Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,099 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

HitBTC обменяет 50% токенов Bitcoin Unlimited на токены Ethereum

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:13
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,936
Благодарностей: 702
УГ: 11
КП: 0.352
подарки
HitBTC обменяет 50% токенов Bitcoin Unlimited на токены Ethereum

Криптовалютная биржа HitBTC решила половину своих токенов Bitcoin Unlimited обменять на токены Эфириума. Решение было принято по результатам голосования пользователей, после того, как не удалось осуществить хардфорк Биткоина 31 марта. Об этом пишет Cryptocoinsnews.

HitBTC провела голосование, чтобы определить будущее токенов BTC и BTU на ее платформе. В общей сложности было подано 808 голосов, большая часть пользователей проголосовала за конвертацию BTU в токены Эфириума.

Цитата:
«Кажется, пользователи хотят, чтобы мы конвертировали BTU в токены ETH. Однако, если хардфорк все же произойдет, то мы отправим 50% токенов в Bitcoin Unlimited», —
заявляла 31 марта Виктория Ортис, менеджер по маркетингу HitBTC.

Результаты голосования HitBTC были следующими:

Подождать еще неделю — 12%
Разрешить вывод BTC и BTU — 40%
Обменять BTU на токены ETH — 48%.

В блоге от 5 апреля биржа HitBTC сообщила, что третий вариант победил с небольшим отрывом. Биржа решила создать токены Эфириума, чтобы быть сделать их доступными для торговли.

Пользователи HitBTC смогут выводить новые токены в свой эфириум-кошелек и пополнять ими свой счет HitBTC. А также смогут торговать ими на рынке BTU / BTC.

Цитата:
«Если произойдет хардфорк, HitBTC будет работать без изменений. На ваш счет уже не будут зачислены токены BTU», —
говорится в блоге.

Напомним, Bitcoin Unlimited был включен в HitBTC и доступен для торговли 24 марта. Однако, выплаты BTC и BTU были временно заблокированы из-за возможной атаки, которая могла бы произойти после хардфорка.

Биржа HitBTC, запущенная в 2013 году с капиталом в 6 млн. евро, предоставляет торговые услуги отдельным клиентам. Торговая платформа имеет мультивалютную поддержку. Платежи SEPA обрабатываются в течение трех дней, платежи SWIFT — до пяти дней.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Bitfinex ввела отдельные токены для Bitcoin Core и Bitcoin Unlimited Анна Чернобай Новости криптовалют 0 19.03.2017 13:29
Bitfinex ввела отдельные токены для Bitcoin Core и Bitcoin Unlimited bizneser Новости криптовалют 0 19.03.2017 13:28
Запущен телеграм-бот для создания токенов на блокчейне Ethereum moskva Новости криптовалют 1 28.11.2016 19:57
ShapeShift запускает сервис для «очистки» токенов Ethereum Анна Чернобай Ethereum 0 04.08.2016 21:56
Где покупать токены Ethereum. Топ-5 криптовалютных бирж bizneser Новости криптовалют 0 29.07.2016 01:40

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Alex356
Украина намерена отсудить у России 50 млрд долларов за Крым и Донбасс
От Alex356 в разделе «Политика и экономика»
Аватар OPLOTT
Россия: теперь вы сможете возвращать свои деньги с помощью Compensair
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Анна Чернобай
Российские банки тестируют блокчейн-сервис для обмена данными о клиентах
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет Sheldon: 5002589 (Panteon-Finance)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
inua.110mb.com
От Andre_lg в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Nickola42
dota-money.ru - DOTA - MONEY
От Nickola42 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
408,099
Тем
464,684
Сообщений
11,465,690

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube