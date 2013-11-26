Какие недостатки Биткоина сумели устранить Альткойны? Приветствую вас, мои дорогие читатели!

Знаменосец Биткоин дал толчок развития рынка цифровых валют. Хотя он не намерен расставаться со своими лидирующими позициями, но по многим пунктам уже начинает сдавать перед сотнями видов новых виртуальных валют.





Первая ласточка криптовалютного мира оказалась настолько феноменально удачной, что сразу появились идеи создать нечто подобное, но более совершенное. Это как та же самая привычная лампа накаливания в свое время вдохновила на создание электропечек, мобильную радиосвязь и пр. В финансовом мире принято все те валюты, которые были созданы с учетом существующих недочетов системы Биткоин, классифицировать в одну группу – Альткоины (альтернативная крипта). И это не смотря на то, что не все из этих монет созданы при помощи алгоритма Bitcoin.



Какие недостатки не передались криптовалютам от Знаменосца?



1. Замедленная обработка транзакций



Вот уже который месяц Bitcoin-сообщество никак не решит проблему с частыми зависаниями транзакций. Им на помощь уже приходили другие площадки, но даже боты Telegram полностью не смогли разрулить ситуацию. На этой площадке уже тоже долго обрабатываются транзакции. До тех пор, пока эта проблема не решится, о расчете в интернет-магазинах можно позабыть. В противном случае через неполадки системы пользователям придется по два раза платить за одну единицу товара. Форки альтернативных криптоденег в несколько раз быстрее обрабатывают запросы, так как их алгоритмы проверки в несколько раз шустрее.



2. Сложная добыча монет



Если добычу монет Биткойна можно сравнить с полупромышленным производством, то с майнингом новых видов криптоденег под силу разобраться даже начинающему программисту. И для этого уже не придется выделять деньги на закупку дорогого оборудования для установки крипто-фермы. Ради добычи некоторых видов монет достаточно будет обзавестись видеокартой.



3. Проблемы с ростом курса Биткоина



Для крупных ЭПС и корпораций Знаменосец представляет сильную угрозу. Только за весну 2017 года произошло столько неприятных событий, связанных с Биткойном, что это не могло лояльно отразиться на курсе. И хотя цена снизилась не до угрожающей отметки, легко вернуться к прежнему рубежу у нее не получится. В то время как другие виды криптоденег еще не успели раскрутиться до такого масштаба. Их не воспринимают за сильных конкурентов. Поэтому курс стабильно растет без резких колебаний.



4. Функциональная ограниченность



Первопроходимец был создан в качестве экспериментального образца. Поэтому над функциональностью мало поработали. Но дело приняло широкий оборот, и, несмотря на функциональную ограниченность, майнеры всего мира продолжают активно работать с биткоин-монетой. Кому же не под силу работать с первой ласточкой, они могут спокойно выбирать для себя подходящие криптоплатформы среди новых альтернативных монет. Их-то уж точно получится оставить в наследство.



5. Мнимая анонимность



Майнеры с инвесторами успешно при помощи практики разоблачили миф относительно абсолютной анонимности транзакций. Но на звездном пути уже заняли свое место такие альткойны, которые точно никому не откроют ник «хозяина транзакции». В самом алгоритме предусмотрено в автоматическом режиме заметание следов. В то время, как Bitcoin ничем подобным похвастаться не может.



6. Отсутствие изюминки



Биткоин создавался для анонимного расчета. Но нынешнему населению планеты этого мало. Поэтому новая партия альткоинов уже может похвастаться целым рядом всяких плюшек, начиная крипточатом и заканчивая персональной сетью доменов.



В завершение



Начатый список можно продолжать до бесконечности. Если вас полностью устраивает Биткоин и вы легко приспособились к его недостаткам, то работа с модернизорованными видами цифровых денег покажется вам всего лишь легкой игрой, приносящую стабильную прибыль. Нельзя сказать, что какой-то вид криптоденег является самым худшим. Просто все они создавались на базе различных идей. Сравнение их возможностей и функциональности сродни сопоставлению голубого с фиолетовым.



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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru





А вы какой валюте больше отдаете предпочтение: биткоину или альткоинам? Знаменосец Биткоин дал толчок развития рынка цифровых валют. Хотя он не намерен расставаться со своими лидирующими позициями, но по многим пунктам уже начинает сдавать перед сотнями видов новых виртуальных валют.Первая ласточка криптовалютного мира оказалась настолько феноменально удачной, что сразу появились идеи создать нечто подобное, но более совершенное. Это как та же самая привычная лампа накаливания в свое время вдохновила на создание электропечек, мобильную радиосвязь и пр. В финансовом мире принято все те валюты, которые были созданы с учетом существующих недочетов системы Биткоин, классифицировать в одну группу – Альткоины (альтернативная крипта). И это не смотря на то, что не все из этих монет созданы при помощи алгоритма Bitcoin.Вот уже который месяц Bitcoin-сообщество никак не решит проблему с частыми зависаниями транзакций. Им на помощь уже приходили другие площадки, но даже боты Telegram полностью не смогли разрулить ситуацию. На этой площадке уже тоже долго обрабатываются транзакции. До тех пор, пока эта проблема не решится, о расчете в интернет-магазинах можно позабыть. В противном случае через неполадки системы пользователям придется по два раза платить за одну единицу товара. Форки альтернативных криптоденег в несколько раз быстрее обрабатывают запросы, так как их алгоритмы проверки в несколько раз шустрее.Если добычу монет Биткойна можно сравнить с полупромышленным производством, то с майнингом новых видов криптоденег под силу разобраться даже начинающему программисту. И для этого уже не придется выделять деньги на закупку дорогого оборудования для установки крипто-фермы. Ради добычи некоторых видов монет достаточно будет обзавестись видеокартой.Для крупных ЭПС и корпораций Знаменосец представляет сильную угрозу. Только за весну 2017 года произошло столько неприятных событий, связанных с Биткойном, что это не могло лояльно отразиться на курсе. И хотя цена снизилась не до угрожающей отметки, легко вернуться к прежнему рубежу у нее не получится. В то время как другие виды криптоденег еще не успели раскрутиться до такого масштаба. Их не воспринимают за сильных конкурентов. Поэтому курс стабильно растет без резких колебаний.Первопроходимец был создан в качестве экспериментального образца. Поэтому над функциональностью мало поработали. Но дело приняло широкий оборот, и, несмотря на функциональную ограниченность, майнеры всего мира продолжают активно работать с биткоин-монетой. Кому же не под силу работать с первой ласточкой, они могут спокойно выбирать для себя подходящие криптоплатформы среди новых альтернативных монет. Их-то уж точно получится оставить в наследство.Майнеры с инвесторами успешно при помощи практики разоблачили миф относительно абсолютной анонимности транзакций. Но на звездном пути уже заняли свое место такие альткойны, которые точно никому не откроют ник «хозяина транзакции». В самом алгоритме предусмотрено в автоматическом режиме заметание следов. В то время, как Bitcoin ничем подобным похвастаться не может.Биткоин создавался для анонимного расчета. Но нынешнему населению планеты этого мало. Поэтому новая партия альткоинов уже может похвастаться целым рядом всяких плюшек, начиная крипточатом и заканчивая персональной сетью доменов.Начатый список можно продолжать до бесконечности. Если вас полностью устраивает Биткоин и вы легко приспособились к его недостаткам, то работа с модернизорованными видами цифровых денег покажется вам всего лишь легкой игрой, приносящую стабильную прибыль. Нельзя сказать, что какой-то вид криптоденег является самым худшим. Просто все они создавались на базе различных идей. Сравнение их возможностей и функциональности сродни сопоставлению голубого с фиолетовым.------------------------

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