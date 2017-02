Анна Чернобай Мастер

У крупнейшей в Японии биткоин-биржи новые инвесторы



На фоне того, что японская биткоин-индустрия занимает все более заметное положение на мировой арене, а новые нормы государственного регулирования вступают в силу в мае, солидные финансовые институты расширяют свое присутствие в бизнесе криптовалют.





Mizuho Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group присоединились к новому инвестиционному раунду в размере 1.75 млн долларов (200 млн иен) с целью финансирования биткоин-биржи BitFlyer, о чем сообщает японское издание Nikkei. Изначально ведущую в стране площадку для торговли криптовалютами поддерживал Tokyo-Mitsubishi UFJ, крупнейший банк Японии.



Как пишет Nikkei, опыт BitFlyer может помочь японским банкам обеспечить более безопасные и менее затратные международные переводы, а также сделать эту услугу доступной в режиме 24/7.



В апреле 2016 года BitFlyer привлекла инвестиции в размере 3 млрд иен. Этот раунд финансирования стал крупнейшим в сегменте финтех-стартапов за всю историю страны. Тогда компания сообщила, что направит средства на усовершенствование качества предоставляемых услуг. Ранее, в 2015 году, биржа привлекла 6,5 млрд долларов.



Крупнейшая в Японии биткоин-биржа по торговым объемам и стоимости была основана бывшим трейдером Goldman Sachs Юзо Кано. Он начал работать над созданием BitFlyer в начале 2014 года, еще до краха биржи Mt.Gox.



