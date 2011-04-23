Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 05:23
Вчера, 23:02
#
1
админ hyipmaster.org
Имя:
Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 36,033
Благодарностей: 7,488
УГ: 3
подарки
Torpency - torpency.com
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.
Torpency
О проекте (гугл перевод)
Цитата:
Каждый год криптовалюты укрепляют свои позиции и становятся эффективным инвестиционным инструментом. Периодически появляются новые перспективные криптовалюты, успешно конкурирующие с той же биткойной.
В конце апреля 2017 года английская компания Torpency LTD представляет новую криптовалюту. В настоящий момент идет подготовка к запуску проекта, тестирование вычислительных мощностей в Гонконге и отладка цифровых систем хранения валюты.
Уже сейчас финансовые аналитики активно начинают обсуждать запуск торнасов и прогнозируют, что эта валюта займет прочные позиции на рынке.
Дата старта –16 апреля 2017 г
Планы
План 1
0.16% в час
Минимальный депозит: 10 $
Максимальный депозит: 99 $
Вывод тела депозита после 24 часов
План 2
0.18% в час
Минимальный депозит: 100 $
Максимальный депозит: 399 $
Вывод тела депозита после 24 часов
План 3
0.2% в час
Минимальный депозит: 400 $
Максимальный депозит: 1000 $
Вывод тела депозита после 24 часов
План 4
4% в день
Минимальный депозит: 100 $
Максимальный депозит: 10000 $
Вывод тела депозита после 3х дней
Реферальная программа–
5%-3%-1%
Выплаты:
инстант
Платежные системы:
Bitcoin, Perfect Money, Payeer
Посмотреть проект
Вклад (листинг)–
16.04.17 20:03 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U13215084 from U17755**. Batch: 172987263. Memo: Shopping Cart Payment. torpency.com.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
Последний раз редактировалось Knjaz; Вчера в
23:05.
Вчера, 23:25
#
2
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 14
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
Re: Torpency - torpency.com
Мне кажется, или в последнее время довольно много проектов пошло с космической подложной ???
добавлено через 1 минуту
Старт проекта у ТС 16.04. В проекте 17.04
добавлено через 3 минуты
Как то ни доверия, ни особого интереса не вызывает. Посмотрим в сторонке...
Последний раз редактировалось Sanchess28; Вчера в
23:29.
Причина: Добавлено сообщение
Вчера, 23:35
#
3
VIP-INVESTS.COM
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,414
Благодарностей: 6,471
УГ: 12
награды
Re: Torpency - torpency.com
Цитата:
Сообщение от
Sanchess28
Старт проекта у ТС 16.04. В проекте 17.04
Это админ числа перепутал
Вчера, 23:35
#
4
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.06.2016
Сообщений: 927
Благодарностей: 154
УГ: 3
Re: Torpency - torpency.com
Knjaz
, это почасовик, переведите в "HYIP с почасовыми планами".
Если здесь скрипт уник - админ просто себя не уважает...
Если ошибаюсь - тогда всё понятно.
Вчера, 23:40
#
5
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 65
Благодарностей: 15
УГ: 1
Re: Torpency - torpency.com
енто я вовремя заглянул
20:51 16.04.17 Transfer 172990095 U13215084
torpency.com -14.07 0.07 4.58 Sent Payment 14.00 USD to account U13215084. Memo: Shopping Cart Payment. torpency.com. Payment ID: 40
Вчера, 23:47
#
6
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.06.2016
Сообщений: 927
Благодарностей: 154
УГ: 3
Re: Torpency - torpency.com
Цитата:
Сообщение от
saahov
енто я вовремя заглянул
Конечно, все депаем не глядя...
Вчера, 23:48
#
7
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 65
Благодарностей: 15
УГ: 1
Re: Torpency - torpency.com
Цитата:
Сообщение от
migarry
Конечно, все депаем не глядя...
некогда обьяснять ,депайте
Вчера, 23:51
#
8
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,752
Благодарностей: 10,875
УГ: 5
Re: Torpency - torpency.com
странный канеш почас - с возвратом депа... сама суть почаса исчезает
__________________
Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало!
(место под рекламу)
Вчера, 23:57
#
9
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.06.2016
Сообщений: 927
Благодарностей: 154
УГ: 3
Re: Torpency - torpency.com
Цитата:
Сообщение от
kodyaich
странный канеш почас - с возвратом депа... сама суть почаса исчезает
Админ почас проценты выплачивает.
Сегодня, 00:15
#
10
админ hyipmaster.org
Имя:
Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 36,033
Благодарностей: 7,488
УГ: 3
подарки
Re: Torpency - torpency.com
Заказанные рефские и начисления инстантом не пришли
Сегодня, 00:18
#
11
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,752
Благодарностей: 10,875
УГ: 5
Re: Torpency - torpency.com
мда...хорошее начало...
__________________
Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало!
(место под рекламу)
Сегодня, 00:20
#
12
Мастер
Имя:
Александра
Пол: Женский
Возраст: 29
Адрес: Беларусь Кобрин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.03.2014
Сообщений: 3,078
Благодарностей: 1,639
УГ: 6
награды
Re: Torpency - torpency.com
И что, уже скам так сразу?
Сегодня, 00:32
#
13
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.10.2015
Сообщений: 1,508
Благодарностей: 769
УГ: 0
Re: Torpency - torpency.com
Админ, осмелюсь спросить - чего пьем то? или курим...
Сегодня, 00:47
#
14
админ hyipmaster.org
Имя:
Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 36,033
Благодарностей: 7,488
УГ: 3
подарки
Re: Torpency - torpency.com
Выплата получена в ручном режиме
16.04.17 21:58 Receive Received Payment 2.84 USD from account U132150** to account U1775508. Batch: 172993153.
Сегодня, 00:50
#
15
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,752
Благодарностей: 10,875
УГ: 5
Re: Torpency - torpency.com
мало того, что деп в конце - еще и выплаты ручником
админ перепраздновал паходу
__________________
Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало!
(место под рекламу)
Сегодня, 00:57
#
16
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.03.2017
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
УГ: 0
Re: Torpency - torpency.com
21:16 16.04.17 Transfer 172991296 U13215084
torpency.com -10.19 0.199 1.8 Sent Payment 10.00 USD to account U13215084. Memo: Shopping Cart Payment. torpency.com. Payment ID: 45
Сегодня, 01:09
#
17
Мастер
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 11,897
Благодарностей: 5,845
УГ: 13
подарки
Re: Torpency - torpency.com
Пока лучше со стороны присмотрюсь как платить будет!
Сегодня, 01:10
#
18
админ hyipmaster.org
Имя:
Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 36,033
Благодарностей: 7,488
УГ: 3
подарки
Re: Torpency - torpency.com
Вот что админ ответил по поводу выплат и начислений
Цитата:
1:09 (0 мин. назад)
кому: мне
начисления начались с 17 числа 00 часов 00 минут
добавлено через 37 минут
Инстант из проекта
16.04.17 23:02 Receive Received Payment 0.95 USD from account U13215084 to account U17755**. Batch: 172995390. Memo: API Payment. torpency.com.
Последний раз редактировалось Knjaz; Сегодня в
01:48.
Причина: Добавлено сообщение
Сегодня, 01:55
#
19
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.01.2017
Сообщений: 214
Благодарностей: 28
УГ: 0
Re: Torpency - torpency.com
Цитата:
Сообщение от
Sanchess28
Мне кажется, или в последнее время довольно много проектов пошло с космической подложной ???
админы друг у друга копируют и не парятся.
Сегодня, 02:04
#
20
www.fairmonitor.com
Имя:
Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 39,273
Благодарностей: 39,652
УГ: 51
награды
Re: Torpency - torpency.com
Листинг у ТС больше чем стоит сам проект и его касса. Интересно. Да и ТС вроде не новичок, почасовки уже месяц как свой раздел имеют.
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 05:23