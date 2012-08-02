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SpaceX проведет второй конкурс для Hyperloop в августе

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Старый Вчера, 23:27
#1
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SpaceX проведет второй конкурс для Hyperloop в августе
Компания SpaceX анонсировала еще один конкурс для студенческих команд со всего мира, в котором они смогут продемонстрировать и сравнить скорость своих прототипов Hyperloop. Второй конкурс, насколько известно, пройдет 25-27 августа в городе Хавторн, Калифорния.



Первый этап конкурса начался с разработки дизайна и концепта, и прошел в начале прошлого года, в котором судьи отобрали около двух десятков команд для создания и запуска своих прототипов. В то время как SpaceX заявила, что второй конкурс открыт для новых команд, основное внимание, похоже, будет уделяться уже существующим участникам, которые будут совершенствовать свои существующие проекты. Победителем станет та команда, чья капсула наберет максимальную скорость.

Есть одно интересно замечание по поводу анонса конкурса, ведь SpaceX расширяет свою роль в разработке Hyperloop. Вот что сказано в релизе: «SpaceX революционизирует наземный транспорт через свои услуги Hyperloop. В настоящее время компания предоставляет свою платформу новаторам и университетам, заинтересованным в высокоскоростных транспортных технологиях».

С момента выпуска в 2013 году технического документа, описывающего концепцию Hyperloop, Илон Маск дал понять, что он только предложил идею для проекта. Он не был причастен к проекту, а лишь дал идею, которую развивали, в то время как он работал над своими компаниями Tesla и SpaceX. Теперь все изменилось.

Аналогичным образом, первый раунд конкурса был воспринят с опасением, ведь он был проведен очень рано. Компании SpaceX пришлось вмешаться, чтобы дать экосистеме Hyperloop начальный толчок. Кроме того, один представитель SpaceX признал, что подобные конкурсы — отличная возможность привлечь молодые таланты для работы над ракетами.

С тех пор, как был опубликован официальный документ Маска, три разных стартапа серьезно подошли к коммерческой разработке Hyperloop. Несмотря на то, что технология далека от стадии реализации, некоторые из компаний находятся в стадии переговоров с местными властями, заинтересованными в создании Hyperloop. Хотя Hyperloop до сих пор ограничена тестовыми дорогами и соревнованиями, похоже, технологии отведена большая роль на развивающемся рынке.

Перевод специально для mmgp.ru

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Lonsdayl вне форума  
Старый Сегодня, 00:13
#2
Мастер
 
Имя: Александра
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Инвестирую в: HYIP
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Re: SpaceX проведет второй конкурс для Hyperloop в августе
Столько слов не понятных)).
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Старый Сегодня, 00:47
#3
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Сообщений: 986
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КП: 0.119
Re: SpaceX проведет второй конкурс для Hyperloop в августе
Цитата:
Кроме того, один представитель SpaceX признал, что подобные конкурсы — отличная возможность привлечь молодые таланты для работы над ракетами.
Такой себе конкурс молодых талантов, их и искать не нужно они сами придут со своими идеями
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