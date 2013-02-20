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Стартап Ommy (платформа по созданию смайлов с фотографии) привлек $ 1 млн инвестиций

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Стартап Ommy (платформа по созданию смайлов с фотографии) привлек $ 1 млн инвестиций

Стартап Ommy (платформа смайлов созданных с фотографии) привлек $ 1 млн инвестиций.

Стартап Ommy основан в Санкт-Петербурге, но в данный момент штаб-квартира компании базируется в столице американского штата Делавэр городе Довер. Продуктом стартапа Ommy является мобильное приложение создающее набор смайликов из селфи-фотографий, которые похожи на лицо пользователя.

Инвестором стартапа выступил венчурный фонд Haxus, находящийся на Кипре, который занимается инвестициями в стартап-компании на ранней стадии развития, работающие в области искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности. Сооснователем венчурного фонда Haxus является бывший вице-президент Mail Group белорусский IT-бизнесмен Юрий Гурский.

Привлеченные средства стартап использует для улучшения своего продукта путем добавления в приложение дополнительных смайлов и функций, и начать открытое бета-тестирование.

Основанный в июне 2016 года, стартап Ommy разработал мобильное приложение создающее набор смайликов, которые похожи на лицо пользователя. Мобильное приложение Ommy обрабатывает селфи-фотографии с помощью нейронных сетей и искусственного интеллекта, так что каждый новый пользователь поможет сделать продукт лучше.

В то время как приложение будет обучаться при помощи нейронных сетей и искусственного интеллекта, команда стартапа будет работать над разработкой новых стилей смайликов и возможностей.

Технология разработанная командой стартапа в ближайшем будущем обеспечит мультипликационный вид 3D реконструкции головы пользователя из одного селфи.





Перевод специально для форума MMGP.

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инвестирование, инвестиции, инвестиции в стартап, стартап, финансирование стартапа
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