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Инвестирование в Windows 10 выгоднее от предыдущих версий на 1,5 млн долларов

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Старый Сегодня, 01:01
#1
Любитель
 
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Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
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Инвестирование в Windows 10 выгоднее от предыдущих версий на 1,5 млн долларов


Аналитики советуют инвестировать в Windows 10

Американские аналитики составили отчет о положительной черте Windows 10. Компании которые переходят на последнюю версию Windows могут окупить свои инвестиции за 3 года. В цифрах же их исследование выглядит так 3 года - от 188% до 233%. Так же специалисты отметили, что окупить вложения можно уже через 1 года и 1-2 месяца. Большие компании на инвестировании в Windows 10 могут получить выгоду примерно в 15 млн дол. США за три года.

Основными плюсами для компаний с Windows 10 станет экономия времени, ведь на последней ОС можно экономить до 16 % времени от выполняемых операций. Это время может стоить большим компаниям полтора миллиона долларов США.

Сотрудники компаний отмечают, что при удаленной работе на ОС Windows 10 у них стало появляться больше свободного времени. При подсчете экономии была выведена цифры в 25 % (времени которое удалось сэкономить)

Аналитическое агенство после полученных результатов сделало выводы, что все компании которые перешли на Windows 10 ежедневно экономят свое время и деньги, а так же осуществляют более эффективную деятельность по сравнению с работой на предыдущих версия ОС

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BiziAlen на форуме  
Старый Сегодня, 01:13
#2
Специалист
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 985
Благодарностей: 144
УГ: 0
КП: 0.121
Re: Инвестирование в Windows 10 выгоднее от предыдущих версий на 1,5 млн долларов
В общем покупайте нашу «очередную» винду она же лучше
У нас даже графики и цыХферки посчитаны
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kuz9 вне форума  
Старый Сегодня, 01:14
#3
Интересующийся
 
Имя: Евгений Иванов
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 35
Благодарностей: 10
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Инвестирование в Windows 10 выгоднее от предыдущих версий на 1,5 млн долларов
Windows 10 не так хороша для российских компаний, как для иностранных.

Дело в том, что данная ОС требует также лицензий на весь остальной софт, который будет установлен на ПК. Это одна из особенностей, которая и позволяет сокращать время работы на данной ОС, за счет более быстрого отклика.

Но не для каждого подойдет условие приобретения всех программ , которые планируется использовать. Так что вопрос экономии очень спорный.
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Проект ГИГАНТ
therealinvest вне форума  
Старый Сегодня, 01:18
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 917
Благодарностей: 381
УГ: 48
КП: 0.476
подарки
Автор темы Re: Инвестирование в Windows 10 выгоднее от предыдущих версий на 1,5 млн долларов
therealinvest, Ну для всех windows 8 и выше если не ошибаюсь переход на 10 был бесплатный, это ведь тоже экономия)
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BiziAlen на форуме  
Старый Сегодня, 01:23
#5
Интересующийся
 
Имя: Евгений Иванов
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 35
Благодарностей: 10
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Инвестирование в Windows 10 выгоднее от предыдущих версий на 1,5 млн долларов
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
therealinvest, Ну для всех windows 8 и выше если не ошибаюсь переход на 10 был бесплатный, это ведь тоже экономия)
Это да, но если на Windows 8 и его модификации (Windows 8.1) можно было использовать программы без лицензии. То при переходе на Windows 10, ОС сама удаляет все программы не имеющие лицензионного протокола с жесткого диска ПК Разумеется без вашего ведома.
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Проект ГИГАНТ
therealinvest вне форума  
Старый Сегодня, 01:24
#6
Специалист
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 991
Благодарностей: 168
УГ: 1
КП: 0.155
Re: Инвестирование в Windows 10 выгоднее от предыдущих версий на 1,5 млн долларов
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
therealinvest, Ну для всех windows 8 и выше если не ошибаюсь переход на 10 был бесплатный, это ведь тоже экономия)
Начиная с 7ки, и даже на «пиратки» приходило обновление, но с ним тоже не все так просто «железо» то лицензия не действительно, пользователи с трудом выбили что HDD можно было «менять».
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antow вне форума  
Старый Сегодня, 01:31
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 917
Благодарностей: 381
УГ: 48
КП: 0.476
подарки
Автор темы Re: Инвестирование в Windows 10 выгоднее от предыдущих версий на 1,5 млн долларов
therealinvest, сам обновлял до 10 , все программы на месте, а так же все данные диска сохранены

Цитата:
Сообщение от antow Посмотреть сообщение
Начиная с 7ки, и даже на «пиратки» приходило обновление, но с ним тоже не все так просто «железо» то лицензия не действительно, пользователи с трудом выбили что HDD можно было «менять».
Что за ужасы вы пишите
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BiziAlen на форуме  
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