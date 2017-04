Dmitriy Vassilie... Любитель

Китайский план по экономическому завоеванию мира



Стратегическая программа Китая, Made in China, была разработана в 2015 году. Ее главная цель – полная технологическая независимость во всех сферах жизни. До 2025 года, в эту программу, Китай в общей сложности инвестирует 300 миллиардов долларов. Неудивительно, что промышленные корпорации Запада бьют тревогу по этому поводу. Они опасаются, что КНР, по сути, переходит к экономическому завоеванию мира.



Цель стратегии:



Китайская стратегия Made in China действительно предполагает вытеснение со своего и мирового рынка, американских и европейских конкурентов. Собственным компаниям, китайское правительство создает выгодные условия существования, льготы и финансирование. Иностранные фирмы, оказываются в заведомо невыгодных условиях в конкурентной борьбе. Ведь ни одно государство мира, не готово к подобной финансовой поддержке своих национальных производителей.



Планы и решения.



Программа развития экономики Китая предполагает правительственную поддержку десяти важнейших отраслей промышленности. На эти цели, будет потрачено $300 миллиардов пишет



Правительственные инвестиционные фонды и банки развития Китая будут выдавать национальным компаниям гигантские займы под очень низкие проценты. Деньги разрешается тратить не только на собственное развитие, но и на покупку перспективных иностранных компаний и проектов. Это решение вызывает беспокойство развитых стран.



В центре внимания программы Made in China оказались: авиация, робототехника, беспилотные авто и электромобили, искусственный интеллект, производство чипов и разработка новых материалов. В ближайших планах Китая, полный отказ от товаров и замещение таких компаний как: Boeing, Airbus, General Electric, Siemens, Nissan, Renault, Samsung и Intel.



Как Запад пытается противостоять Китаю.



Прежде всего, китайцам не дают возможности проникнуть на рынок высоких технологий. Есть негласное решение о запрете китайских инвестиций в активы на территории США. Других возможностей остановить китайскую экспансию, просто нет.



Народная поддержка.



Больше половины китайцев, которые получили высшее образование в странах Запада (2,2 млн чел.) уже вернулись в Китай для участия в правительственном плане. Китайцы активно поддерживают программу. Гуандун, Гонконг и Макао по факту становятся китайской «Кремниевой долиной».



