Бывший глава Центрального банка Китая заявил, что Биткойн невозможно уничтожить

Л. Х. Ли, бывший руководитель НБК и член Комитета по финансовому и экономическому развитию Народного Конгресса Китая, заявил в интервью ведущему телеканалу страны CCTV, что Биткойн невозможно уничтожить.
“Биткойн был построен на платформе без национальных границ. Убить Биткойн – неосуществимая задача. Он будет продолжать существовать. Что сейчас важно, так это то, что мы должны правильно регулировать его”, – сказал Ли.
Комментарии сделаны по поводу вторжения НБК в биткойн-пространство, начавшееся в январе текущего года и приведшее к радикальным переменам на криптобиржах страны, в частности, введение комиссий, запрет на фьючерсы, а также приостановка на месяц возможности вывода BTC, LTC и в некоторых случаях ETH.
НБК не давал развернутых комментариев по поводу своих требований и планов в отношении криптобирж, что привело к многочисленным жалобам и гневным выпадам в адрес НБК. Бывший глава банка пытается внести некоторую ясность в данный вопрос, утверждая, что полный запрет Биткойна не стоит на повестке дня НБК, и что цель нынешней акции заключается в регулировании деятельности бирж.
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