Дети и инвестиции

16.04.2017, 14:11
Около 40% несовершеннолетних имеют банковские карты
Более 80% несовершеннолетних имеют личные деньги. Однако самостоятельно делать инвестиции подросткам не позволяют законодательные нормы и недоверие родителей. Хотя дети с 14 лет могут открывать вклады и распоряжаться ими, однако родители обычно открывают депозиты на ребенка без возможности снятия средств. Количество детей-трейдеров в России остается на ничтожно малом уровне.
Как показал опрос, проведенный в 2016 году аналитическим центром НАФИ, собственные средства, полученные от родственников или заработанные, есть у 86% несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. При этом более трети детей (почти 40%) имеют банковскую карту, 44% юных респондентов снимают наличные через банкоматы, 39% признались в регулярном использовании платежных терминалов. Впрочем,
по мнению подавляющего большинства наших сограждан, безопасный возраст для начала пользования финансовыми продуктами — 19 лет.
До этого взрослые ограничивают траты подростков по карте, устанавливая лимиты снятия средств.
Согласно данным опроса НАФИ, лишь 21% взрослых в России считает, что подростки 14–17 лет могут безопасно использовать банковские карты, 16% — мобильный банк и 15% — электронные кошельки.
Большинство родителей предпочитает открывать финансовые продукты для детей, копить для них на совершеннолетие, а не предоставлять детям свободу тратить деньги и инвестировать их. Так, 17% опрошенных россиян признались, что открывали вклады для детей и внуков, 3% — что открывали дебетовые карты в дополнение к родительской карте, а 5% — предоплаченные банковские карты.
Накопить на совершеннолетие
Банкиры комментируют, что в России в последнее время растет количество открытий «детских» вкладов. Как рассказали в Сбербанке, за прошлый год портфель депозитов банка на имя ребенка вырос на 12%. При этом 50% вкладов открывалось на детей в возрасте до 10 лет. Средняя сумма по такому вкладу составляет 50 тыс. рублей.
По нормам российского законодательства, до достижения детьми 14 лет для оформления договора о вкладе родители или опекуны должны предоставить кроме собственного паспорта свидетельство о рождении ребенка. Открывают такие вклады, как правило, родители.
Самым распространенным вкладом является пополняемый депозит. «Он позволяет вносить денежные средства на любую сумму и в любое время. При этом вклад могут пополнять и бабушки, и дедушки, и другие родные, и близкие ребенка. Открыть его можно на сумму от одной тысячи рублей», — рассказывают в Сбербанке.
Ребенок становится полноправным распорядителем такого вклада только после совершеннолетия. До этого момента деньги надежно защищены: снять их могут только родители с разрешения органов опеки и попечительства.
Впрочем, в теории, с 14 лет, то есть с момента получения паспорта, несовершеннолетние уже могут самостоятельно открывать депозит. «Клиенты ВТБ24 в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично заключать договоры банковского вклада, осуществлять операции по такому вкладу и расторгать договор банковского вклада. Согласие законного представителя и разрешение органа опеки и попечительства на осуществление этих операций не требуется», — комментирует замдиректора департамента розничного бизнеса ВТБ24 Юлия Деменюк. Однако доля таких вкладов в банке пока что ничтожно мала. В 2016 году в банке ВТБ24 она составила менее 1%.
Частные банки, с которыми поговорил корреспондент «Газеты.Ru», так и вовсе о «детских» вкладах ничего не могут сказать: их просто нет в линейке депозитов.
«Детский» банкинг в России делает пока первые шаги — немногие отечественные кредитные организации могут похвастаться качественными предложениями для несовершеннолетних»,
По мнению эксперта, сегодня родители чаще используют накопительное страхование жизни. Такие программы были популярны еще в советские годы. Как правило, по ним копили деньги на свадьбу или на совершеннолетие. Откладывать нужно в течение долгого промежутка времени — в среднем от пяти до 40 лет.
Сейчас эти программы также популярны, и подчас по ним можно накопить даже больше, чем при вложении на депозит, отмечают эксперты. «Рекомендуется в подобные программы откладывать не более 5–10% от совокупного семейного дохода за год. Например, откладывая по 150 тысяч в год, через 15 лет можно с учетом инвестиционного дохода накопить около 3 млн рублей», — говорит Еникеев.
Впрочем, в таких программах ребенок получает вклад только в случае смерти страхователя, в иных случаях накопленная сумма будет доступна только взрослому. А он уже по своему усмотрению будет решать, отдать ли все накопленное подросшему ребенку, как и предполагалось изначально, или нет.
Дети-трейдеры
Однако часть родителей все же позволяют детям «играть» на фондовом рынке. До 14 лет компании открывают брокерские счета детям только в исключительных случаях, поскольку для этого необходимо получить согласие органов опеки и попечительства.
По словам начальника управления интернет-трейдинга «Открытие Брокер» Александра Дубова, любые операции продажи (отчуждения собственности несовершеннолетнего) на брокерском счете надо будет согласовывать не только с родителями, но и с органами опеки. «Это вызывает некоторые трудности как со стороны клиента (его родителей или законных представителей), так и брокера», — говорит он.
Как рассказал руководитель управления по работе с клиентами «Финам» Дмитрий Леснов,в основном играть на фондовый рынок детей приводят родители-трейдеры, бывшие уже клиентами компании.
С 14 до 18 лет несовершеннолетние могут уже спокойно играть на фондовом рынке. Для этого не нужно каждый раз спрашивать разрешения органов опеки и попечительства, достаточно наличия паспорта и разрешения родителя или опекуна на открытие брокерского счета. При этом дети в таком случае могут самостоятельно приобретать или отчуждать права. Однако все же родители должны давать письменное согласие на такие сделки.
Есть только одна законодательная возможность обойти это правило. Как рассказывает член Адвокатской палаты Москвы Михаил Черба,статья 27 ГК РФ дает возможность несовершеннолетним, достигшим 16 лет, пройти процедуру эмансипации. В результате ребенок становится полностью дееспособным и может осуществлять любые инвестиции, иметь доли в капитале, пакеты акций, получать наследство, открывать индивидуальные инвестиционные счета и покупать страховые продукты.
Впрочем, несовершеннолетний может получить эмансипацию, только если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя, чтобы заняться предпринимательской деятельностью.
В целом в компании «Финам» отмечают увеличение открытие «детских» счетов, однако о том, что большое количество детей станет в ближайшее время трейдерами, речи пока явно не идет.
«Открывают такие «детские» счета в основном клиенты в городах-миллионниках, статистики по «детским» счетам в компании пока что нет, но цифры эти небольшие: речь идет об открытии в компании порядка 100–200 брокерских счетов для несовершеннолетних в год», — говорит Дмитрий Леснов.
По словам эксперта, те дети, которые все же приходят «играть» на биржу, часто демонстрируют успехи не хуже взрослых. При этом Дмитрий Леснов говорит, что у детей-трейдеров незаметно увлечения инвестициями в «детские» активы. Например, нельзя сказать, что дети активно покупают акции «Детского мира» или компании Disney, отмечает он.
«Так же как и взрослые, дети делают свой выбор на основе совсем других, «взрослых» факторов, а не ориентируясь на инвестиции в знакомые с детства бренды»,— отмечает эксперт.
На рынок «Форекс» трейдеры детей просто не пускают.
«На рынке «Форекс» не играют, а зарабатывают или нет. В любом случае компания предоставляет финансовую услугу, а посему молодым людям до 18 лет наша компания никаким образом не позволит открыть торговый счет.
Причины этого очевидны: деньги в этом возрасте еще не зарабатываются в подавляющем большинстве случаев, ответственность люди за свои действия до 18 лет несут не в полной мере», — резюмирует вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло. По его словам, для детей на рынке «Форекс» доступна только возможность открытия демо-счета, чтобы потренироваться.
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