ООО Орион - orion24.net 20-01-2017

Я не владелец / не админ проекта.



Старт проекта состоялся:



ООО Орион - Фонд софинансирования малых производственных предприятий.



Скрипт: индивидуальная разработка проекта

Реферальная система: 3% от депозита реферала

SSL Сертификат безопасности: Thawte SSL Web Server with EV (расширенная проверка по организации)

Защита сервера: межсетевой экран

Выплаты: Ручные









Прием средств осуществляется с помощью платежных систем:

PerfectMoney

Payeer

AdvCash

Bitcoin

OKPay

EXMO

Альфа-Банк

Промсвязьбанк

Евросеть

Связной

Яндекс.Деньги

Qiwi

BTC-e

eCoin



Тип кошельков: Bussines-Verif (Лично проверил)





Описание проекта:

Цитата: Инвестирование в производство строительных материалов – это очень прибыльный и надежный способ вложения средств при минимальных рисках на краткосрочной основе.Наша компания уже не первый год сотрудничает с малыми производственными предприятиями в России и в странах ближнего зарубежья, тем самым демонстрируя один из лучших показателей роста в сфере производства строительных материалов.



Большинство инвесторов, желающих быстро получить доход, отдают предпочтение вложениям в производство. Любой предприниматель заинтересован получить максимальную прибыль в оптимально короткие сроки, так как вопрос повышения оборотности вложений очень актуален в современной экономической ситуации. Чем быстрее окупятся инвестиции, тем скорее их можно вложить, а ускорение оборота – это залог гарантированной и стабильной прибыли.





Инвестиционные планы (Добавляются новые)

Цитата: Клинкерный кирпич

Депозит: 50$-1000$

Суточный процент прибыли: 0.52%-0.72%

Срок инвестирования: 4 месяца



Производство блоков из пенобетона

Стартовый депозит: 280$-1000$

Суточный процент прибыли: 0.75%-0.95%

Срок инвестирования: 6 месяцев



Полистиролбетонные блоки

Стартовый депозит: 100$-1000$

Суточный процент прибыли: 0.63%-0.83%

Срок инвестирования: 6 месяцев



Профилированный лист

Стартовый депозит: 700$-1000$

Суточный процент прибыли: 0.91%-1.11%

Срок инвестирования: 8 месяцев



Сотовый поликорбонат

Стартовый депозит: 320$-1000$

Суточный процент прибыли: 0.83%-1.03%

Срок инвестирования: 5 месяцев



Стеклянная плитка

Стартовый депозит: 550$-1000$

Суточный процент прибыли: 0.86%-1.06%

Срок инвестирования: 6 месяцев --ССЫЛКА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ--

Мой вклад:

Sent Payment 185.00 USD to account U12412247. Memo: Shopping Cart Payment. Balance. Payment ID: 16042017142432



