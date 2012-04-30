Инвестиционные услуги в букмекерских конторах (ставки на спорт)

Здравствуйте инвесторы.
Предлагаю воспользоваться моими услугами.
Здесь не будет всяких бла-бла, обещаний и тому подобного, - все будет показано наглядно и каждый сам сделает для себя выводы.
Внесено в контору 100 тысяч, чтобы вы наглядно видели, как получается прибыль. Все ставки по линии и лайв, будут заноситься в тему.
Услуга #1
Ставлю на своем счете. Прибыль может достигать до 30% может и до 100%
Услуга #2
Ставлю на вашем счете. Вы заводите в указанной мною конторе и передаете данные. Сами вводите и выводите средства, финансами занимаетесь сами, мне отдаете только часть полученной прибыли.
Написать мне можно по емайлу, вконтакте, на форуме:
kostysob82(собака)mail.ru
vk.com/id420615920
Так как тема начинает только работать, приму несколько ваших счетов с любой суммой, ввиде тестового периода - без отдачи моей части, то есть весь профит будет ваш (мне отчислять ни чего не надо)