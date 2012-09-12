OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,514 Благодарностей: 771 УГ: 18 КП: 0.151 подарки

На ультрароскошную свадьбу богатого дубайца потратили $30 млн



Сын миллиардера индийского происхождения по имени Адель Саджан недавно сыграл роскошную свадьбу со своей избранницей Сане Кхане. Профинансировал свадебную церемонию в стиле известного американского сериала "Лодка любви" отец Аделя по имени Ризван Санджан, являющийся главой строительной компанией Danube Group, штаб-квартира которой располагается в Дубаи.



Отец не поскупился на торжество и выделил на свадьбу сына 30 млн долларов США (для сравнения ударный истребитель Scorpion американского производителя Textron AirLand стоит 20 млн долларов за штуку). На эти деньги, в Италии был арендован круизный корабль Costa Fascinosa, на котором имеется 5 ресторанов, 13 баров, 4 бассейна, кинотеатр в формате 4D и ещё установлен симулятор гоночной трассы Формулы-1 "Grand Prix". То есть на судне созданы все условия для развлечений и проведения торжеств на любой вкус и конечно, кошелёк.



8 апреля этот круизный лайнер вместе с молодожёнами и гостями приплыл из итальянской Генуи во французскую курортную Ниццу, где и состоялась официальная часть свадьбы, на которой моложены обменялись свадебными кольцами, ну а затем был торжественный ужин на котором присутствовало более 1200 гостей из Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.







Приглашенными звездами на свадьбе стали популярные артисты из индийского Болливуда. Стоит отметить, что каждому гостю на этом торжестве была выделена отдельная каюта, а господин Ризван Санджан специально пригласил в этот свадебный круиз почти 80 известных шеф-поваров, чтобы они могли удовлетворить любые вкусовые пристрастия его гостей. И как он сам потом признался в интервью журналистам - у него ушло почти 8 лет, для того, чтобы должным образом спланировать проведение этого торжества, чтобы оно запомнилось как гостям, так и самим виновникам праздника. А ещё он уверен, что такое бывает только раз в жизни у человека и тут никак нельзя выражаясь образно "ударить лицом в грязь".



СМИ сообщают, что Адель и Сана в первый раз увидели друг друга еще учась в старшей школе и это было на одном из показов мод. Но их близкие отношения завязались только спустя 6 лет. А в 2016 году они праздновали свою помолвку в самой дорогой гостинице Абу-Даби Emiratares Palace, после того как Адель сделал предложение Сане на Островах Мира.



Адель уже сейчас является бизнес-партнером своего отца и успел даже открыть свою компанию Danube Home. Сана училась на стоматолога и ранее участвовала и побеждала в конкурсах красоты. И как заявил владелец итальянского круизного лайнера Costa Fascinosa г-н Нил Паломба на его памяти это первый случай, когда для свадьбы бронируют целый корабль и для его компании это стало большой честью участвовать в таком празднике.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58f368fa03737 Сын миллиардера индийского происхождения по имени Адель Саджан недавно сыграл роскошную свадьбу со своей избранницей Сане Кхане. Профинансировал свадебную церемонию в стиле известного американского сериала "Лодка любви" отец Аделя по имени Ризван Санджан, являющийся главой строительной компанией Danube Group, штаб-квартира которой располагается в Дубаи.Отец не поскупился на торжество и выделил на свадьбу сына 30 млн долларов США (для сравнения ударный истребитель Scorpion американского производителя Textron AirLand стоит 20 млн долларов за штуку). На эти деньги, в Италии был арендован круизный корабль Costa Fascinosa, на котором имеется 5 ресторанов, 13 баров, 4 бассейна, кинотеатр в формате 4D и ещё установлен симулятор гоночной трассы Формулы-1 "Grand Prix". То есть на судне созданы все условия для развлечений и проведения торжеств на любой вкус и конечно, кошелёк.8 апреля этот круизный лайнер вместе с молодожёнами и гостями приплыл из итальянской Генуи во французскую курортную Ниццу, где и состоялась официальная часть свадьбы, на которой моложены обменялись свадебными кольцами, ну а затем был торжественный ужин на котором присутствовало более 1200 гостей из Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.Приглашенными звездами на свадьбе стали популярные артисты из индийского Болливуда. Стоит отметить, что каждому гостю на этом торжестве была выделена отдельная каюта, а господин Ризван Санджан специально пригласил в этот свадебный круиз почти 80 известных шеф-поваров, чтобы они могли удовлетворить любые вкусовые пристрастия его гостей. И как он сам потом признался в интервью журналистам - у него ушло почти 8 лет, для того, чтобы должным образом спланировать проведение этого торжества, чтобы оно запомнилось как гостям, так и самим виновникам праздника. А ещё он уверен, что такое бывает только раз в жизни у человека и тут никак нельзя выражаясь образно "ударить лицом в грязь".СМИ сообщают, что Адель и Сана в первый раз увидели друг друга еще учась в старшей школе и это было на одном из показов мод. Но их близкие отношения завязались только спустя 6 лет. А в 2016 году они праздновали свою помолвку в самой дорогой гостинице Абу-Даби Emiratares Palace, после того как Адель сделал предложение Сане на Островах Мира.Адель уже сейчас является бизнес-партнером своего отца и успел даже открыть свою компанию Danube Home. Сана училась на стоматолога и ранее участвовала и побеждала в конкурсах красоты. И как заявил владелец итальянского круизного лайнера Costa Fascinosa г-н Нил Паломба на его памяти это первый случай, когда для свадьбы бронируют целый корабль и для его компании это стало большой честью участвовать в таком празднике.Специально для mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro __________________