ООО Орион - orion24.net

Старт проекта состоялся: 20-01-2017 Я не владелец / не админ проекта.
ООО Орион - Фонд софинансирования малых производственных предприятий.
Скрипт: индивидуальная разработка проекта Реферальная система: 3% от депозита реферала SSL Сертификат безопасности: Thawte SSL Web Server with EV (расширенная проверка по организации) Защита сервера: межсетевой экран Выплаты: Ручные
Прием средств осуществляется с помощью платежных систем:
PerfectMoney
Payeer
AdvCash
Bitcoin
OKPay
EXMO
Альфа-Банк
Промсвязьбанк
Евросеть
Связной
Яндекс.Деньги
Qiwi
BTC-e
eCoin
Тип кошельков: Bussines-Verif (Лично проверил)
Описание проекта:
Цитата:
Инвестирование в производство строительных материалов – это очень прибыльный и надежный способ вложения средств при минимальных рисках на краткосрочной основе.Наша компания уже не первый год сотрудничает с малыми производственными предприятиями в России и в странах ближнего зарубежья, тем самым демонстрируя один из лучших показателей роста в сфере производства строительных материалов.
Большинство инвесторов, желающих быстро получить доход, отдают предпочтение вложениям в производство. Любой предприниматель заинтересован получить максимальную прибыль в оптимально короткие сроки, так как вопрос повышения оборотности вложений очень актуален в современной экономической ситуации. Чем быстрее окупятся инвестиции, тем скорее их можно вложить, а ускорение оборота – это залог гарантированной и стабильной прибыли.
Инвестиционные планы (Добавляются новые)
Цитата:
Клинкерный кирпич Депозит: 50$-1000$ Суточный процент прибыли: 0.52%-0.72% Срок инвестирования: 4 месяца
Производство блоков из пенобетона Стартовый депозит: 280$-1000$ Суточный процент прибыли: 0.75%-0.95% Срок инвестирования: 6 месяцев
Полистиролбетонные блоки Стартовый депозит: 100$-1000$ Суточный процент прибыли: 0.63%-0.83% Срок инвестирования: 6 месяцев
Профилированный лист Стартовый депозит: 700$-1000$ Суточный процент прибыли: 0.91%-1.11% Срок инвестирования: 8 месяцев
Сотовый поликорбонат Стартовый депозит: 320$-1000$ Суточный процент прибыли: 0.83%-1.03% Срок инвестирования: 5 месяцев
Стеклянная плитка Стартовый депозит: 550$-1000$ Суточный процент прибыли: 0.86%-1.06% Срок инвестирования: 6 месяцев