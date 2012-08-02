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Производители нефти хотят продлить временное «сокращение производства»

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Производители нефти хотят продлить временное «сокращение производства»
Как сообщает источник Reuters в Дубаи, большинство производителей нефти поддерживают продление временного сокращения добычи нефти. Эту инициативу принимают как страны ОПЕК, так и не входящие в организацию страны. Министр нефти Ирана Бижан Зангане сказал, что страна поддержит такую инициативу.



«Зангане подчеркнул, что большинство стран хотят, чтобы ОПЕК приняло решение в пользу продления срока ограничения добычи», - сообщает информационное агентство иранских студентов (ISNA). «Иран поддержит такое решение ОПЕК. И если другие страны будут соблюдать договоренности, то же сделает и Иран», - сказал Зангане журналистом в субботник вечер, сообщает ISNA.

С середины 2014 года рынок нефти перегружен. Это и служит основной причиной того, что члены организации стран-экспортеров нефти и некоторые страны, не входящие в ОПЕК, соглашаются на сокращение объемов добычи нефти в первые шесть месяцев 2017 года.

25 мая ОПЕК проведет совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении срока сокращения объема добычи нефти после июня. Саудовская Аравия, Кувейт и большинство других участников ОПЕК склоняются к продлению ограничений на добычи, если другие производители поддержат инициативу, сообщили источники в ОПЕК в прошлом месяце.

Перевод специально для mmgp.ru

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