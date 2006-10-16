Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Money Source сервис по сбору зависших денег на электронных кошельках - лохотрон!

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Старый Вчера, 20:55
#1
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Имя: Игорь
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Money Source сервис по сбору зависших денег на электронных кошельках - лохотрон!
Очередная байка о зависших деньгах и сервисе по их сбору. На этот раз сервис называется Money Source и расположен он на сайте msour.club

1. Нужно быть совсем необразованным человеком, чтобы не знать о том, что невозможно так просто попасть в банковскую систему и тем более забрать из нее деньги!

2. По отзывам, которые автор явно написал сам, один из пользователей зарабатывает на "Сервисе" уже 4 месяца, а домен этого сервиса зарегистрирован только 10 апреля 2017 года!

3. Регистрация, как и на всех лохотронах, формальная! Можно ничего не вводить, а просто нажать "Опробовать работу" и тестовая версия личного кабинета будет активирована!

Почему тестового, вы наверное уже догадались. А кто еще не в курсе, подсказываю: если вам предлагают "тестовую версию", то значит вам предложат "полную версию" за некоторую сумму. Но об этом чуть позже, а пока пробная версия за 1 минуту помогла нам заработать 500$ msour.club/null3.html

Но, при попытке вывести эти деньги, вам сообщат, что в тестовой версии вывести деньги невозможно, а полная версия стоит всего 65 рублей! msour.club/wit4.html

Не пытайтесь приобретать "Полную версию" - это начало развода из нескольких платежей, в результате которого вы ничего не заработаете, а еще и деньги свои потеряете!

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
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