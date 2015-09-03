Стала известна новая цена на природный газ для Белоруссии

В следующем году цена на природный газ из недр России для Белоруссии упадет до 129 долларов за 1 тыс. кубометров
Сегодня в рамке открытого общения с прессой, первый премьер Белоруссии сообщил, что цена за 1 кубометр газа из России будет стоить 129 дол. США.
Семашко подтвердил свое заявление в эфире Белорусского телеканала. Сегодня вечером вышел эфир с его заявлением, что уже сейчас можно сказать, независимо от каких либо обстоятельств, стоимость для Белоруссии будет сто двадцать девять долларов и на это уже ничего не повлияет.
Так же он отметил, что затянув эти разговоры еще на пару недель то цена бы выросла минимум на 20 долларов за куб. Быстрое решение, помогло сохранить огромные деньги, и это решение поможет Белорусской экономике в 2018 году. Это прекрасная скидка для нашей страны и для нас это огромный плюс - подчеркнул Семашко.
Премьер заверил, что эта цена устроит граждан Белоруссии и добавил, что цены на голубое топливо в 2019 году упадет еще ниже до 127 дол за куб российского газа
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Специально для mmgp.ru