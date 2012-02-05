OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,514 Благодарностей: 771 УГ: 18 КП: 0.151 подарки

Платформа для продажи онлайн-тренингов GetCourse даёт своим создателям хороший доход



Этот российский проект называется



А начиналось всё лет 7- 8 тому назад довольно-таки банально: с перепродаж в интернет-магазине основателя проекта Марата Нигаметзянова аксессуаров для маникюра. Он тогда использовал идею своего приятеля, что оказывается среди мастеров маникюра "на ура" расходятся стамотологические фрезы, ну вот и начал зарабатывать на этом неплохие деньги, его выручка временами достигала 150 тыс. рублей в месяц - жить можно.



А в 2010 году Марата пригласили ещё и на должность арт-директора интернет-ритейлера "Юнитет" занимающегося продажами компьютерного оборудования и вот в этой фирме он и сдружился со своими будущими партнерами по бизнесу GetCourse - программистами Дмитрием Останиным и Тимуром Каримбаевым. Между тем оборот интернет-магазина Марата в 2012 году достиг 400 тыс. рублей и на этой цифре он практически и застыл. Марат начал думать, что ну а в чём же проблема? И результате пришёл к выводу, что многим (если, не большинству) мастерам маникюра требуется не только продать их инструмент из интернет-магазина и ещё нужно научить их профессионально обращаться с ним.



С этой целью, он чуть позже специально познакомился на одном официальном мероприятии с ногтевым специалистом Юлией Билей, которая была знаменита тем, что постоянно вела массу мастер-классов по дизайну ногтей в самых разных городах по всей России. Полгода Марат убеждал её, что зачем ей нужно мотаться по всей стране ради 5-6 человек для одного мастер-класса, когда можно их и всех остальных сразу привлечь в онлайн-курсы. Юля просто не верила, что её ремеслу можно учить дистанционно, но в итоге решила рискнуть и тут уже Марат приложил максимум усилий, чтобы создать новый сайт и с помощью Юли начать оказывать помощь тем, что желал обучиться дистанционно, естественно предварительно заплатив за курс. Всё-таки имя Юли было известно в этих кругах и дело постепенно начало продвигаться вперед.



Вскоре Марат и Юля ясно увидели, что торговля знаниями занятие намного перспективнее в денежном плане, чем торговля просто инструментами для ногтевого бизнеса. На первом же полностью проданном одном онлайн-курсе они заработали и разделили пополам 1 млн рублей. Правда, когда число учеников на следующем курсе достигло 250 человек, то из-за отсутствия CMR-системы (в компаниях это сетевые системы управления взаимоотношениями с клиентами) Марат увидел насколько сложно стало вести учет и как теперь непросто выстраивать стабильные продажи курсов и поэтому он связался с уже вышеупомянутым программистом Дмитрием Останином и договорился с ним, что тот как можно скорее напишет прототип платформы для онлайн-обучения.



Через 2 недели Дмитрий и Марат уже запустили в работу платформу для дистанционного обучения ногтевому бизнесу и именно эта платформа легла далее в основу уже универсальной платформы для дистанционного обучения GetCourse.





С запуском платформы в полную силу Марат и Дмитрий начали получать по 300 000 рублей чистой прибыли на каждого и так как надо было развиваться и дальше, то в 2013 году они подключили к работе своего третьего партнера - Тимура Каримбаева. Он занялся разработкой архитектуры уже запущенной платформы, чтобы сделать её в итоге универсальной, ведь люди интересовались не только курсами ногтевого дизайна, а также стало поступать много дополнительных запросов по другим направлениям онлайн-курсов, ну а раз так, то и зачем ограничивать себя, если деньги вот они и вроде как идут сами же в руки - так рассудили тогда партнеры.



Но на поверку, всё оказалось не так-то и просто. Действующие в сети школы обучения (за исключением единиц, но заработка это ребятам не дало) не захотели приобретать целую платформу по продаже онлайн-курсов, которую в 2013 году в завершенном виде представила на рынок GetCourse - они не увидели в ней своей явной выгоды. И тогда партнеры пришли к заключению, что раз так, то тогда надо самим создавать школы онлайн-обучения и решили действовать по схеме: ищем и находим специалиста в какой-то нише и предлагаем ему совместно делать обучающий продукт, а доходы делим 50 на 50.



После запуска этой схемы в действие, положение дел с привлечением пользователей на ресурс GetCourse постепенно начало выправляться. На GetCourse начали запускаться и проводиться онлайн-тренинги по компьютерной грамотности, шитью, моде, уходу за животными и даже представьте себе оральному сексу. Партнеры со своей стороны строго отслеживали популярность и доходность запускаемых тренингов и если видели, что какой-то курс всё же "не выстреливал", то просто по его завершении блокировали его.



В итоге самыми популярным курсом на GetCourse стала "Школа рисования Вероники Калачёвой" основателем, которой в офлайне являлся Матвей Калачёв и когда Марат Нигаметзянов в 2015 году предложил этой школе Матвея работать в онлайне, то её выручка в том же году выросла в 6 раз, до 57 млн рублей. Результат был очень показателен.



Сейчас в "Школе рисования Вероники Калачёвой" трудится уже 35 преподавателей и помимо тренингов в онлайне эта школа открыла несколько физических филиалов в Москве и Петербурге, совладельцами которых стали в равных долях кроме самого Калачёва и Нигаметзянов, Останин и Каримбаев - такой вот выгодный бизнес для всех.



Фишкой, которая привлекает всё новых и новых пользователей в онлайн-тренинги GetCourse её создатели считают "халяву". Дело в том, что на сайте для зарегистрированных партнеров существует возможность предложить пользователям бесплатные мастер-классы и если пользователя будет всё в конечном итоге устраивать, то он может перейти на оплачиваемые тренинги и большинству такое очень нравится.



600 000 подписчиков - такой численный состав находится в базах онлайн-школ GetCourse на сегодняшний день, но на платных курсах (это те кто уже перешел с бесплатного уровня на платный) сейчас учится около 50 000 человек и в среднем в каждой онлайн-школе числится почти 3 000 учеников.



Кроме уже вышеуказанных курсов рисования особой популярностью пользуется школа наших известных супругов-телеведущих Павла Воли и Ляйсян Утяшевой "Сила Воли".



Представленная на рынок обучения бизнес-модель от GetCourse оказалась очень устойчивой и за 2016 год компания выручила 250 млн рублей, из которых 140 млн рублей составляет операционная прибыль фирмы. Подпиской на эту платформу по онлайн тренингам уже воспользовались более 650 российских компаний и средний чек за месяц пользования ею составляет 12 000 рублей.



Впрочем, г-н Нигаметзянов не скрывает, что сейчас все образовательные платформы на рынке России не дают той прибыли, которая позволила бы нормально на неё существовать компаниям и все платформы требуют постоянных новых и новых денежных вливаний. Но GetCourse выделяется среди них тем, что они в основном живут за счет онлайн-школ, причём прибыль эта стабильная. Специалисты же на этом рынке при этом добавляют, что GetCourse нашёл свою нишу - это выпуск "лайфстайл-курсов", что позволило проекту намного быстрее монетизировать свой продукт.



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По материалам



https://text.ru/antiplagiat/58f350a201d6f Этот российский проект называется "GetCourse" и он представляет собой платформу для продажи и проведения в сети различного рода онлайн-тренингов. В прошлом году выручка проекта достигла 250 млн рублей.А начиналось всё лет 7- 8 тому назад довольно-таки банально: с перепродаж в интернет-магазине основателя проекта Марата Нигаметзянова аксессуаров для маникюра. Он тогда использовал идею своего приятеля, что оказывается среди мастеров маникюра "на ура" расходятся стамотологические фрезы, ну вот и начал зарабатывать на этом неплохие деньги, его выручка временами достигала 150 тыс. рублей в месяц - жить можно.А в 2010 году Марата пригласили ещё и на должность арт-директора интернет-ритейлера "Юнитет" занимающегося продажами компьютерного оборудования и вот в этой фирме он и сдружился со своими будущими партнерами по бизнесу GetCourse - программистами Дмитрием Останиным и Тимуром Каримбаевым. Между тем оборот интернет-магазина Марата в 2012 году достиг 400 тыс. рублей и на этой цифре он практически и застыл. Марат начал думать, что ну а в чём же проблема? И результате пришёл к выводу, что многим (если, не большинству) мастерам маникюра требуется не только продать их инструмент из интернет-магазина и ещё нужно научить их профессионально обращаться с ним.С этой целью, он чуть позже специально познакомился на одном официальном мероприятии с ногтевым специалистом Юлией Билей, которая была знаменита тем, что постоянно вела массу мастер-классов по дизайну ногтей в самых разных городах по всей России. Полгода Марат убеждал её, что зачем ей нужно мотаться по всей стране ради 5-6 человек для одного мастер-класса, когда можно их и всех остальных сразу привлечь в онлайн-курсы. Юля просто не верила, что её ремеслу можно учить дистанционно, но в итоге решила рискнуть и тут уже Марат приложил максимум усилий, чтобы создать новый сайт и с помощью Юли начать оказывать помощь тем, что желал обучиться дистанционно, естественно предварительно заплатив за курс. Всё-таки имя Юли было известно в этих кругах и дело постепенно начало продвигаться вперед.Вскоре Марат и Юля ясно увидели, что торговля знаниями занятие намного перспективнее в денежном плане, чем торговля просто инструментами для ногтевого бизнеса. На первом же полностью проданном одном онлайн-курсе они заработали и разделили пополам 1 млн рублей. Правда, когда число учеников на следующем курсе достигло 250 человек, то из-за отсутствия CMR-системы (в компаниях это сетевые системы управления взаимоотношениями с клиентами) Марат увидел насколько сложно стало вести учет и как теперь непросто выстраивать стабильные продажи курсов и поэтому он связался с уже вышеупомянутым программистом Дмитрием Останином и договорился с ним, что тот как можно скорее напишет прототип платформы для онлайн-обучения.Через 2 недели Дмитрий и Марат уже запустили в работу платформу для дистанционного обучения ногтевому бизнесу и именно эта платформа легла далее в основу уже универсальной платформы для дистанционного обучения GetCourse.С запуском платформы в полную силу Марат и Дмитрий начали получать по 300 000 рублей чистой прибыли на каждого и так как надо было развиваться и дальше, то в 2013 году они подключили к работе своего третьего партнера - Тимура Каримбаева. Он занялся разработкой архитектуры уже запущенной платформы, чтобы сделать её в итоге универсальной, ведь люди интересовались не только курсами ногтевого дизайна, а также стало поступать много дополнительных запросов по другим направлениям онлайн-курсов, ну а раз так, то и зачем ограничивать себя, если деньги вот они и вроде как идут сами же в руки - так рассудили тогда партнеры.Но на поверку, всё оказалось не так-то и просто. Действующие в сети школы обучения (за исключением единиц, но заработка это ребятам не дало) не захотели приобретать целую платформу по продаже онлайн-курсов, которую в 2013 году в завершенном виде представила на рынок GetCourse - они не увидели в ней своей явной выгоды. И тогда партнеры пришли к заключению, что раз так, то тогда надо самим создавать школы онлайн-обучения и решили действовать по схеме: ищем и находим специалиста в какой-то нише и предлагаем ему совместно делать обучающий продукт, а доходы делим 50 на 50.После запуска этой схемы в действие, положение дел с привлечением пользователей на ресурс GetCourse постепенно начало выправляться. На GetCourse начали запускаться и проводиться онлайн-тренинги по компьютерной грамотности, шитью, моде, уходу за животными и даже представьте себе оральному сексу. Партнеры со своей стороны строго отслеживали популярность и доходность запускаемых тренингов и если видели, что какой-то курс всё же "не выстреливал", то просто по его завершении блокировали его.В итоге самыми популярным курсом на GetCourse стала "Школа рисования Вероники Калачёвой" основателем, которой в офлайне являлся Матвей Калачёв и когда Марат Нигаметзянов в 2015 году предложил этой школе Матвея работать в онлайне, то её выручка в том же году выросла в 6 раз, до 57 млн рублей. Результат был очень показателен.Сейчас в "Школе рисования Вероники Калачёвой" трудится уже 35 преподавателей и помимо тренингов в онлайне эта школа открыла несколько физических филиалов в Москве и Петербурге, совладельцами которых стали в равных долях кроме самого Калачёва и Нигаметзянов, Останин и Каримбаев - такой вот выгодный бизнес для всех.Фишкой, которая привлекает всё новых и новых пользователей в онлайн-тренинги GetCourse её создатели считают "халяву". Дело в том, что на сайте для зарегистрированных партнеров существует возможность предложить пользователям бесплатные мастер-классы и если пользователя будет всё в конечном итоге устраивать, то он может перейти на оплачиваемые тренинги и большинству такое очень нравится.600 000 подписчиков - такой численный состав находится в базах онлайн-школ GetCourse на сегодняшний день, но на платных курсах (это те кто уже перешел с бесплатного уровня на платный) сейчас учится около 50 000 человек и в среднем в каждой онлайн-школе числится почти 3 000 учеников.Кроме уже вышеуказанных курсов рисования особой популярностью пользуется школа наших известных супругов-телеведущих Павла Воли и Ляйсян Утяшевой "Сила Воли".Представленная на рынок обучения бизнес-модель от GetCourse оказалась очень устойчивой и за 2016 год компания выручила 250 млн рублей, из которых 140 млн рублей составляет операционная прибыль фирмы. Подпиской на эту платформу по онлайн тренингам уже воспользовались более 650 российских компаний и средний чек за месяц пользования ею составляет 12 000 рублей.Впрочем, г-н Нигаметзянов не скрывает, что сейчас все образовательные платформы на рынке России не дают той прибыли, которая позволила бы нормально на неё существовать компаниям и все платформы требуют постоянных новых и новых денежных вливаний. Но GetCourse выделяется среди них тем, что они в основном живут за счет онлайн-школ, причём прибыль эта стабильная. Специалисты же на этом рынке при этом добавляют, что GetCourse нашёл свою нишу - это выпуск "лайфстайл-курсов", что позволило проекту намного быстрее монетизировать свой продукт.По материалам источник

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