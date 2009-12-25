Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,770 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Бывший глава Центрального банка Китая заявил, что Биткойн невозможно уничтожить

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:24
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,693
Благодарностей: 8,639
КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
Бывший глава Центрального банка Китая заявил, что Биткойн невозможно уничтожить

Л. Х. Ли, бывший руководитель НБК и член Комитета по финансовому и экономическому развитию Народного Конгресса Китая, заявил в интервью ведущему телеканалу страны CCTV, что Биткойн невозможно уничтожить.

“Биткойн был построен на платформе без национальных границ. Убить Биткойн – неосуществимая задача. Он будет продолжать существовать. Что сейчас важно, так это то, что мы должны правильно регулировать его”, – сказал Ли.

Комментарии сделаны по поводу вторжения НБК в биткойн-пространство, начавшееся в январе текущего года и приведшее к радикальным переменам на криптобиржах страны, в частности, введение комиссий, запрет на фьючерсы, а также приостановка на месяц возможности вывода BTC, LTC и в некоторых случаях ETH.

НБК не давал развернутых комментариев по поводу своих требований и планов в отношении криптобирж, что привело к многочисленным жалобам и гневным выпадам в адрес НБК. Бывший глава банка пытается внести некоторую ясность в данный вопрос, утверждая, что полный запрет Биткойна не стоит на повестке дня НБК, и что цель нынешней акции заключается в регулировании деятельности бирж.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Кешбэк до 15%
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
биржа, биткоин, китай, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глава Банка Японии заявил о начале нового этапа в мировой экономике bizneser Новости в банковской сфере и страховании 3 09.01.2017 09:27
Глава ВТБ заявил о необходимости повременить с приватизацией банка МОЛ Новости в мире финансов и инвестиций 1 25.12.2016 20:08
Киберограбление Центрального Банка Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 18 21.04.2016 13:04
Что думает о биткоине глава Народного Банка Китая? Globus-Inter Новости криптовалют 2 16.02.2016 20:28
Вложения Центрального банка Китая mokin35 Новости в банковской сфере и страховании 5 30.10.2014 15:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Марсель Шарафиев
3 сентября в Химках пройдёт заседание Блокчейн-клуба
От Марсель Шарафиев в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
С 1 октября правительство США начнёт процедуру отказа от бумажных долларов и внешних
От Happy Money в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Центробанк обяжет банки подтверждать все онлайн-операции через SMS
От CashToday в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Lux
Iqoption - iqoption.com [ Есть претензии ]
От Lux в разделе «Проблемные брокеры»
Аватар seter
Картина Моне продана на аукционе за рекордные 81,4 миллиона долларов
От seter в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет Shumer:541938 (ForexTrend)
От Spark07 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
401,770
Тем
454,178
Сообщений
11,124,405

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube