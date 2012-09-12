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Названы самые высокооплачиваемые профессии в Украине

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Старый Вчера, 21:26
#1
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в Украине
Минималка в 3200 грн заставила частный бизнес «оптимизировать» численность персонала. А тем временем в регионах образовался дефицит сотрудников. На западе ищут учителей и медиков, в приграничных областях — водителей, на юге ждут поваров, а в промышленных регионах — работяг. Вот только платить им особо нечем.

Особняком стоят промышленные регионы — Днепр и Запорожье. Там второе место по востребованности (после продавцов-консультантов) занимают рабочие профессии. А поскольку «пролетарские» специальности малопрестижны, но, тем не менее, необходимы, людей завлекают хорошими зарплатами.

К примеру, в Днепре рабочим предлагают 8500 грн, а бухгалтерам — в два раза меньше.
В ресторанном бизнесе зарплаты начали расти в декабре и продолжают подниматься.

«Это связано с коммунальными тарифами. Как только сотрудникам начали приходить платежки, они стали требовать прибавки, теперь получают на 20–30% больше. Там, где руководители не пошли навстречу коллективу, теперь сотрудников нет вообще», — объясняет директор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова.

По ее словам, больше всего получают повара, официанты, бармены и директора в Киеве и Одессе.

Если еще пару месяцев назад обычный повар зарабатывал порядка 5–6 тыс. грн в месяц, то сейчас на такие деньги никто работать не идет. Разве что немолодые специалисты, которым нужно где-то досидеть до пенсии. Теперь же повара зарабатывают не менее 7 тыс. А шеф-повара — по 15–17 тыс., хотя год назад получали по 12 тыс. В Харькове и Днепре получают процентов на 20 меньше. В Западной Украине зарплаты почти вдвое меньше, чем в столице.

По материалам Вести
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moskva на форуме  
Старый Вчера, 21:31
#2
Интересующийся
 
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Re: Названы самые высокооплачиваемые профессии в Украине
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
По ее словам, больше всего получают повара, официанты
А они считали офф ЗП или вместе с чаевыми
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Шевченко вне форума  
Старый Вчера, 22:35
#3
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,414
Благодарностей: 6,471
УГ: 12
КП: 0.191
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Названы самые высокооплачиваемые профессии в Украине
Цитата:
Сообщение от Шевченко Посмотреть сообщение
А они считали офф ЗП или вместе с чаевыми
Я думаю вряд ли с чаевыми, кто их считать то будет
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moskva на форуме  
Старый Вчера, 22:43
#4
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Re: Названы самые высокооплачиваемые профессии в Украине
moskva, Где хоть одна высокооплачиваемая профессия в новости?)

А так могу сказать, что все индивидуально, так как продавец в популярной днепропетровской пивной сети получает до 20 тыс гривен
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