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ТОП-100 госкомпаний получили 31,6 миллиарда гривен прибыли

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ТОП-100 госкомпаний получили 31,6 миллиарда гривен прибыли
ТОП-100 госкомпаний Украины закончили первое полугодие 2016 года с прибылью в 31,6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Как отмечается, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года за первые 6 месяцев 2016 года показатель EBITDA портфеля вырос более чем вдвое и достиг 61,9 млн гривен, а показатель рентабельности по EBITDA вырос с 20% до 34,3%.

“Кроме химической промышленности, все сектора портфеля продемонстрировали положительную динамику чистого дохода и по результатам первого полугодия 2016 года портфель получил прибыль в 31,6 млрд гривен (без учета результатов “Укрпочты”), тогда как соответствующий период первых 6-ти месяцев 2015 года компании из портфеля закончили с убытками в 11,9 млрд гривен”, – сообщает МЭРТ.

Согласно сообщению, общая балансовая стоимость активов портфеля госкомпаний составляла 1301 млрд гривен, что почти на 11% больше, чем по состоянию на конец предыдущего отчетного периода.

“Достижение такого результата стало возможным в основном за счет роста балансовой стоимости активов предприятий транспортной отрасли, а именно из-за переоценки стоимости основных средств “Укрзализныци”, – говорится в сообщении.

Согласно представленному отчету, структура портфеля ТОП-100 государственных компаний по сравнению с предыдущим периодом не изменилась.

По состоянию на 30 июня 2016 года в собственности государства находилось 3460 госпредприятий, из которых работают только 1794. Более того, на ТОП-100 государственных компаний приходится 82% чистого дохода и 86% активов государства.

Крупнейшие активы сконцентрированы в нефтегазовом секторе (НАК “Нафтогаз Украины”), транспорте (“Укрзализныця”) и электроэнергетике (НАЭК “Энергоатом”).

По материалам Економічна Правда
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