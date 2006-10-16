Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Сервис почтовых рассылок FastMail.ru от Андрея Воронова - лохотрон!

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Старый Вчера, 20:22
#1
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Сервис почтовых рассылок FastMail.ru от Андрея Воронова - лохотрон!
Очередная связка из мошеннических сайтов, работающих в паре. Но на этот раз создается впечатление, что лохотрон создавал школьник. Смотрите сами: Сайт для привлечения называется Блог Андрея Воронова о заработке в интернете. Расположен на сайте nakopilky.ru. На самом деле никакого блога нет! Есть только простенький трехстраничный сайт. Никаких обзоров, статей и новостей здесь нет. Есть только видеоролик с рекламой "Проверенного заработка для всех" с сервисом FastMail.ru и большая кнопка, ведущая на этот сервис.

Я не стану говорить, что Андрей Воронов - персонаж вымышленный и фото не его и отзывы фэйковые - это и так понятно, можно даже не проверять!

Так вот теперь несколько слов о Сервисе почтовых рассылок FastMail.ru, о проверенном заработке на котором убеждает всех Андрей Воронов. На самом деле, если посмотреть внимательно, переход с блога идет по адресу fastmail.autoeu.ru. Но на сайте написано, что это сервис FastMail.ru, а это обман! Сайта FastMail.ru не существует. А сайт, о котором идет речь, расположен на домене 3 уровня, основной домен которого autoeu.ru.

Но все-равно, чтобы убедиться в мошенничестве на все 100%, попытаемся "заработать" на этом сервисе...

Никаких имен и фамилий не вводим, а просто жмем кнопку "Далее" и все срабатывает (а это один из признаков лохотрона)! Далее нужно нажать еще пару кнопок: Загрузить письмо и Загрузить базу. fastmail.autoeu.ru/gotov.html
Загружаем и отправляем... fastmail.autoeu.ru/otpravka.html
Итак мы отправили неизвестно что (письма мы не видели и что в нем не знаем), неизвестно откуда (своего адреса мы не вводили), неизвестно куда (что там за база - тоже неизвестно) и заработали на этом 4750 рублей! fastmail.autoeu.ru/statistica.html
А при попытке вывести эти деньги появится сообщение:
Цитата:
Не удалось найти ваши платежные данные!

В cвязи с многократными фактами мошенничества, Вам нужно пройти быструю процедуру идентификации пользователя.

Во время вывода средств на личный счет, сервис не смог получить ваши платежные данные.

Это необходимо для подтверждения вашего личного счета, а также для обеспечения безопасности переводов внутри системы.

Идентифицируйте свои платежные данные!

Стоимость идентификации счета: 90 РУБ.

Сразу после индентификации счета, вы сможете вывести всю заработанную сумму на свой счет.
fastmail.autoeu.ru/zagruzka.html

Если идентифицировать платежные данные (которые никто и не вводил! ), то вас ждет еще один платеж на 527 рублей.

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
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