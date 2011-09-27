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CEO Twitter заявил о вере в компанию и выкупил акций на $7 млн собственных денег

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#1
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CEO Twitter заявил о вере в компанию и выкупил акций на $7 млн собственных денег

Может у Twitter и наблюдается уменьшение квартальной выручки, но соучредитель и исполнительный директор компании Джак Дорсии продолжает искренне верить в успех компании. Исходя из этой уверенности, буквально на днях, Дорси сообщил о покупки 425 тысяч акций Twitter за сумму в $7 млн. Своей радостью, исполнительный директор решил поделиться со всеми его читателями в самом Twitter


Покупка акций собственной компании, несомненно, является символическим шагом, чтобы показать и доказать инвесторам, присутствующий у "птички" потенциал для развития, несмотря на постоянные нападки со стороны критиков доказывающих регресс Twitter как в основном бизнесе, так и в борьбе с новостными "утками" в пользу Трампа.

С момента возвращения на пост исполнительного директора компании, Дорси пообещал изменение приоритетов сервиса в сторону улучшения и увеличения интересных нововведений. Но даже такие отчаянные действия, никак не отразились на стоимости акций компании на фондовом рынке.


Хотя многих это не удивило, даже в период своего процветания и постоянного анонса новых дополнений или улучшений сервиса, акции очень часто оставались в том же ценовом диапазоне. Отчет за четвертый финансовый квартал, еще раз подтверждают это мнения, отображая посредственный рост числа пользователей и падения спроса на рекламу. Компания утверждает, что в 2017 году, доход от рекламы вырастет за счет роста аудитории сайта. Единственной сильной обеспокоенностью Twitter остается значительной рост конкуренции в нише интернет рекламы, что может в значительной мере повлиять на потенциальный доход.

Ситуация с приобретением такого пула акций со стороны Дорси, является достаточно необычным. Но многие уже забыли, что еще в 2015 году он анонсировал что будет отдавать треть его акций сотрудникам компании с намерением "реинвестировать в наших людей".

Согласно данным "Комиссии по ценным бумагам и биржам США", Дорси является владельцем более чем 30,5 млн акций Twitter.

Официальный документ на подтверждения выкупа 7 млн акций
_https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1418091/000143774917002472/xslF345X03/rdgdoc.xml

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
twitter, акции, инвестиции, покупка
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