HitBTC обменяет 50% токенов Bitcoin Unlimited на токены Ethereum

Криптовалютная биржа HitBTC решила половину своих токенов Bitcoin Unlimited обменять на токены Эфириума. Решение было принято по результатам голосования пользователей, после того, как не удалось осуществить хардфорк Биткоина 31 марта. Об этом пишет Cryptocoinsnews.
HitBTC провела голосование, чтобы определить будущее токенов BTC и BTU на ее платформе. В общей сложности было подано 808 голосов, большая часть пользователей проголосовала за конвертацию BTU в токены Эфириума.
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«Кажется, пользователи хотят, чтобы мы конвертировали BTU в токены ETH. Однако, если хардфорк все же произойдет, то мы отправим 50% токенов в Bitcoin Unlimited», —
заявляла 31 марта Виктория Ортис, менеджер по маркетингу HitBTC.
Результаты голосования HitBTC были следующими:
Подождать еще неделю — 12%
Разрешить вывод BTC и BTU — 40%
Обменять BTU на токены ETH — 48%.
В блоге от 5 апреля биржа HitBTC сообщила, что третий вариант победил с небольшим отрывом. Биржа решила создать токены Эфириума, чтобы быть сделать их доступными для торговли.
Пользователи HitBTC смогут выводить новые токены в свой эфириум-кошелек и пополнять ими свой счет HitBTC. А также смогут торговать ими на рынке BTU / BTC.
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«Если произойдет хардфорк, HitBTC будет работать без изменений. На ваш счет уже не будут зачислены токены BTU», —
говорится в блоге.
Напомним, Bitcoin Unlimited был включен в HitBTC и доступен для торговли 24 марта. Однако, выплаты BTC и BTU были временно заблокированы из-за возможной атаки, которая могла бы произойти после хардфорка.
Биржа HitBTC, запущенная в 2013 году с капиталом в 6 млн. евро, предоставляет торговые услуги отдельным клиентам. Торговая платформа имеет мультивалютную поддержку. Платежи SEPA обрабатываются в течение трех дней, платежи SWIFT — до пяти дней.