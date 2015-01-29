wood-man.pro - WoodMan

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 16.04.2017
Об игре:
Игровой процесс
Цитата:
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Уникальный проект, где можно легко и просто заработать кучу денег интересует? Если да, то ты попал по адресу.
Крутые лесорубы с разным уровнем подготовки готовы тебе в этом помочь.
Безумный Чико покажет как голыми руками ломать деревья, Крис научит рубить дрова в мелкие щепки, не успеешь оглянуться, как хитрый Бритт принесет тебе не малый доход. Что же касается Вина и О'Рейли, то эти парни в не конкуренции по выколачиванию денег! И все эти ребята готовы работать на тебя!!!
Волшебный дизайн, надежный и проверенный админ, продуманный маркетинг!!! Что еще нужно чтобы приятно и выгодно проводить время с Woodman?
Пригласи на работу, нажатием на кнопку 'Нанять', любого, понравившегося, тебе дровосека. И начни развивать своё дерево-добывающее предприятие. Только учти, что каждый работяга имеет свою цену. Если он отказывается на тебя работать, значит денег на балансе у тебя не достаточно, для оплаты его услуг, и нужно свой счёт пополнить. Ну или пойти другим путем. Нанять менее, привлекательного, для тебя дровосека, и получать доход от его работы. Выбор только за тобой.
Крутых мужиков проекта Wood Man нанимать можно в любом количестве с любой скоростью.
После того, как дровосек нарубит необходимое количество дров, он будет продавать их автоматически. А на часть вырученных денег можно нанять еще несколько крутых мужиков проекта. А другую часть заработанных денег вывести деньги на свой кошелек.
Ввод и вывод средств
Все наши супер дровосеки предоставляют качественные услуги за деньги (вообщем как и везде) и для удобства участников проекта нанять их можно за Рубли. В игре реализована возможность пополнять баланс в проекте с платежной системы : Payeer.
Курс игровой валюты.
1 рубль = 1 монета.
Сбор и продажа
Сбор и продажа производится автоматически и распределяется между балансами 50% на покупки и 50% на вывод.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Вы будете получать 7% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer
МОЙ ВКЛАД: