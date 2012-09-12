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Выходит монета, посвященная регбийной команде "Британские львы"

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Старый Сегодня, 16:19
#1
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Выходит монета, посвященная регбийной команде "Британские львы"

Регби является одним из тех видов спорта, который пользуется огромной популярностью среди стран Содружества и продолжает набирать популярность у зрителей во всем мире. Кубок мира по регби в 2015 году привлек нумизматический интерес, когда Парижский монетный двор выпустил куполообразную монету, которая стала одним из хитов того года.

"Британские и ирландские львы" (регбийная сборная, составляемая из игроков, представляющих Англию, Шотландию, Уэльс и Ирландию) отправляются в турне по Новой Зеландии для проведения десяти матчей, три - против знаменитой сборной Новой Зеландии (All Blacks), а остальные против местных команд. Проходящий с 3 июня по 8 июля, тур "Британских и ирландских львов" - это долгожданное событие, особенно, учитывая то, что он проходит раз в четыре года, а впервые проводился более ста лет назад. Последняя проведенная серия игр была в пользу сборной Новой Зеландии, которая выиграла ее со счетом 3-0. Нынешняя серия начнется 3 июня в Фангареи и в течение шести недель будут проведены 10 матчей в семи различных городах.


На монете изображено стилизованное приветствие хонги между двумя командами. Фон окрашен и на нем изображена эмблема Британских Львов - объединение символов из четырех стран, образующих состав команды. Название тура и номинал монеты вписаны в рамку вокруг центрального плана монеты. На аверсе монеты можно увидеть уже привычное изображение королевы Елизаветы II, окруженное необходимыми надписями.


Красочный дизайн монеты, который хорошо сочетается с соответствующей упаковкой, делает ее прекрасным подарком для поклонников регби. Она сделана из унции чистого серебра и имеет тираж всего лишь 1000 экземпляров, что маловато для монеты, посвященной спортивному событию. Кроме того, с монетой идет официальный сертификат подлинности. Купить ее можно уже сейчас, а к отправке клиентам она будет готова в конце мая, как раз к началу турне. Заказать ее можно на сайтах почты Новой Зеландии (NZ Post) и Minted-UK.

Номинал монеты: 1 доллар Новой Зеландии
Металл - серебро 999-й пробы
Вес - 31,1 грамм
Диаметр - 40 мм
Качество - пруф
Тираж - 1000 экземпляров.

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Старый Сегодня, 16:57
#2
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Аватар moskva
 
Имя: Сергей
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Re: Выходит монета, посвященная регбийной команде "Британские львы"
Сейчас пойдут выпуски всяких монет...
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Старый Сегодня, 17:17
#3
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,268
Благодарностей: 644
УГ: 4
КП: 0.105
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Автор темы Re: Выходит монета, посвященная регбийной команде "Британские львы"
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
Сейчас пойдут выпуски всяких монет...
они постоянно идут )
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inik1080 на форуме  
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