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У крупнейшей в Японии биткоин-биржи новые инвесторы

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Старый Сегодня, 14:04
#1
Мастер
 
Имя: Анна
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У крупнейшей в Японии биткоин-биржи новые инвесторы
Крупные финансовые институты присоединились к Mitsubishi UFJ в финансировании BitFlyer.

На фоне того, что японская биткоин-индустрия занимает все более заметное положение на мировой арене, а новые нормы государственного регулирования вступают в силу в мае, солидные финансовые институты расширяют свое присутствие в бизнесе криптовалют.


Mizuho Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group присоединились к новому инвестиционному раунду в размере 1.75 млн долларов (200 млн иен) с целью финансирования биткоин-биржи BitFlyer, о чем сообщает японское издание Nikkei. Изначально ведущую в стране площадку для торговли криптовалютами поддерживал Tokyo-Mitsubishi UFJ, крупнейший банк Японии.

Как пишет Nikkei, опыт BitFlyer может помочь японским банкам обеспечить более безопасные и менее затратные международные переводы, а также сделать эту услугу доступной в режиме 24/7.

В апреле 2016 года BitFlyer привлекла инвестиции в размере 3 млрд иен. Этот раунд финансирования стал крупнейшим в сегменте финтех-стартапов за всю историю страны. Тогда компания сообщила, что направит средства на усовершенствование качества предоставляемых услуг. Ранее, в 2015 году, биржа привлекла 6,5 млрд долларов.

Крупнейшая в Японии биткоин-биржа по торговым объемам и стоимости была основана бывшим трейдером Goldman Sachs Юзо Кано. Он начал работать над созданием BitFlyer в начале 2014 года, еще до краха биржи Mt.Gox.

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 14:10
#2
Специалист
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 2,810
Благодарностей: 110
КП: 0.037
Re: У крупнейшей в Японии биткоин-биржи новые инвесторы
Медленно но в Японии начина.ют понимать преимущества биткоин транзакций. Только, что-то слабенькая поддержка. Всего лишь 1,7 млн.
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Zycyjl на форуме  
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