Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,146 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стала известна новая цена на природный газ для Белоруссии

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:42
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 917
Благодарностей: 381
УГ: 48
КП: 0.476
подарки
Стала известна новая цена на природный газ для Белоруссии


В следующем году цена на природный газ из недр России для Белоруссии упадет до 129 долларов за 1 тыс. кубометров

Сегодня в рамке открытого общения с прессой, первый премьер Белоруссии сообщил, что цена за 1 кубометр газа из России будет стоить 129 дол. США.

Семашко подтвердил свое заявление в эфире Белорусского телеканала. Сегодня вечером вышел эфир с его заявлением, что уже сейчас можно сказать, независимо от каких либо обстоятельств, стоимость для Белоруссии будет сто двадцать девять долларов и на это уже ничего не повлияет.

Так же он отметил, что затянув эти разговоры еще на пару недель то цена бы выросла минимум на 20 долларов за куб. Быстрое решение, помогло сохранить огромные деньги, и это решение поможет Белорусской экономике в 2018 году. Это прекрасная скидка для нашей страны и для нас это огромный плюс - подчеркнул Семашко.

Премьер заверил, что эта цена устроит граждан Белоруссии и добавил, что цены на голубое топливо в 2019 году упадет еще ниже до 127 дол за куб российского газа

Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Обменивай Bitcoin, PM, NixMoney, ЯД, Payeer на платежные системы и российские банки по лучшему курсу
BiziAlen на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стала известна дата четвёртого хардфорка Ethereum clipman77 Ethereum 0 16.11.2016 19:32
Стала известна цена смартфона LG U moskva Новости технологий и интернета 0 31.10.2016 07:17
Стала известна себестоимость iPhone SE Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.04.2016 01:06
Стала известна стоимость новогодних елок ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 15 10.12.2015 19:36
Стала известна цена новой топовой модели Tesla и стоимость апгрейда Roadster assss Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.09.2015 10:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ArhivariusA
Metric Finance-metricfinance.com
От ArhivariusA в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Sou
Бизнес-леди MMGP-2016. История участницы Sou
От Sou в разделе «Истории бизнес-леди MMGP»
Аватар Sunrize7
Неизвестный кредитор одолжил Кабмину 200 млн долларов
От Sunrize7 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар EmiLieN
my-taxi.su - Играй и зарабатывай
От EmiLieN в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
fxclab - fxclab.net
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар crux
Private Placement Program (РРР)
От crux в разделе «Прочие виды инвестиций»
.     
Пользователей
408,146
Тем
464,752
Сообщений
11,467,743

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube