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Джим Роджерс предсказал запрет наличных и тотальный контроль над расходами людей

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Старый Сегодня, 14:15
#1
Специалист
 
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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Джим Роджерс предсказал запрет наличных и тотальный контроль над расходами людей

Крестовый поход против наличных денег, в который одно за другим включаются правительства стран мира, закончится полным исключением бумажных банкнот из оборота и тотальным контролем над финансовыми операциями людей.

Такое мнение в интервью MacroVoices высказал легендарный инвестор, основавший в 1970х вместе с Джорджем Соросом Quantum Fund Джим Роджерс.

"В Индии недавно изъяли из оборота 76% наличных денег и запретили платежи наличными на сумму больше, я думаю, 4 тысяч евро. Во Франции вы не можете расплатиться больше на тысячу евро. В некоторых штатах США уже запрещены транзакции наличными свыше определенной суммы", - приводит примеры Роджерс.

Где-то эти меры объясняются необходимостью "обелить экономику", где-то необходимостью борьбы с терроризмом, но в конечном итоге их цель - ужесточение контроля над населением через финансовые потоки в цифровую форму, исключающую анонимность платежа, считает инвестор.

"Если вы хотите пойти купить чашку кофе, они будут знать, сколько вы пьете и где его покупаете и скажут, что делают это для вашего же блага", - говорит Роджерс, добавляя: мир изменится, и мы, вероятно, "уже не будем иметь столько же свобод, сколько сейчас, хотя и сейчас мы теряем свободы с нарастающей скоростью".

Меры по ограничению наличных денежных расчетов обсуждались на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2017 году. Как сообщает zerohedge, к дальнейшем выводу бумажных денег из оборота призывал, в частности, нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц.

В феврале Еврокомиссия подготовила проект предложения по снижению лимита наличных платежей. В документах ЕК указывается, что отличительной особенностью платежей бумажными банкнотами является из анонимность, что позволяет использовать их в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

Спустя две недели о возможности ограничений на наличные операции заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, в России может быть установлен лимит в 500 тысяч рублей для таких платежей. Это позволит снизить долю теневой экономики, объяснил министр.

Позднее в правительстве РФ заявили, что официально такие планы не обсуждаются.

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Метки
деньги, инвестирование, наличные, ограничения
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