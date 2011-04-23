Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Torpency - torpency.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 23:02
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 36,033
Благодарностей: 7,488
УГ: 3
КП: 0.177
подарки
Torpency - torpency.com
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.



Torpency

О проекте (гугл перевод)
Цитата:
Каждый год криптовалюты укрепляют свои позиции и становятся эффективным инвестиционным инструментом. Периодически появляются новые перспективные криптовалюты, успешно конкурирующие с той же биткойной.

В конце апреля 2017 года английская компания Torpency LTD представляет новую криптовалюту. В настоящий момент идет подготовка к запуску проекта, тестирование вычислительных мощностей в Гонконге и отладка цифровых систем хранения валюты.

Уже сейчас финансовые аналитики активно начинают обсуждать запуск торнасов и прогнозируют, что эта валюта займет прочные позиции на рынке.
Дата старта –16 апреля 2017 г

Планы



План 1
0.16% в час
Минимальный депозит: 10 $
Максимальный депозит: 99 $
Вывод тела депозита после 24 часов

План 2
0.18% в час
Минимальный депозит: 100 $
Максимальный депозит: 399 $
Вывод тела депозита после 24 часов

План 3
0.2% в час
Минимальный депозит: 400 $
Максимальный депозит: 1000 $
Вывод тела депозита после 24 часов

План 4
4% в день
Минимальный депозит: 100 $
Максимальный депозит: 10000 $
Вывод тела депозита после 3х дней

Реферальная программа– 5%-3%-1%
Выплаты: инстант
Платежные системы: Bitcoin, Perfect Money, Payeer

Посмотреть проект

Вклад (листинг)–
16.04.17 20:03 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U13215084 from U17755**. Batch: 172987263. Memo: Shopping Cart Payment. torpency.com.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Последний раз редактировалось Knjaz; Вчера в 23:05.
Knjaz вне форума  
Старый Вчера, 23:25
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 14
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Torpency - torpency.com
Мне кажется, или в последнее время довольно много проектов пошло с космической подложной ???

добавлено через 1 минуту
Старт проекта у ТС 16.04. В проекте 17.04

добавлено через 3 минуты
Как то ни доверия, ни особого интереса не вызывает. Посмотрим в сторонке...
__________________
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Последний раз редактировалось Sanchess28; Вчера в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Sanchess28 вне форума  
Старый Вчера, 23:35
#3
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,414
Благодарностей: 6,471
УГ: 12
КП: 0.191
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Torpency - torpency.com
Цитата:
Сообщение от Sanchess28 Посмотреть сообщение
Старт проекта у ТС 16.04. В проекте 17.04
Это админ числа перепутал
__________________
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moskva на форуме  
Старый Вчера, 23:35
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.06.2016
Сообщений: 927
Благодарностей: 154
УГ: 3
КП: 0.148
Re: Torpency - torpency.com
Knjaz, это почасовик, переведите в "HYIP с почасовыми планами".
Если здесь скрипт уник - админ просто себя не уважает...
Если ошибаюсь - тогда всё понятно.
__________________
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migarry вне форума  
Старый Вчера, 23:40
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 65
Благодарностей: 15
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Torpency - torpency.com
енто я вовремя заглянул
20:51 16.04.17 Transfer 172990095 U13215084
torpency.com -14.07 0.07 4.58 Sent Payment 14.00 USD to account U13215084. Memo: Shopping Cart Payment. torpency.com. Payment ID: 40
__________________
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saahov вне форума  
Старый Вчера, 23:47
#6
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.06.2016
Сообщений: 927
Благодарностей: 154
УГ: 3
КП: 0.148
Re: Torpency - torpency.com
Цитата:
Сообщение от saahov Посмотреть сообщение
енто я вовремя заглянул
Конечно, все депаем не глядя...
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migarry вне форума  
Старый Вчера, 23:48
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 65
Благодарностей: 15
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Torpency - torpency.com
Цитата:
Сообщение от migarry Посмотреть сообщение
Конечно, все депаем не глядя...
некогда обьяснять ,депайте
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saahov вне форума  
Старый Вчера, 23:51
#8
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,752
Благодарностей: 10,875
УГ: 5
КП: 0.033
Re: Torpency - torpency.com
странный канеш почас - с возвратом депа... сама суть почаса исчезает
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich вне форума  
Сказали спасибо:
Smirnov Nikolay (Сегодня)
Старый Вчера, 23:57
#9
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.06.2016
Сообщений: 927
Благодарностей: 154
УГ: 3
КП: 0.148
Re: Torpency - torpency.com
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
странный канеш почас - с возвратом депа... сама суть почаса исчезает
Админ почас проценты выплачивает.
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migarry вне форума  
Старый Сегодня, 00:15
#10
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 36,033
Благодарностей: 7,488
УГ: 3
КП: 0.177
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Автор темы Re: Torpency - torpency.com
Заказанные рефские и начисления инстантом не пришли
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Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Knjaz вне форума  
Старый Сегодня, 00:18
#11
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,752
Благодарностей: 10,875
УГ: 5
КП: 0.033
Re: Torpency - torpency.com
мда...хорошее начало...
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich вне форума  
Старый Сегодня, 00:20
#12
Мастер
 
Имя: Александра
Пол: Женский
Возраст: 29
Адрес: Беларусь Кобрин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.03.2014
Сообщений: 3,078
Благодарностей: 1,639
УГ: 6
КП: 0.310
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Re: Torpency - torpency.com
И что, уже скам так сразу?
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aleksashenka вне форума  
Старый Сегодня, 00:32
#13
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.10.2015
Сообщений: 1,508
Благодарностей: 769
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Torpency - torpency.com
Админ, осмелюсь спросить - чего пьем то? или курим...
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DECIMATOR71 на форуме  
Старый Сегодня, 00:47
#14
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 36,033
Благодарностей: 7,488
УГ: 3
КП: 0.177
подарки
Автор темы Re: Torpency - torpency.com
Выплата получена в ручном режиме

16.04.17 21:58 Receive Received Payment 2.84 USD from account U132150** to account U1775508. Batch: 172993153.
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Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Knjaz вне форума  
Старый Сегодня, 00:50
#15
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,752
Благодарностей: 10,875
УГ: 5
КП: 0.033
Re: Torpency - torpency.com
мало того, что деп в конце - еще и выплаты ручником админ перепраздновал паходу
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich вне форума  
Старый Сегодня, 00:57
#16
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.03.2017
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Torpency - torpency.com
21:16 16.04.17 Transfer 172991296 U13215084
torpency.com -10.19 0.199 1.8 Sent Payment 10.00 USD to account U13215084. Memo: Shopping Cart Payment. torpency.com. Payment ID: 45
__________________
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Murzik 212 вне форума  
Старый Сегодня, 01:09
#17
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 11,897
Благодарностей: 5,845
УГ: 13
КП: 0.380
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Re: Torpency - torpency.com
Пока лучше со стороны присмотрюсь как платить будет!
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Musya Rich вне форума  
Старый Сегодня, 01:10
#18
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 36,033
Благодарностей: 7,488
УГ: 3
КП: 0.177
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Автор темы Re: Torpency - torpency.com
Вот что админ ответил по поводу выплат и начислений

Цитата:
1:09 (0 мин. назад)
кому: мне
начисления начались с 17 числа 00 часов 00 минут
добавлено через 37 минут
Инстант из проекта

16.04.17 23:02 Receive Received Payment 0.95 USD from account U13215084 to account U17755**. Batch: 172995390. Memo: API Payment. torpency.com.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Последний раз редактировалось Knjaz; Сегодня в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
Knjaz вне форума  
Старый Сегодня, 01:55
#19
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.01.2017
Сообщений: 214
Благодарностей: 28
УГ: 0
КП: 0.047
Re: Torpency - torpency.com
Цитата:
Сообщение от Sanchess28 Посмотреть сообщение
Мне кажется, или в последнее время довольно много проектов пошло с космической подложной ???
админы друг у друга копируют и не парятся.
fitbit вне форума  
Старый Сегодня, 02:04
#20
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Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 39,273
Благодарностей: 39,652
Записей в блоге: 11
УГ: 51
КП: 0.088
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награды Волшебный горшочек 
Re: Torpency - torpency.com
Листинг у ТС больше чем стоит сам проект и его касса. Интересно. Да и ТС вроде не новичок, почасовки уже месяц как свой раздел имеют.
__________________
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Smirnov Nikolay на форуме  
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