сотрудников на "удаленку" — экономия: большинство компаний (52%) тратят на содержание офиса от 6% до 20% своей прибыли, каждой четвертой компании офис обходится в 1-5% прибыли, в то время как 14% компаний тратят на офис до половины всех заработанных средств. В будущем году, следует из данных "Регуса", более трети (39%) руководителей бизнес-подразделений и директоров компаний в России планируют разрешить своим подчиненным работать в удаленном режиме один или два дня в неделю, еще 10% не против удаленной работы сотрудников в течение всей рабочей недели.Впрочем, для многих сотрудников удаленная работа может принести новые раздражители. Как показывают исследования, проведенные Высшей школой экономики, для фрилансеров, уже сейчас нередко работающих из дома, отвлекающим фактором становится семья. "Удаленка" нередко расценивается сожителями работающего как отсутствие занятости и ведет к попыткам привлечь фрилансера к другим делам, что в итоге способствует конфликтам как дома, так и на работе.

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