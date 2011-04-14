Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,099 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ООО Орион - orion24.net

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:59
#1
Премиум
 
Аватар freezetime
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.04.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
ООО Орион - orion24.net
Старт проекта состоялся: 20-01-2017
Я не владелец / не админ проекта.



ООО Орион - Фонд софинансирования малых производственных предприятий.

Скрипт: индивидуальная разработка проекта
Реферальная система: 3% от депозита реферала
SSL Сертификат безопасности: Thawte SSL Web Server with EV (расширенная проверка по организации)
Защита сервера: межсетевой экран
Выплаты: Ручные




Прием средств осуществляется с помощью платежных систем:
PerfectMoney
Payeer
AdvCash
Bitcoin
OKPay
EXMO
Альфа-Банк
Промсвязьбанк
Евросеть
Связной
Яндекс.Деньги
Qiwi
BTC-e
eCoin

Тип кошельков: Bussines-Verif (Лично проверил)


Описание проекта:
Цитата:
Инвестирование в производство строительных материалов – это очень прибыльный и надежный способ вложения средств при минимальных рисках на краткосрочной основе.Наша компания уже не первый год сотрудничает с малыми производственными предприятиями в России и в странах ближнего зарубежья, тем самым демонстрируя один из лучших показателей роста в сфере производства строительных материалов.

Большинство инвесторов, желающих быстро получить доход, отдают предпочтение вложениям в производство. Любой предприниматель заинтересован получить максимальную прибыль в оптимально короткие сроки, так как вопрос повышения оборотности вложений очень актуален в современной экономической ситуации. Чем быстрее окупятся инвестиции, тем скорее их можно вложить, а ускорение оборота – это залог гарантированной и стабильной прибыли.



Инвестиционные планы (Добавляются новые)
Цитата:
Клинкерный кирпич
Депозит: 50$-1000$
Суточный процент прибыли: 0.52%-0.72%
Срок инвестирования: 4 месяца

Производство блоков из пенобетона
Стартовый депозит: 280$-1000$
Суточный процент прибыли: 0.75%-0.95%
Срок инвестирования: 6 месяцев

Полистиролбетонные блоки
Стартовый депозит: 100$-1000$
Суточный процент прибыли: 0.63%-0.83%
Срок инвестирования: 6 месяцев

Профилированный лист
Стартовый депозит: 700$-1000$
Суточный процент прибыли: 0.91%-1.11%
Срок инвестирования: 8 месяцев

Сотовый поликорбонат
Стартовый депозит: 320$-1000$
Суточный процент прибыли: 0.83%-1.03%
Срок инвестирования: 5 месяцев

Стеклянная плитка
Стартовый депозит: 550$-1000$
Суточный процент прибыли: 0.86%-1.06%
Срок инвестирования: 6 месяцев

Мой вклад:

Sent Payment 185.00 USD to account U12412247. Memo: Shopping Cart Payment. Balance. Payment ID: 16042017142432

СТРАННО КОНЕЧНО ЧТО ЕГО ЕЩЕ НЕ ПРОПИАРИЛИ))
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Баннер: {{ slide.title }}
freezetime на форуме  
Старый Сегодня, 17:06
#2
INS-MONEY.NET
Премиум
 
Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,593
Благодарностей: 13,030
УГ: 55
КП: 0.305
Re: ООО Орион - orion24.net
Цитата:
Сообщение от freezetime Посмотреть сообщение
Суточный процент прибыли: 0.52%
чуть-чуть не дотягивает до среднепроцентника
Цитата:
Сообщение от freezetime Посмотреть сообщение
OKPay
EXMO
Альфа-Банк
Промсвязьбанк
Евросеть
Связной
Яндекс.Деньги
Qiwi
BTC-e
eCoin
ложь
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

***Проект который станет легендой как и прототип, Всем бонус 20%!!!***
Как заработать новичку- лучший материал в интернете!
Все проекты, в которые я вкладываю! - Рефбек в полном объеме 100%
Мой личный блог по заработку: лучшие хайпы, обучение, конкурсы и т.д. - InS-money.net
Volk111 на форуме  
Старый Сегодня, 17:14
#3
Премиум
 
Аватар freezetime
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.04.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: ООО Орион - orion24.net
Ознакомься подробней, прежде чем писать))

С чего ты взял, что ложь?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Баннер: {{ slide.title }}
freezetime на форуме  
Старый Сегодня, 17:17
#4
INS-MONEY.NET
Премиум
 
Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,593
Благодарностей: 13,030
УГ: 55
КП: 0.305
Re: ООО Орион - orion24.net
о, ну понятно, админ в теме с купленным акком, темка будет веселая , налетайте )))
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

***Проект который станет легендой как и прототип, Всем бонус 20%!!!***
Как заработать новичку- лучший материал в интернете!
Все проекты, в которые я вкладываю! - Рефбек в полном объеме 100%
Мой личный блог по заработку: лучшие хайпы, обучение, конкурсы и т.д. - InS-money.net
Volk111 на форуме  
Старый Сегодня, 17:22
#5
Премиум
 
Аватар freezetime
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.04.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: ООО Орион - orion24.net
Ахахаха, да да да))
Налетайте))

Volk111, А как ты меня раскусил???
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Баннер: {{ slide.title }}
freezetime на форуме  
Ответить
Метки
orion, orion24, ооо орион, орион
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Прогнозы от bing
От bing в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Pro_hyip
east-union.org - Eastern Union - рефбек 133% (20% от суммы депозита)
От Pro_hyip в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
mobiptc.com - mobiptc
От vbi в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kral85
Acer сообщила об утечке личных данных 34 тыс. клиентов
От kral85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Honestt
Trend-Solutions - trend-solutions.biz
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Rover75
Stableprofitclub - www.stableprofitclub.biz
От Rover75 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
408,099
Тем
464,684
Сообщений
11,465,691

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube