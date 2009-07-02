Инвестирование в Windows 10 выгоднее от предыдущих версий на 1,5 млн долларов
Аналитики советуют инвестировать в Windows 10
Американские аналитики составили отчет о положительной черте Windows 10. Компании которые переходят на последнюю версию Windows могут окупить свои инвестиции за 3 года. В цифрах же их исследование выглядит так 3 года - от 188% до 233%. Так же специалисты отметили, что окупить вложения можно уже через 1 года и 1-2 месяца. Большие компании на инвестировании в Windows 10 могут получить выгоду примерно в 15 млн дол. США за три года.
Основными плюсами для компаний с Windows 10 станет экономия времени, ведь на последней ОС можно экономить до 16 % времени от выполняемых операций. Это время может стоить большим компаниям полтора миллиона долларов США.
Сотрудники компаний отмечают, что при удаленной работе на ОС Windows 10 у них стало появляться больше свободного времени. При подсчете экономии была выведена цифры в 25 % (времени которое удалось сэкономить)
Аналитическое агенство после полученных результатов сделало выводы, что все компании которые перешли на Windows 10 ежедневно экономят свое время и деньги, а так же осуществляют более эффективную деятельность по сравнению с работой на предыдущих версия ОС
Re: Инвестирование в Windows 10 выгоднее от предыдущих версий на 1,5 млн долларов
Windows 10 не так хороша для российских компаний, как для иностранных.
Дело в том, что данная ОС требует также лицензий на весь остальной софт, который будет установлен на ПК. Это одна из особенностей, которая и позволяет сокращать время работы на данной ОС, за счет более быстрого отклика.
Но не для каждого подойдет условие приобретения всех программ , которые планируется использовать. Так что вопрос экономии очень спорный.
Re: Инвестирование в Windows 10 выгоднее от предыдущих версий на 1,5 млн долларов
Цитата:
Сообщение от BiziAlen
therealinvest, Ну для всех windows 8 и выше если не ошибаюсь переход на 10 был бесплатный, это ведь тоже экономия)
Это да, но если на Windows 8 и его модификации (Windows 8.1) можно было использовать программы без лицензии. То при переходе на Windows 10, ОС сама удаляет все программы не имеющие лицензионного протокола с жесткого диска ПК Разумеется без вашего ведома.