Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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wood-man.pro - WoodMan

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 17:10
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,089
Благодарностей: 87
УГ: 6
КП: 0.049
wood-man.pro - WoodMan

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 16.04.2017




Цитата:
Уникальный проект, где можно легко и просто заработать кучу денег интересует? Если да, то ты попал по адресу.
Крутые лесорубы с разным уровнем подготовки готовы тебе в этом помочь.
Безумный Чико покажет как голыми руками ломать деревья, Крис научит рубить дрова в мелкие щепки, не успеешь оглянуться, как хитрый Бритт принесет тебе не малый доход. Что же касается Вина и О'Рейли, то эти парни в не конкуренции по выколачиванию денег! И все эти ребята готовы работать на тебя!!!
Волшебный дизайн, надежный и проверенный админ, продуманный маркетинг!!! Что еще нужно чтобы приятно и выгодно проводить время с Woodman?
Об игре:
Игровой процесс
Пригласи на работу, нажатием на кнопку 'Нанять', любого, понравившегося, тебе дровосека. И начни развивать своё дерево-добывающее предприятие. Только учти, что каждый работяга имеет свою цену. Если он отказывается на тебя работать, значит денег на балансе у тебя не достаточно, для оплаты его услуг, и нужно свой счёт пополнить. Ну или пойти другим путем. Нанять менее, привлекательного, для тебя дровосека, и получать доход от его работы. Выбор только за тобой.
Крутых мужиков проекта Wood Man нанимать можно в любом количестве с любой скоростью.
После того, как дровосек нарубит необходимое количество дров, он будет продавать их автоматически. А на часть вырученных денег можно нанять еще несколько крутых мужиков проекта. А другую часть заработанных денег вывести деньги на свой кошелек.
Ввод и вывод средств
Все наши супер дровосеки предоставляют качественные услуги за деньги (вообщем как и везде) и для удобства участников проекта нанять их можно за Рубли. В игре реализована возможность пополнять баланс в проекте с платежной системы : Payeer.



Курс игровой валюты.
1 рубль = 1 монета.
Сбор и продажа
Сбор и продажа производится автоматически и распределяется между балансами 50% на покупки и 50% на вывод.

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Вы будете получать 7% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком.


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer


МОЙ ВКЛАД:


__________________
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MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
MonitoringFF на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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