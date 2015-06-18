OPLOTT



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Россиянин потребовал у Apple денег за неправильный гигабайт



Московский юрист Дмитрий Петров ранее уже подавал в суд на представительство "Эппл.рус" в России, обвинив их дискриминации российских пользователей за отказ поставлять детали для ремонта iPhone и хоть и не с первого раза, но в итоге он всё же заставил Apple с февраля 2017 г. поставлять в Россию дисплеи для ремонта здесь айфонов. И вот видимо воодушевленный этим своим первым успехом, Дмитрий, не откладывая дело в долгий ящик, теперь требует с Apple возврата денежных средств за ранее купленный им айфон, поскольку заявленный объем памяти на коробке изделия не соответствует его реальному объему. В своем иске он указал еще одного ответчика и это один из реселлеров Apple российская компания Re:Store.



Различные измерения



В поданном иске в суд истец указывает, что купил модель iPhone 6s 16 GB за пятьдесят четыре тысячи рублей в Re:Store, но потом выяснил, что объем памяти купленного изделия равен только 11,8 Гб. При этом некоторый объем памяти был частично занят служебными программами, но основная причина, что памяти имеется меньше чем написано на коробке - это манипуляции разными системами счисления (система счисления - символический метод записи чисел).



ЭВМ производят расчеты на основании двоичной системы счисления. Данные в них даются в виде битов, которые могут иметь одно из двух значений "нуль" и "единичка".



Объем пользовательских данных всегда измеряется в байтах. 1 байт – это 8 бит (два в третьей степени). Таким образом, размеры остальных величин также исчисляются степенями двойки. То есть один килобайт равен 1 024.



Но в окружающей нас жизни была принята десятичная система с числения, где, к примеру, 1 кг=1 000 гр., 1 км =1 000 м., и т.д. Соответственно, опираясь на это, некоторые мировые изготовители гаджетов пишут в своих рекламных текстах к изделию об объеме памяти в десятичной системе счисления, имея в виду, что 1 Гб=1 000 Мб.



Ход ради маркетинга



Как раз Apple дает информацию об айфоне в десятичной системе счисления и реальный объем памяти у заявленной в иске Петрова модели айфона составляет 15,625 Гб, а не ровно 16 Гб, как указывается на коробке. Получается, как бы компания пользуется своей собственной единицей измерения, но в рекламных текстах она пишет про Гб, а это есть распространение недостоверной информации, по-русски говоря, обман покупателя.



Упаковка из-под изделия здесь не помощник



На коробке айфона указано, что 1 Гб равен 1000 Мб. Но Петров в иске указывает, что айфоны у реселлера Re:Store стоят на прилавках без коробок, а значит покупатель не получает сведений о реальном объеме памяти - по мнению Петрова это и есть прямой обман покупателя. Соответственно, в своём иске Петров просит вернуть ему стоимость айфона и оплатить моральный ущерб, всего на сумму 100 000 рублей. На данный момент Эппл.рус и Re:Store написали ходатайство в суд, чтобы провести техэкспертизу по единицам измерения компьютерной информации и следующее заседание суда теперь назначено на 23.05.2017 года. Но несмотря на это, Петров уверен, что он прав и суд выиграет.





Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58f3ea29aa4ec Московский юрист Дмитрий Петров ранее уже подавал в суд на представительство "Эппл.рус" в России, обвинив их дискриминации российских пользователей за отказ поставлять детали для ремонта iPhone и хоть и не с первого раза, но в итоге он всё же заставил Apple с февраля 2017 г. поставлять в Россию дисплеи для ремонта здесь айфонов. И вот видимо воодушевленный этим своим первым успехом, Дмитрий, не откладывая дело в долгий ящик, теперь требует с Apple возврата денежных средств за ранее купленный им айфон, поскольку заявленный объем памяти на коробке изделия не соответствует его реальному объему. В своем иске он указал еще одного ответчика и это один из реселлеров Apple российская компания Re:Store.В поданном иске в суд истец указывает, что купил модель iPhone 6s 16 GB за пятьдесят четыре тысячи рублей в Re:Store, но потом выяснил, что объем памяти купленного изделия равен только 11,8 Гб. При этом некоторый объем памяти был частично занят служебными программами, но основная причина, что памяти имеется меньше чем написано на коробке - это манипуляции разными системами счисления (система счисления - символический метод записи чисел).ЭВМ производят расчеты на основании двоичной системы счисления. Данные в них даются в виде битов, которые могут иметь одно из двух значений "нуль" и "единичка".Объем пользовательских данных всегда измеряется в байтах. 1 байт – это 8 бит (два в третьей степени). Таким образом, размеры остальных величин также исчисляются степенями двойки. То есть один килобайт равен 1 024.Но в окружающей нас жизни была принята десятичная система с числения, где, к примеру, 1 кг=1 000 гр., 1 км =1 000 м., и т.д. Соответственно, опираясь на это, некоторые мировые изготовители гаджетов пишут в своих рекламных текстах к изделию об объеме памяти в десятичной системе счисления, имея в виду, что 1 Гб=1 000 Мб.Как раз Apple дает информацию об айфоне в десятичной системе счисления и реальный объем памяти у заявленной в иске Петрова модели айфона составляет 15,625 Гб, а не ровно 16 Гб, как указывается на коробке. Получается, как бы компания пользуется своей собственной единицей измерения, но в рекламных текстах она пишет про Гб, а это есть распространение недостоверной информации, по-русски говоря, обман покупателя.На коробке айфона указано, что 1 Гб равен 1000 Мб. Но Петров в иске указывает, что айфоны у реселлера Re:Store стоят на прилавках без коробок, а значит покупатель не получает сведений о реальном объеме памяти - по мнению Петрова это и есть прямой обман покупателя. Соответственно, в своём иске Петров просит вернуть ему стоимость айфона и оплатить моральный ущерб, всего на сумму 100 000 рублей. На данный момент Эппл.рус и Re:Store написали ходатайство в суд, чтобы провести техэкспертизу по единицам измерения компьютерной информации и следующее заседание суда теперь назначено на 23.05.2017 года. Но несмотря на это, Петров уверен, что он прав и суд выиграет.Специально для mmgp.ru

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