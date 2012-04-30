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Инвестиционные услуги в букмекерских конторах (ставки на спорт)

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Старый Сегодня, 04:09
#1
Интересующийся
 
Имя: Костя
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Самара
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 03.04.2017
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Инвестиционные услуги в букмекерских конторах (ставки на спорт)
Здравствуйте инвесторы.

Предлагаю воспользоваться моими услугами.

Здесь не будет всяких бла-бла, обещаний и тому подобного, - все будет показано наглядно и каждый сам сделает для себя выводы.

Внесено в контору 100 тысяч, чтобы вы наглядно видели, как получается прибыль. Все ставки по линии и лайв, будут заноситься в тему.



Услуга #1
Ставлю на своем счете. Прибыль может достигать до 30% может и до 100%

Услуга #2
Ставлю на вашем счете. Вы заводите в указанной мною конторе и передаете данные. Сами вводите и выводите средства, финансами занимаетесь сами, мне отдаете только часть полученной прибыли.

Написать мне можно по емайлу, вконтакте, на форуме:
kostysob82(собака)mail.ru
vk.com/id420615920

Так как тема начинает только работать, приму несколько ваших счетов с любой суммой, ввиде тестового периода - без отдачи моей части, то есть весь профит будет ваш (мне отчислять ни чего не надо)
__________________
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kostysob82 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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