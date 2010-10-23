Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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waver.world - Waver World

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
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Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Старый Вчера, 21:05
#1
Мастер
 
Имя: Валерий
Пол: Мужской
Адрес: hyip-zarabotok.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.06.2015
Сообщений: 2,656
Благодарностей: 607
Записей в блоге: 2
УГ: 15
КП: 0.614
подарки
waver.world - Waver World
Я не Админ/Владелец проекта, предлагаю проект для Вашего ознакомления.





Дата старта проекта: 16.04.2017

О проекте, с сайта:
Цитата:
Просто | Доступно | Прибыльно
Прибыльный инвестиционный проект, доступный абсолютно каждому!
Будьте на волне вместе с нами!
Инвестиционные планы:



"Wave"
130% через 10 дней
Начисление 3% в сутки, депозит возвращается в конце срока.
Мин. сумма депозита: 10$

"Surf"
120% через 12 дней
Начисление 10% в сутки, депозит входит в получаемые выплаты.
Мин. сумма депозита: 100$

Минимальная сумма для вывода: 0,01$
Платежные системы: Perfect Money, PAYEER и Bitcoin
(планируется добавление других платежных систем)


Партнёрская программа:

10% - 1 уровень
2% - 2 уровень


Особенности проекта:

- Сайт поддерживает на данный момент: русский, английский язык
- Вывод: автоматический, однако при технических неполадках со стороны платежных систем регламент на ручные выплаты - 12 часов.
- легкий, свободный дизайн
- АВТОрефбек
- ssl

Депозит:

__________________
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1.100% рефбек - в ДОБРЫЙ проект 4,44% в день
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vvvv вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
moskva (Вчера), tatius2509 (Вчера)
Старый Вчера, 21:15
#2
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 5,211
Благодарностей: 2,866
УГ: 14
КП: 0.408
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: waver.world - Waver World
Присмотрюсь, а вдруг стрельнет
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dimkaoinvest вне форума  
Старый Вчера, 21:18
#3
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Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,414
Благодарностей: 6,471
УГ: 12
КП: 0.191
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: waver.world - Waver World
Видос на сайте красивый
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moskva на форуме  
Старый Вчера, 21:21
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 3,144
Благодарностей: 237
УГ: 1
КП: 0.002
Re: waver.world - Waver World
Поплаваю тут:16.04.17 18:36 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U14188585 from U7679551. Batch: 172980855. Memo: Shopping Cart Payment. Waver.World deposit from elitemonitor.
__________________
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Возвращаем реферальные 2000% + бонусы
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Последний раз редактировалось Elite-monitor; Вчера в 21:27.
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Старый Вчера, 21:33
#5
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Аватар Metamorfozzz
 
Пол: Мужской
Адрес: Moscow
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.02.2017
Сообщений: 695
Благодарностей: 225
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: waver.world - Waver World
Интересный дизайн, не плохое видео на сайте, автоматические выплаты.
Довольно заманчивый проект
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Старый Вчера, 21:35
#6
Мастер
 
Имя: Kell
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 1,881
Благодарностей: 713
УГ: 5
КП: 0.000
Re: waver.world - Waver World
Цитата:
Сообщение от vvvv Посмотреть сообщение
"Surf"
120% через 12 дней
Начисление 10% в сутки, депозит входит в получаемые выплаты.
Мин. сумма депозита: 100$
админко как бы намекает "депайте сюда, а первый план для десяточников"
уже хороший повод чтоб пройти мимо
__________________
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kelltrach вне форума  
Сказали спасибо:
kodyaich (Сегодня)
Старый Вчера, 21:38
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 3,144
Благодарностей: 237
УГ: 1
КП: 0.002
Re: waver.world - Waver World
Заявленный автоматиком:16.04.17 18:52 Receive Received Payment 1.00 USD from account U14188585 to account U7679551. Batch: 172982106. Memo: API Payment. Waver.World Referral bonus 1 level for reallyoo.
__________________
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Возвращаем реферальные 2000% + бонусы
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Elite-monitor вне форума  
Старый Вчера, 21:38
#8
Мастер
 
Имя: Валерий
Пол: Мужской
Адрес: hyip-zarabotok.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.06.2015
Сообщений: 2,656
Благодарностей: 607
Записей в блоге: 2
УГ: 15
КП: 0.614
подарки
Автор темы Re: waver.world - Waver World
Цитата:
Сообщение от kelltrach Посмотреть сообщение
админко как бы намекает "депайте сюда, а первый план для десяточников"
уже хороший повод чтоб пройти мимо
я вот на первый план и сделал депозит

можно и 100 на первый - там же нет минималки
__________________
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vvvv вне форума  
Старый Вчера, 21:41
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 20
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: waver.world - Waver World
Минималочка на пробу
10.00 USD to account U14188585 from U13573***. Batch: 172982074. Memo: Shopping Cart Payment. Waver.World
__________________
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reallyOo вне форума  
Старый Вчера, 21:41
#10
Мастер
 
Имя: Kell
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 1,881
Благодарностей: 713
УГ: 5
КП: 0.000
Re: waver.world - Waver World
Цитата:
Сообщение от vvvv Посмотреть сообщение
можно и 100 на первый - там же нет минималки
Да можно, а можно было б и без первого плана, а оставить только второй с минималкой в 10 баксов, а так смахивает на баблосбор за счет минималки на второй, более привлекательный для инвестров
__________________
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kodyaich (Сегодня)
Старый Вчера, 21:43
#11
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 5,211
Благодарностей: 2,866
УГ: 14
КП: 0.408
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: waver.world - Waver World
Хорошо бы конечно было с ежедневными выплатами а не в конце срока.

написал потом увидел что второй план так и есть
__________________
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Последний раз редактировалось dimkaoinvest; Вчера в 21:54.
dimkaoinvest вне форума  
Старый Вчера, 21:46
#12
Мастер
 
Имя: Tata Optimist
Пол: Женский
Адрес: ДНР
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.06.2013
Сообщений: 2,139
Благодарностей: 2,256
УГ: 0
КП: 0.024
подарки
не люблю планы с выплатой депов в конце, поэтому...
18:34 16.04.17 Transfer 172980645 U14188585 Waver.World
Sent Payment 100.00 USD to account U14188585.
Memo: Waver.World deposit from Tata. Payment ID: 12
__________________
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Деньги не должны лежать впустую! Они должны лежать правильно!
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tatius2509 вне форума  
Старый Вчера, 21:47
#13
Мастер
 
Имя: Kell
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 1,881
Благодарностей: 713
УГ: 5
КП: 0.000
Re: waver.world - Waver World
Цитата:
Сообщение от vvvv Посмотреть сообщение
я вот на первый план и сделал депозит
Ну это понятно, на какой план админ сказал, на такой вы и положили его 100 долларов, или деньги ваши? сомневаюсь что ваши, так как 99 из 100 инвесторов которые готовы закинуть 100 долларов выбрали б именно второй план
__________________
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kelltrach вне форума  
Старый Вчера, 21:47
#14
Мастер
 
Имя: Валерий
Пол: Мужской
Адрес: hyip-zarabotok.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.06.2015
Сообщений: 2,656
Благодарностей: 607
Записей в блоге: 2
УГ: 15
КП: 0.614
подарки
Автор темы Re: waver.world - Waver World
Цитата:
Сообщение от kelltrach Посмотреть сообщение
Да можно, а можно было б и без первого плана, а оставить только второй с минималкой в 10 баксов, а так смахивает на баблосбор за счет минималки на второй, более привлекательный для инвестров
отрезать десяточников от более привлекательного плана хорошая мысль

да и вообще понятие привлекательности плана тут у каждого свое, в первом плане % больше
__________________
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Старый Вчера, 21:48
#15
Премиум
 
Аватар kissska
 
Имя: VIKA
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 2,045
Благодарностей: 2,461
УГ: 16
КП: 0.992
подарки
Re: waver.world - Waver World
депозит!
18:53 16.04.17 Transfer 172982199 U14188585
Waver.World -100.5 Sent Payment 100.00 USD to account U14188585. Memo: Shopping Cart Payment. Waver.World deposit from kissska. Payment ID: 17
__________________
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Старый Вчера, 21:48
#16
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,653
Благодарностей: 304
УГ: 8
КП: 0.160
Re: waver.world - Waver World
видео посмотрел, спасибо... на этом все..
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Работает с 2015 Zooo / Обменник
Блог с достойными проектами
svn1975 вне форума  
Старый Вчера, 21:49
#17
Мастер
 
Имя: Валерий
Пол: Мужской
Адрес: hyip-zarabotok.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.06.2015
Сообщений: 2,656
Благодарностей: 607
Записей в блоге: 2
УГ: 15
КП: 0.614
подарки
Автор темы Re: waver.world - Waver World
Цитата:
Сообщение от kelltrach Посмотреть сообщение
Ну это понятно, на какой план админ сказал, на такой вы и положили его 100 долларов, или деньги ваши?
конечно мои - какой план выбрал туда и положил

18:54 16.04.17 Receive 172982255 U14188585
Waver.World +6.00 Received Payment 6.00 USD from account U14188585. Memo: API Payment. Waver.World

18:54 16.04.17 Receive 172982253 U14188585
Waver.World +6.00 Received Payment 6.00 USD from account U14188585. Memo: API Payment. Waver.World

автовыплата рефки
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vvvv вне форума  
Старый Вчера, 21:51
#18
Топ Мастер
 
Имя: Kozanostra
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 10,199
Благодарностей: 6,897
УГ: 3
КП: 0.153
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: waver.world - Waver World
ключевое слово через - стремноватенько как-то))
или я неправильно поняла?)
тут через сутки не знаешь вернет или не вернет)
как оказалось - начисления таки ежедневные... Тсу выговор с занесением..
__________________
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СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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Последний раз редактировалось Сифа; Вчера в 22:04.
Сифа вне форума  
Сказали спасибо:
Старый Вчера, 21:53
#19
Мастер
 
Имя: Валерий
Пол: Мужской
Адрес: hyip-zarabotok.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.06.2015
Сообщений: 2,656
Благодарностей: 607
Записей в блоге: 2
УГ: 15
КП: 0.614
подарки
Автор темы Re: waver.world - Waver World
Цитата:
Сообщение от Сифа Посмотреть сообщение
ключевое слово через - стремноватенько как-то))
или я неправильно поняла?)
ту через сутки не знаешь вернет или не вернет)
уже на следующие сутки начинается приток $ в зависимости от выбранного плана ;-)
__________________
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vvvv вне форума  
Старый Вчера, 22:00
#20
Мастер
 
Имя: Tata Optimist
Пол: Женский
Адрес: ДНР
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.06.2013
Сообщений: 2,139
Благодарностей: 2,256
УГ: 0
КП: 0.024
подарки
авторефбек...
18:34 16.04.17 Receive 172980674 U14188585 Waver.World
Received Payment + 6.00 USD from account U14188585.
Memo: Waver.World Refback from hyipzarabotokru.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Деньги не должны лежать впустую! Они должны лежать правильно!
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tatius2509 вне форума  
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