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Выгодно ли обращаться в ломбарды?

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Старый Сегодня, 01:12
#1
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Выгодно ли обращаться в ломбарды?
Банковское кредитование считается самым удачным вариантом получения заемных средств, вот только обратиться в такие финансовые организации может далеко не каждый человек. Причины тому могут быть разными, но результат практически во всех случаях оказывается одинаковый – поиск альтернативного кредитования.




На втором месте после банков стоят микрофинансовые организации, которые теперь вынуждены регистрироваться и работать в соответствии с действующим законодательством. Вот только и к ним обращаются не всегда. Есть некоторое количество заемщиков, которые предпочитают получать заемные средства в ломбарде. Личное посещение такого заведения и представление ценного имущества позволяет быстро и легко получить желаемую денежную сумму под сравнительно невысокий процент.

Ломбарды и закон

Считается, что каждый ломбард может самостоятельно устанавливать ставки за пользование заемными средствами. Это так, но все же имеются некоторые ограничения. Так на сайте государственного регулятора располагаются среднерыночные значения полной стоимости ломбардных кредитов. Каждый ломбард должен следить за тем, чтобы его ставке не превышали более чем на 1/3 это значение.

С первого января текущего года Центробанк установил среднерыночные значение на показателях в 70,891% годовых для кредитов, выдаваемых под залог автомобиля, 122,321% годовых для кредитов, выдаваемых под залог иного ценного имущества. Простые расчеты показывают, что максимально ломбарды могут установить значения кредитных ставок в 94,521% и 163,095% годовых.

Выгоден ли ломбардный кредит?

В большинстве ломбардов, которые действуют сегодня на территории страны, дневные ставки устанавливаются в размере 0,25-0,44%, что вписывается в установленные регулятором значения. Если сравнивать ломбардные кредиты с кредитами от микрофинансовых организаций, в которых средний показатель составляет 1-2% в день, первый вариант оказывается значительно выгоднее.

Если хочется получить кредит быстро, находясь дома или на работе, придется обращаться в МФО. Процесс ломбардного кредитования сложнее и занимает больше времени. Обязательным является личное посещение ломбарда, при этом нужно иметь ценное имущество. На оценку предполагаемого залога у сотрудника ломбарда уходит некоторое время. Планируя воспользоваться способом получения заемных средств в ломбарде, следует помнить, что такой кредитор никогда не даст сумму, равную стоимости залога. Максимум, на который может рассчитывать заемщик это 60-70%. В некоторых случаях ему и вовсе могут предложить 30% от стоимости закладываемого имущества.

При ломбардном кредитовании между сторонами обязательно подписывается соглашение. В документе указывается много информации, которую нужно прочитать. Особое внимание следует уделить разделам, где указывается оценочная стоимость залога, срок кредитования, процентная ставка, размер выданных средств, описание залога.

Выплата долга

В каждом договоре указываются оговоренные сроки, в которые заемщик планирует провести выплату долга. Если заемщик по каким-то причинам не может выполнить свои обязательства, ломбард пойдет на уступки и несколько продлить сроки кредитования, правда за них он так же будет начислять процент, зато заемщик получает возможность расплатиться с долгами и получить свое имущество обратно.

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tigr вне форума  
Старый Сегодня, 01:16
#2
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Re: Выгодно ли обращаться в ломбарды?
Цитата:
Сообщение от tigr Посмотреть сообщение
и обращаться в ломбарды?
Когда идет крах экономики и нищание народа, как грибы вырастают : "Пивнухи", "Лотереи" и "Ломбарды"
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