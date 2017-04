Knjaz админ hyipmaster.org



Имя: Андрей Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 23.04.2011 Сообщений: 36,033 Благодарностей: 7,488 УГ: 3 КП: 0.177 подарки

Torpency - torpency.com Я не админ и не владелец проекта

Предлагаю вашему вниманию новый проект.







Torpency



О проекте (гугл перевод)

Цитата: Каждый год криптовалюты укрепляют свои позиции и становятся эффективным инвестиционным инструментом. Периодически появляются новые перспективные криптовалюты, успешно конкурирующие с той же биткойной.



В конце апреля 2017 года английская компания Torpency LTD представляет новую криптовалюту. В настоящий момент идет подготовка к запуску проекта, тестирование вычислительных мощностей в Гонконге и отладка цифровых систем хранения валюты.



Уже сейчас финансовые аналитики активно начинают обсуждать запуск торнасов и прогнозируют, что эта валюта займет прочные позиции на рынке. Дата старта –16 апреля 2017 г



Планы







План 1

0.16% в час

Минимальный депозит: 10 $

Максимальный депозит: 99 $

Вывод тела депозита после 24 часов



План 2

0.18% в час

Минимальный депозит: 100 $

Максимальный депозит: 399 $

Вывод тела депозита после 24 часов



План 3

0.2% в час

Минимальный депозит: 400 $

Максимальный депозит: 1000 $

Вывод тела депозита после 24 часов



План 4

4% в день

Минимальный депозит: 100 $

Максимальный депозит: 10000 $

Вывод тела депозита после 3х дней



Реферальная программа– 5%-3%-1%

Выплаты: инстант

Платежные системы: Bitcoin, Perfect Money, Payeer



Посмотреть проект



Вклад (листинг)–

16.04.17 20:03 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U13215084 from U17755**. Batch: 172987263. Memo: Shopping Cart Payment. torpency.com.



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения. Минимальный депозит: 10 $Максимальный депозит: 99 $Минимальный депозит: 100 $Максимальный депозит: 399 $Минимальный депозит: 400 $Максимальный депозит: 1000 $Минимальный депозит: 100 $Максимальный депозит: 10000 $Реферальная программа–Выплаты:Платежные системы:Вклад (листинг)–16.04.17 20:03 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U13215084 from U17755**. Batch: 172987263. Memo: Shopping Cart Payment. torpency.com.Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.

Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100% __________________ Последний раз редактировалось Knjaz; Вчера в 23:05 .