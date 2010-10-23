Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Сегодня, 05:23
Вчера, 21:05
#
1
Мастер
Имя:
Валерий
Пол: Мужской
Адрес: hyip-zarabotok.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.06.2015
Сообщений: 2,656
Благодарностей: 607
УГ: 15
waver.world - Waver World
Я не Админ/Владелец проекта, предлагаю проект для Вашего ознакомления.
Дата старта проекта: 16.04.2017
О проекте, с сайта:
Цитата:
Просто | Доступно | Прибыльно
Прибыльный инвестиционный проект, доступный абсолютно каждому!
Будьте на волне вместе с нами!
Инвестиционные планы:
"Wave"
130% через 10 дней
Начисление 3% в сутки, депозит возвращается в конце срока.
Мин. сумма депозита: 10$
"Surf"
120% через 12 дней
Начисление 10% в сутки, депозит входит в получаемые выплаты.
Мин. сумма депозита: 100$
Минимальная сумма для вывода
: 0,01$
Платежные системы:
Perfect Money, PAYEER и Bitcoin
(планируется добавление других платежных систем)
Партнёрская программа:
10% - 1 уровень
2% - 2 уровень
Особенности проекта:
- Сайт поддерживает на данный момент: русский, английский язык
- Вывод: автоматический, однако при технических неполадках со стороны платежных систем регламент на ручные выплаты - 12 часов.
- легкий, свободный дизайн
- АВТОрефбек
- ssl
Депозит:
Вчера, 21:15
#
2
Топ Мастер
Имя:
Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 5,211
Благодарностей: 2,866
УГ: 14
подарки
награды
Re: waver.world - Waver World
Присмотрюсь, а вдруг стрельнет
Вчера, 21:18
#
3
VIP-INVESTS.COM
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,414
Благодарностей: 6,471
УГ: 12
награды
Re: waver.world - Waver World
Видос на сайте красивый
Вчера, 21:21
#
4
Профессионал
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 3,144
Благодарностей: 237
УГ: 1
Re: waver.world - Waver World
16.04.17 18:36 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U14188585 from U7679551. Batch: 172980855. Memo: Shopping Cart Payment. Waver.World deposit from elitemonitor.
Поплаваю тут:
Последний раз редактировалось Elite-monitor; Вчера в
21:27.
Вчера, 21:33
#
5
RICH-AND-FREE.COM
Пол: Мужской
Адрес: Moscow
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.02.2017
Сообщений: 695
Благодарностей: 225
УГ: 0
Re: waver.world - Waver World
Интересный дизайн, не плохое видео на сайте, автоматические выплаты.
Довольно заманчивый проект
Вчера, 21:35
#
6
Мастер
Имя:
Kell
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 1,881
Благодарностей: 713
УГ: 5
Re: waver.world - Waver World
Цитата:
Сообщение от
vvvv
"Surf"
120% через 12 дней
Начисление 10% в сутки, депозит входит в получаемые выплаты.
Мин. сумма депозита: 100$
админко как бы намекает "депайте сюда, а первый план для десяточников"
уже хороший повод чтоб пройти мимо
Вчера, 21:38
#
7
Профессионал
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 3,144
Благодарностей: 237
УГ: 1
Re: waver.world - Waver World
16.04.17 18:52 Receive Received Payment 1.00 USD from account U14188585 to account U7679551. Batch: 172982106. Memo: API Payment. Waver.World Referral bonus 1 level for reallyoo.
Заявленный автоматиком:
Вчера, 21:38
#
8
Мастер
Имя:
Валерий
Пол: Мужской
Адрес: hyip-zarabotok.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.06.2015
Сообщений: 2,656
Благодарностей: 607
УГ: 15
Re: waver.world - Waver World
Цитата:
Сообщение от
kelltrach
админко как бы намекает "депайте сюда, а первый план для десяточников"
уже хороший повод чтоб пройти мимо
я вот на первый план и сделал депозит
можно и 100 на первый - там же нет минималки
Вчера, 21:41
#
9
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 20
Благодарностей: 2
УГ: 0
Re: waver.world - Waver World
Минималочка на пробу
10.00 USD to account U14188585 from U13573***. Batch: 172982074. Memo: Shopping Cart Payment. Waver.World
Вчера, 21:41
#
10
Мастер
Имя:
Kell
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 1,881
Благодарностей: 713
УГ: 5
Re: waver.world - Waver World
Цитата:
Сообщение от
vvvv
можно и 100 на первый - там же нет минималки
Да можно, а можно было б и без первого плана, а оставить только второй с минималкой в 10 баксов, а так смахивает на баблосбор за счет минималки на второй, более привлекательный для инвестров
Вчера, 21:43
#
11
Топ Мастер
Имя:
Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 5,211
Благодарностей: 2,866
УГ: 14
подарки
награды
Re: waver.world - Waver World
Хорошо бы конечно было с ежедневными выплатами а не в конце срока.
написал потом увидел что второй план так и есть
Последний раз редактировалось dimkaoinvest; Вчера в
21:54.
Вчера, 21:46
#
12
Мастер
Имя:
Tata Optimist
Пол: Женский
Адрес: ДНР
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.06.2013
Сообщений: 2,139
Благодарностей: 2,256
УГ: 0
не люблю планы с выплатой депов в конце, поэтому...
18:34 16.04.17 Transfer 172980645 U14188585
Waver.World
Sent Payment
100.00 USD
to account U14188585.
Memo: Waver.World deposit from Tata. Payment ID: 12
Вчера, 21:47
#
13
Мастер
Имя:
Kell
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 1,881
Благодарностей: 713
УГ: 5
Re: waver.world - Waver World
Цитата:
Сообщение от
vvvv
я вот на первый план и сделал депозит
Ну это понятно, на какой план админ сказал, на такой вы и положили его 100 долларов, или деньги ваши?
сомневаюсь что ваши, так как 99 из 100 инвесторов которые готовы закинуть 100 долларов выбрали б именно второй план
Вчера, 21:47
#
14
Мастер
Имя:
Валерий
Пол: Мужской
Адрес: hyip-zarabotok.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.06.2015
Сообщений: 2,656
Благодарностей: 607
УГ: 15
Re: waver.world - Waver World
Цитата:
Сообщение от
kelltrach
Да можно, а можно было б и без первого плана, а оставить только второй с минималкой в 10 баксов, а так смахивает на баблосбор за счет минималки на второй, более привлекательный для инвестров
отрезать десяточников от более привлекательного плана хорошая мысль
да и вообще понятие привлекательности плана тут у каждого свое, в первом плане % больше
Вчера, 21:48
#
15
Имя:
VIKA
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 2,045
Благодарностей: 2,461
УГ: 16
Re: waver.world - Waver World
депозит!
18:53 16.04.17 Transfer 172982199 U14188585
Waver.World - Sent Payment 100.00 USD to account U14188585. Memo: Shopping Cart Payment. Waver.World deposit from kissska. Payment ID: 17
100.5
Вчера, 21:48
#
16
Профессионал
Имя:
Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,653
Благодарностей: 304
УГ: 8
Re: waver.world - Waver World
видео посмотрел, спасибо... на этом все..
Вчера, 21:49
#
17
Мастер
Имя:
Валерий
Пол: Мужской
Адрес: hyip-zarabotok.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.06.2015
Сообщений: 2,656
Благодарностей: 607
УГ: 15
Re: waver.world - Waver World
Цитата:
Сообщение от
kelltrach
Ну это понятно, на какой план админ сказал, на такой вы и положили его 100 долларов, или деньги ваши?
конечно мои - какой план выбрал туда и положил
18:54 16.04.17 Receive 172982255 U14188585
Waver.World
+6.00 Received Payment 6.00 USD
from account U14188585. Memo: API Payment. Waver.World
18:54 16.04.17 Receive 172982253 U14188585
Waver.World
+6.00 Received Payment 6.00 USD
from account U14188585. Memo: API Payment. Waver.World
автовыплата рефки
Вчера, 21:51
#
18
Топ Мастер
Имя:
Kozanostra
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 10,199
Благодарностей: 6,897
УГ: 3
награды
Re: waver.world - Waver World
ключевое слово
через - стремноватенько как-то))
или я неправильно поняла?)
тут через сутки не знаешь вернет или не вернет)
как оказалось - начисления таки ежедневные... Тсу выговор с занесением..
__________________
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ
-
только платящие проекты
Последний раз редактировалось Сифа; Вчера в
22:04.
Вчера, 21:53
#
19
Мастер
Имя:
Валерий
Пол: Мужской
Адрес: hyip-zarabotok.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.06.2015
Сообщений: 2,656
Благодарностей: 607
УГ: 15
Re: waver.world - Waver World
Цитата:
Сообщение от
Сифа
ключевое слово через - стремноватенько как-то))
или я неправильно поняла?)
ту через сутки не знаешь вернет или не вернет)
уже на следующие сутки начинается приток $ в зависимости от выбранного плана ;-)
Вчера, 22:00
#
20
Мастер
Имя:
Tata Optimist
Пол: Женский
Адрес: ДНР
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.06.2013
Сообщений: 2,139
Благодарностей: 2,256
УГ: 0
авторефбек...
18:34 16.04.17 Receive 172980674 U14188585
Waver.World
Received Payment
+ 6.00 USD
from account U14188585.
Memo: Waver.World Refback from hyipzarabotokru.
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