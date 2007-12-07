FreshOptions - freshoptions.org

Бинарные опционы от компании FreshForex
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Виды бинарных опционов
Торговые условия:
- Выше/Ниже или High/Low
- Касание или One Touch
- Минимальный депозит : $10
- Доход : до 86%
- Возврат до 15% от ставки по неудачным сделкам
- Присутствует демо-счет без регистрации
Способы ввода/вывода:
- EUR/USD Евро/ Доллар США
- GBP/USD Британский фунт/ Доллар США
- USD/JPY Доллар США/ Японская йена
- AUD/USD Австралийский доллар/ Доллар США
- NZD/USD Новозеландский доллар/ Доллар США
- EUR/JPY Евро/ Японская йена
- USD/CAD Доллар США/ Канадский доллар
- GBP/JPY Британский фунт/ Японская йена
- USD/CHF Доллар США/ Швейцарский франк
- AUD/JPY Австралийский доллар/ Японская йена
- EUR/GBP Евро/ Британский фунт
- GBP/AUD Британский фунт/ Австралийский доллар
- EUR/AUD Евро/ Австралийский доллар
- GOLD Золото
- BRENT Нефть эталонной марки Brent
- DAX Важнейший фондовый индекс Германии
- NASDAQ Крупнейшая американская биржа
- WTI Нефть марки WTI
- DOW JONES Американский производственный индекс
- S&P Индекс американского рейтингового агентства
- QIWI
- VISA Master Card
- Paysafecard
- UnionPay
- Яндекс.деньги
- Сбербанк онлайн
Поставщиком котировок для FreshOptions
выступает LMAX Exchange
— компания, которая предоставляет равные условия для всех участников рынка, независимо от статуса, размера и уровня активности.