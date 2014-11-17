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Artsy привлекла €1.5 миллиона для развития доступного искусства

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Artsy привлекла €1.5 миллиона для развития доступного искусства

Общественный Дом Искусства, арт-площадка с вызывающим слоганом "Мы не чертова галерея", получила 1,5 миллиона евро финансирования от компании Q2Q Capital.

Компания намерена использовать привлеченный капитал для ускорения роста и международной экспансии. По словам представителя Artsy: "Наша стратегия на ближайшие 18 месяцев заключается в том, чтобы инвестировать значительные средства в брендинг и онлайн-платформу, демонстрируя наши коллекции в поп-ап сторах и на арт-выставках по всему миру. Вы можете рассчитывать на то, что увидите и прочувствуете на себе художественные работы в таких местах, как универмаг Бьенкорф или амстердамский аэропорт Схипхол, а также сможете заказать работы онлайн."

Целью стартанга является управление компанией таким же образом, как и в индустрии моды. Он сотрудничает с художниками по всему миру для организации ежегодных тематических выставок. Подобно индустрии моды, стартап фокусируется на разработке конкретной темы, которая отражает дух времени, а затем художникам предлагается творить на определенную тему в течение сезона.


Общественный Дом Искусства больше напоминает институт искусства, чем галерею. Отсюда и вышеупомянутый лозунг. Это означает, что художнику не платят много. Компания намеревается сделать своего рода революцию в традиционной индустрии искусства, делая почти всё не так как все. Ее маркетинговый подход агрессивен и даже выглядит несколько бунтарским. Общественный Дом Искусства поступает так, заявляя, что борется против снобистского, академического, дорогого и недоступного характера арт-индустрии. Предложение продаваемых творений отличается на размерам, их четыре вида: дом, вилла, особняк и замок. Цены варьируются от 100 евро за наименьший размер и до 2000 евро за самый большой.

Компания Q2Q Capital была основана в 2011 году и имеет офисы в Дубае и Лондоне. Ее основателем является Мухаммед Есильхарк, который является опытным инвестором и управляющим хедж-фондами, а ранее работал компании Carmignac, управляющей активами на сумму 56 миллиардов долларов. По его словам: " Мы надеемся, что станем долгосрочными партнерами Общественного Дома Искусства и сделаем качественное искусство более доступным для клиентов."

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