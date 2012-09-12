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Аферисты начали обманывать граждан с биометрическими паспортами

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Старый Вчера, 20:53
#1
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Аферисты начали обманывать граждан с биометрическими паспортами
Из-за грядущего безвиза с Европой ажиотажный спрос на биометрические паспорта вызвал очереди во всех паспортных центрах и уже успел положить их серверы. Такая ситуация может заставить наших граждан обращаться к услугам посредников, которые обещают в обход очередей сделать все документы в необходимые сроки.

Но в ГМС настоятельно не рекомендует украинцам обращаться к такого рода сомнительным посредникам. В лучшем случае, это закончится оформлением документов в той же миграционной службе, только втридорога, а худшем — можно остаться и без загранпаспорта, и без денег.

Стоимость услуг компаний-посредников варьируется от 1 тыс. до 8 тыс. грн, в зависимости от срочности решения вопроса. Для сравнения, в государственном центре обслуживания граждан «Паспортный сервис» паспорт обойдется в 990-1245 грн. В ЦНАПах при районных администрациях и миграционной службе — еще на 400 грн дешевле.

При этом, на удочку аферистов могут попасть люди, которым загранпаспорт нужно получить срочно, и они готовы заплатить за документ любые деньги. Но посредники могут попросить и сумму, сопоставимую с государственным ценником, играя как раз на нежелании клиента стоять в очередях.

В итоге мошенники могут либо подсунуть человеку поддельный загранпаспорт, либо просто пропасть с его деньгами.

По материалам УБР
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moskva на форуме  
Старый Вчера, 21:02
#2
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Re: Аферисты начали обманывать граждан с биометрическими паспортами
Да есть такое дело...дурят при удобном случае.
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moskva (Вчера)
Старый Вчера, 23:14
#3
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Имя: Сергей
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Автор темы Re: Аферисты начали обманывать граждан с биометрическими паспортами
Цитата:
Сообщение от ttxz Посмотреть сообщение
Да есть такое дело...дурят при удобном случае.
Не зря говорят не нае**** не проживёшь
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ttxz (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:12
#4
Специалист
 
Имя: Максим
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Инвестирую в: Другое
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Re: Аферисты начали обманывать граждан с биометрическими паспортами
Самое удобное время для подобных аферистов, все , даже те кто орал зачем он нужен этот «без виз», кинулись оформлять паспорта
chibic вне форума  
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moskva (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:36
#5
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Имя: Сергей
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Автор темы Re: Аферисты начали обманывать граждан с биометрическими паспортами
Цитата:
Сообщение от chibic Посмотреть сообщение
даже те кто орал зачем он нужен этот «без виз», кинулись оформлять паспорта
Вот хорошо сказано,так оно и есть
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Старый Сегодня, 00:51
#6
Мастер
 
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Re: Аферисты начали обманывать граждан с биометрическими паспортами
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
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