Названы самые высокооплачиваемые профессии в Украине
Минималка в 3200 грн заставила частный бизнес «оптимизировать» численность персонала. А тем временем в регионах образовался дефицит сотрудников. На западе ищут учителей и медиков, в приграничных областях — водителей, на юге ждут поваров, а в промышленных регионах — работяг. Вот только платить им особо нечем.
Особняком стоят промышленные регионы — Днепр и Запорожье. Там второе место по востребованности (после продавцов-консультантов) занимают рабочие профессии. А поскольку «пролетарские» специальности малопрестижны, но, тем не менее, необходимы, людей завлекают хорошими зарплатами.
К примеру, в Днепре рабочим предлагают 8500 грн, а бухгалтерам — в два раза меньше.
В ресторанном бизнесе зарплаты начали расти в декабре и продолжают подниматься.
«Это связано с коммунальными тарифами. Как только сотрудникам начали приходить платежки, они стали требовать прибавки, теперь получают на 20–30% больше. Там, где руководители не пошли навстречу коллективу, теперь сотрудников нет вообще», — объясняет директор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова.
По ее словам, больше всего получают повара, официанты, бармены и директора в Киеве и Одессе.
Если еще пару месяцев назад обычный повар зарабатывал порядка 5–6 тыс. грн в месяц, то сейчас на такие деньги никто работать не идет. Разве что немолодые специалисты, которым нужно где-то досидеть до пенсии. Теперь же повара зарабатывают не менее 7 тыс. А шеф-повара — по 15–17 тыс., хотя год назад получали по 12 тыс. В Харькове и Днепре получают процентов на 20 меньше. В Западной Украине зарплаты почти вдвое меньше, чем в столице.