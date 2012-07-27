Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,099 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Около $1,6 трлн крупнейших американских компаний находится в офшорах - Oxfam

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:05
#1
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,394
Благодарностей: 6,464
УГ: 12
КП: 0.191
подарки
награды Волшебный горшочек 
Около $1,6 трлн крупнейших американских компаний находится в офшорах - Oxfam
Крупные американские компании в общей сложности вывели $1,6 трлн в страны с льготным режимом налогообложения в обход налоговых органов США, свидетельствуют данные международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

Как говорится в исследовании Oxfam и Института налогообложения и экономической политики, в 2015 году эта сумма увеличилась на $200 млрд по сравнению с предыдущим годом. Деньги выводились 50 крупнейшими американскими концернами через сеть из более чем 1750 дочерних предприятий и филиалов.

При этом корпорации потратили около $2,5 млрд на лоббирование в 2009-2015 годах, добившись значительных налоговых льгот.

Oxfam подчеркивает, что при подобной стратегии ухода от налогов фирмы действуют в рамках закона, так как налоговая система позволяет концернам уклоняться от уплаты честных взносов.

Вместо установленной в США ставки налога в 35% предприятия, охваченные исследованием, платили благодаря различным лазейкам в законах в среднем лишь 25,9%, а то и меньше.

Если же будет реализован план президента США Дональда Трампа по льготной репатриации прибыли компаний из офшоров, американские концерны смогут сэкономить от $312 млрд до $327 млрд: налоговая ставка в ходе такой репатриации составит всего 10% вместо 35%.

Одним из ярких примеров таких компаний является Apple, которая держит за пределами США свыше $200 млрд в странах с низким уровнем налогов, в том числе в Ирландии. Фармкомпания Pfizer оставила в офшорах $193 млрд, Microsoft – $124 млрд, General Motors – $104 млрд.

Исследование составлено на основании анализа налоговых деклараций и прочих открытых источников.

По материалам Интерфакс-Украина
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Только лучшие проекты-e-invest.biz!|Инвестирую тут MONHYIP|ОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИ|Лучшие инвест блоги в одном месте!|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мнение эксперта: колониальная Ирландия - загородный дом для американских компаний clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.09.2016 21:23
5 крупнейших компаний, основанных в гараже Влад555 Инвестирование в стартапы 5 04.04.2016 17:19
50 крупнейших иностранных компаний в России AD Conseil Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.10.2015 09:16
10 крупнейших иностранных компаний в России moskva Новости в мире финансов и инвестиций 4 06.10.2015 14:08
Где купить акции больших американских компаний? nice1992 Инвестирование в фондовый рынок 25 27.07.2012 14:33

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
viewgoldearn - viewgoldearn.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
В РФ вступает в силу закон об инвестиционном товариществе 1.1.12г
От s00n в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар tigr
"Роснефть" продаст китайцам билет в Сибирь за $730 млн
От tigr в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Wolkott
sinergy-lights.com - sinergy-lights
От Wolkott в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
ПАММ-счет AItrader:66926(AI based trading) (Alpari)
От nlobp в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар RichShelest
Что такое MFA сайты
От RichShelest в разделе «Сайтостроение: общий форум»
.     
Пользователей
408,099
Тем
464,684
Сообщений
11,465,690

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube