Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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FreshOptions - freshoptions.org

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Обсуждение компаний, предоставляющих в качестве торгового инструмента бинарные опционы.
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Брокер бинарных опционов Binomo
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Уважаемый гость, Голосуй за лучшего брокера бинарных опционов в рейтинге "Звезды mmgp.ru"!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,509
Благодарностей: 6,136
Записей в блоге: 21
УГ: 1
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
FreshOptions - freshoptions.org


Бинарные опционы от компании FreshForex.

Виды бинарных опционов
  • Выше/Ниже или High/Low
  • Касание или One Touch

Торговые условия:
  • Минимальный депозит : $10
  • Доход : до 86%
  • Возврат до 15% от ставки по неудачным сделкам
  • Присутствует демо-счет без регистрации

Торговые инструменты
  • EUR/USD Евро/ Доллар США
  • GBP/USD Британский фунт/ Доллар США
  • USD/JPY Доллар США/ Японская йена
  • AUD/USD Австралийский доллар/ Доллар США
  • NZD/USD Новозеландский доллар/ Доллар США
  • EUR/JPY Евро/ Японская йена
  • USD/CAD Доллар США/ Канадский доллар
  • GBP/JPY Британский фунт/ Японская йена
  • USD/CHF Доллар США/ Швейцарский франк
  • AUD/JPY Австралийский доллар/ Японская йена
  • EUR/GBP Евро/ Британский фунт
  • GBP/AUD Британский фунт/ Австралийский доллар
  • EUR/AUD Евро/ Австралийский доллар
  • GOLD Золото
  • BRENT Нефть эталонной марки Brent
  • DAX Важнейший фондовый индекс Германии
  • NASDAQ Крупнейшая американская биржа
  • WTI Нефть марки WTI
  • DOW JONES Американский производственный индекс
  • S&P Индекс американского рейтингового агентства


Способы ввода/вывода:
  • QIWI
  • VISA Master Card
  • Paysafecard
  • UnionPay
  • Яндекс.деньги
  • Сбербанк онлайн

Поставщиком котировок для FreshOptions выступает LMAX Exchange — компания, которая предоставляет равные условия для всех участников рынка, независимо от статуса, размера и уровня активности.
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брокеры бинарных опционов
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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