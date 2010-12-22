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В России все банковские услуги собираются предоставлять дистанционно

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Старый Сегодня, 15:10
#1
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В России все банковские услуги собираются предоставлять дистанционно


Министерство связи и массовых коммуникаций России через 2-3 месяца запустит у нас (пока что это будет в тестовом режиме) проект, который даст возможность всему населению нашей страны пользоваться банковскими услугами удаленно, другими словами, чтобы воспользоваться банковскими услуга никому никуда не надо будет ходить - всё можно будет сделать со своего домашнего компьютера.

Министерство планирует запустить в эксплуатацию систему дистанционной идентификации и аутентификации клиентов российских банков. Смысл нововведения будет в том, что если вы в настоящее время являетесь клиентом хотя бы одного российского кредитного учреждения, то это позволит вам открывать счета или вклады (конечно, удаленно, через компьютер) в любом ином банке страны.

Само собой, теперь приходить в банк физически, вам в 99% случаев не потребуется - банки смогут распознавать вас по единой учетной записи в "Единой системе идентификации и аутентификации" (ЕСИА). И уже сейчас в базе ЕСИА хранятся учетные данные более 33 миллионов граждан России и база продолжает пополняться такими сведениями. Правда, если у банка всё же возникнут сомнения в добросовестности клиента, то только тогда его могут попросить зайти в одно из ближайших к нему отделений банка, чтобы урегулировать эту проблему, так сказать при личной встрече с сотрудниками этого кредитного учреждения.

Документы по этому пилотному проекту уже в скором времени поступят на рассмотрение российского правительства и руководство Минкомсвязи России надеется, что пилот будет одобрен и можно будет приступить к его тестированию вместе с банками страны. И по завершению тестирования, устранив вероятные огрехи, можно будет предлагать использовать эту систему нашим банкам в массовом порядке.

Стоит отметить, что некоторые российские банки уже внедрили у себя подобные "легкие" варианты идентификации и тот же Тинькофф Банк, к примеру, при совершении звонка по бесплатному телефону оператору на "горячей линии", сразу определяет по вашему голосу в трубке телефона являетесь ли вы клиентом этого банка или нет. Другие банки ввели биометрию лица, то есть человек, беря в банке талон электронной очереди может одновременно распознаваться в качестве клиента своего кредитного учреждения. Всё это позволяет банкам повышать скорость и качество обслуживания своих клиентов, что согласитесь крайне актуально для любого из нас, когда время всегда в дефиците.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58a435a0d9dca
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